Сфальсифицированное уголовное дело не помогло Зеленскому вывести из игры Медведчука

Об этом пишет Михаил Чаплыга в своем Telegram-канале.

Ну что ж… Зеленский таки взял курс на внеочередные выборы себя любимого.

Иных вариантов у них, видимо, уже нет. Было 2 возможных окна: одно в конце лета и второе на новогодние праздники.

Первое окно они не успевали (или побоялись спешить). Взят курс на второе и последнее "окно" возможностей для собственного сохранения.

Им нужны "окна" с наименьшей явкой, чтобы максимально расширить поле фальсификации.

Зеленский четко понимает, что если он не переизберется досрочно еще в этом году, то в следующем году, а точнее еще в первой половине следующего года, его ждет тюрьма. И всю его камарилью – за распродажу Родины.

Избиратели Зеленского притягивают либо к условным "оранжевым" (Порошенко, Тимошенко), либо к "бело-синим" (Медведчук). У Зеленского понимают, что между Порошенко и Медведчуком они как между молотом и наковальней. Тем более что дело против Медведчука забуксовало и вывести его из игры не получилось. Идти по полному беспределу и сажать без доказательств – это значит, что Зеленский становится нерукопожатным на Западе. Наш "сукин сын", только нерукопожатный.

Зеленский понимает, что тарифная осень будет более чем жесткой. Все это на фоне ультиматумов от Байдена и Меркель при активном давлении со стороны РФ. И в ОП созрел план по внезапной и повторной собственной легитимации.

В успехе снятия Разумкова у них уверенности нет (а именно спикер 60 дней исполняет обязанности Президента, если тот уходит в отставку) и товарищи решили изменить Кодекс и Закон о Референдуме так, чтобы Зеленскому не нужно было уходить с поста на период досрочных выборов.

Идея в том, чтобы добавить новую опцию – "вотум доверия" с новым сроком. Т.е. превратить досрочные выборы в такой себе плебисцит о доверии и полномочиях Зеленского.

Кто там говорит, что досрочные – это нереально? Напомню: Пашинян и Нагорный Карабах. В Армении компрадоры провернули такой же трюк – и сбили волну народного протеста, плюс получили вотум доверия.

Дело за малым! А) Чтобы "стратегические партнеры" из США разрешили – а без их разрешения по одному окрику из американского посольства досрочные накроются медным тазом; Б) Чтобы дали "правильно" посчитать голоса и закрыли глаза на "мелкие нарушения".

Ну, вы поняли! Миллион голосов туда, миллион голосов сюда, "мертвые души", "вбросы" и прочие "прелести" от режимов Латинской Америки 50-80-х, когда там правили американцы. И американцев можно понять – украинские компрадоры набрали кредитов выше крыши. Случись что – кто будет отдавать МВФ и прочим "страждущим"?!

Заручившись поддержкой "старших товарищей" Байдена & Co и оплатив услуги и.о. главы КСУ (товарища Головатого… того самого) зряплатой в почти пол миллиона гривен, Зеленский и компания рассчитывают на успех.

Чем печальней перспективы его Слуг, тем они сплоченней перед лицом неизбежной расплаты. Голоса дадут как зайчики.

Так что, господа, теперь вы знаете, почему зашевелились все партии и кандидаты. Все готовятся в "внезапным" выборам Зеленского еще в этом году.

Кто там спрашивает "А почему именно "зеленые" выиграют?"

А потому что противовеса в виде Авакова и МВД больше нет!

Кто у нас имеет право присутствовать на избирательном участке, кроме комиссии и наблюдателей? На каждом участке сотрудник полиции!

А если МВД под контролем – тогда некому за руку поймать за фальсификацию.

Сами считаем голоса – и сами следим за законностью.

Сами себе и судья, и присяжные, и судебный исполнитель.

Конечно, это беспредел и узурпация, но нам всем нужно быть готовыми выиграть у них даже по таким правилам.

Михаил Чаплыга