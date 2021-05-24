Шуфрич: Участие Медведчука в переговорах по Донбассу помогло освободить людей и снизить напряжение между "ЛДНР" и Украиной

Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Оригинал размещен на странице пресс-службы Нестора Шуфрича в Facebook.

С удивлением прочитал комментарий Турчинова по поводу привлечения Медведчука в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Донбассе в период исполнения обязанностей президента Александром Турчиновым. В своем комментарии он сослался на меня и это абсолютно справедливо.

⠀

Встречи с Медведчуком были в моем присутствии и не одна. Удивлен такой реакцией Александра Турчинова, потому что в результате этих встреч удалось организовать реальный диалог с представителями, так называемых "ДНР", "ЛНР" и по вопросам освобождения наших ребят и в вопросе сворачивания конфликта в целом. Отдельные цитаты Турчинова о "посланиях Кремлю" оставлю без комментариев.

⠀

Уверен, эти переговоры привели к относительному снижению напряженности между Донецком, Луганском и Киевом, минимизации количества погибших и закладки фундамента будущего перемирия и начала работы трехсторонней контактной группы, что произошло уже при Порошенко. Возможно, если бы Турчинов меньше ориентировался на политическую конъюнктуру, то конфликт удалось бы свернуть в самом начале и даже не допустить так званные "референдумы" в Донецке и Луганске!

⠀

И, кстати говоря, именно нами с Медведчуком в рамках этого переговорного процесса, без всяких условий, был освобожден один из первых удержанных в Донецке, журналист из Луцка. А впоследствии были возвращены около 800 наших граждан!

⠀

Несмотря на то, что с Турчиновым у нас кардинально противоположные политические взгляды и оценки ситуации на Донбассе, диалог, которому способствовал Турчинов, имел много позитивных сторон и если бы Порошенко реализовал те договоренности, которые были достигнуты, то не было бы ни Изварино, ни Иловайска, ни Дебальцево, не был бы сбит Боинг МН17 и что самое важное, были бы сохранены жизни десятков тысяч украинцев и стабильность в Украине.

Нестор Шуфрич