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Шуфрич: Участие Медведчука в переговорах по Донбассу помогло освободить людей и снизить напряжение между "ЛДНР" и Украиной

Шуфрич Нестор
Шуфрич Нестор

Народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова

Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"
Оригинал размещен на странице пресс-службы Нестора Шуфрича в Facebook.
 
С удивлением прочитал комментарий Турчинова по поводу привлечения Медведчука в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Донбассе в период исполнения обязанностей президента Александром Турчиновым. В своем комментарии он сослался на меня и это абсолютно справедливо.
Встречи с Медведчуком были в моем присутствии и не одна. Удивлен такой реакцией Александра Турчинова, потому что в результате этих встреч удалось организовать реальный диалог с представителями, так называемых "ДНР", "ЛНР" и по вопросам освобождения наших ребят и в вопросе сворачивания конфликта в целом. Отдельные цитаты Турчинова о "посланиях Кремлю" оставлю без комментариев.
Уверен, эти переговоры привели к относительному снижению напряженности между Донецком, Луганском и Киевом, минимизации количества погибших и закладки фундамента будущего перемирия и начала работы трехсторонней контактной группы, что произошло уже при Порошенко. Возможно, если бы Турчинов меньше ориентировался на политическую конъюнктуру, то конфликт удалось бы свернуть в самом начале и даже не допустить так званные "референдумы" в Донецке и Луганске!
И, кстати говоря, именно нами с Медведчуком в рамках этого переговорного процесса, без всяких условий, был освобожден один из первых удержанных в Донецке, журналист из Луцка. А впоследствии были возвращены около 800 наших граждан!
Несмотря на то, что с Турчиновым у нас кардинально противоположные политические взгляды и оценки ситуации на Донбассе, диалог, которому способствовал Турчинов, имел много позитивных сторон и если бы Порошенко реализовал те договоренности, которые были достигнуты, то не было бы ни Изварино, ни Иловайска, ни Дебальцево, не был бы сбит Боинг МН17 и что самое важное, были бы сохранены жизни десятков тысяч украинцев и стабильность в Украине.
 
Нестор Шуфрич
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