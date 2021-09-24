Шуфрич стал совладельцем "Першого Незалежного": Считаю своим гражданским долгом поддержать журналистов в их стремлении говорить правду, какой бы она ни была

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Оригинал – пресс-служба Нестора Шуфрича.

"Сегодня я принял предложение от журналистов коллектива телеканала "Перший Незалежний" о вхождении в состав совладельцев с мажоритарной долей. Сразу же подписал соглашение о моем невмешательстве в редакционную политику журналистского коллектива.

Конфликт телеканала "Перший Незалежний" с Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания, который ставил под сомнение прозрачность владения, побудил меня принять это решение.

Действия Службы безопасности Украины в отношении телеканала и силовое отключение их контрагентов, обеспечивающих передачу сигнала на спутник, я воспринимаю как нарушение прав журналистов полноценно выполнять свою работу, а также – как давление на свободу слова.

Осознаю все риски, которые связаны с этим решением. Рассчитывать на Верховенство права, справедливые суды, к сожалению, в Украине сегодня не приходится. Честно говоря, и раньше не сильно приходилось, хотя, так, как сейчас, не было, пожалуй, никогда. Тем не менее считаю своим гражданским долгом поддержать журналистский коллектив в его стремлении говорить правду, какой бы она ни была.

Сразу хочу отметить, что у меня нет никаких финансовых интересов с Российской Федерацией, сделать из меня террориста будет невозможно!

Желаю журналистам смелых, дерзких репортажей, основанных на проверенной и честной информации. Пусть в ваших новостях всегда доминируют три точки зрения: каждой из сторон и независимая.

Оценку услышанному должна давать не власть, не оппозиционные политики, а наши граждане, которые и будут главными бенефициарами того, что происходит в Украине.

Удачи вам! Дерзайте! Полный вперёд!" – Нестор Шуфрич.