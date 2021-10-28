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Шмыгаль верит, что Украину от фашистов освобождали США и Великобритания. Еще есть вопросы к этой власти?

Ренат Кузьмин
Ренат Кузьмин

Украинский юрист и политик, бывший заместитель секретаря СНБО Украины, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в своем Telegram-канале отреагировал на пост премьер-министра Дениса Шмыгаля:

Шмыгаль зачем-то заявил, что Украину от гитлеровских фашистов освобождали не советские войска, а войска союзников: США и Великобритании. И ладно, если бы это несла какая-нибудь Джен Псаки, но нет, это наш. Премьер, так сказать, всея Украины. Ещё есть вопросы к этой власти?

Ренат Кузьмин

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