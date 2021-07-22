Штамм COVID-19 "Лямбда": Что известно о мутации, которая опаснее варианта "Дельта"

Иллюстрация, созданная Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC), показывает ультраструктурную морфологию, продемонстрированную новым коронавирусом 2019 года wikipedia.org

Этот вариант со множественными, потенциально значимыми, мутациями гена белка-шипа сейчас быстро распространяется по странам Латинской Америки, которая переживает мощнейшую волну ковида.

Об этом пишет Екатерина Амосова на своей странице в Facebook.

Например, в Перу, которая заняла первое место по смертности в мире, "Лямбда" – более чем у 90% инфицированных. В Чили, где полную прививку (Коронавак) получили ~ 60%, этот вариант оказывается у >30%.

Является ли "Лямбда" новым вариантом? На самом деле нет, потому что впервые она была идентифицирована осенью 2020. Но до недавнего времени в странах Латинской Америки ее путали с "бразильским" вариантом "Гамма" (Р1), потому что использовали дешевые и неточные тесты.

По предварительным данным, "Лямбда", подобно "Дельте", имеет ~ в 2 раза большую заразность, чем "Альфа", и имеющиеся вакцины являются менее эффективными в отношении уровня нейтрализующих антител, которые вырабатываются. Месяц назад ВОЗ квалифицировал ее как "вариант, который вызывает интерес" - то есть требующий изучения, и кандидат в "варианты, вызывающие беспокойство". Такой путь недавно прошла "Дельта".

Новости по теме: Новый штамм коронавируса "Дельта": Заразность, симптомы и способы защиты

Темпы эволюции вируса SARS-CoV-2 ускоряются. Некоторые объясняют это "ложным кругом", вследствие увеличения темпов инфицирования людей в мире, и видят выход в ускорении вакцинации. Некоторые, наоборот, в увеличении "эволюционного давления" на вирус вследствие массовой вакцинации.

Екатерина Амосова