Штурм белорусско-польской границы: Миграционный кризис набирает обороты

Нелегальные мигранты с территории Беларуси продолжают пытаться перейти границу с Польшей Фото из открытых источников

На белорусско-польской границе очередная яркая картинка – около тысячи мигрантов, собравшись в колонну, попытались прорваться на польскую территорию.

Об этом пишет Игар Тышкевич на своей странице в Facebook.

В сети сразу начал гулять вопрос "что дальше?". Чтобы понять логику процесса (точнее, его часть – когда миграционный поток есть и он относительно массовый), советую отмотать на 3-4 года назад. На кризис с сирийскими беженцами. Пока события развиваются в той же логике. Одна страна (тогда Турция, сейчас Беларусь) по своим резонам решила не выполнять роль буфера миграции и создала условия для транзита через свою территорию. В обоих случаях был этап первого шока соседей. Потом попытка закрыться. Потом колонны мигрантов, и те страны, которые не удержали границы, старались "скорее пропустить дальше". И потом, после этапа взаимных обвинений, решение вопроса.

В обоих случаях есть и детали волн миграции.

В Беларуси сейчас вторая. Объясню суть. Новый маршрут пугает. Поэтому первая волна не такая большая. А дальше работает реклама. Каждый, кто попал в место назначения, – реклама и пример для подражания. Проблемы остальных зачастую воспринимаются соотечественниками в формате "ошибся, не с теми посредниками работал". А вот успешный кейс – сигнал к действию для друзей, родственников и знакомых. Временной лаг (от первого успеха до волны) от 2 до 4 месяцев.

Первые успешные кейсы были летом. Сейчас начало второй волны.

И, наконец: мы смотрим на границу. Читаем, "сколько не пустили". Задайте себе очень простой вопрос: если 1 к мигрантов бодается на небольшом участке с пограничниками, и на этот участок стянуты резервы... Что происходит в 6-7-10 км от места привлечения внимания.

И второй вопрос – "число тех, кого не пустили, равно числу мигрантов? То есть у каждого только одна попытка прыгнуть за кордон?"

Поискав ответы на эти вопросы получишь понимание, почему в Польше практически ежедневно ловят перевозчиков "от границы с Беларусью – к границе с Германией". И откуда в Германии уже от 4 до 6 тысяч учтенных (задержанных) мигрантов.

Эти 4-6 к человек – тоже реклама маршрута. Тем более, что если верить DW, у некоторых перевозчиков есть даже сервис "безопасная покупка" – перевозчик получает от отправителя вторую часть оплаты, только когда мигрант сделает селфи на немецкой территории.

Поэтому смотрим историю турецкого маршрута и видим (с учётом специфики и климата) варианты для беларуского.

Игар Тышкевич