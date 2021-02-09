"Северный поток-2": Берлин заручился поддержкой Парижа

Первые трубы для газопровода "Северный поток — 2" gazprom.ru

После нескольких дней неопределенности Ангела Меркель получила поддержку Парижа для завершения проекта газопровода "Северный поток-2", в котором принимает участие французская Engie.

Об этом пишет Le Figaro.

Немецкие власти старательно не замечают нанесенного им в пятницу дипломатического оскорбления: Москва выслала несколько федеральных дипломатов под тем предлогом, что они участвовали в демонстрации в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который в течение нескольких месяцев лечился в Берлине после отравления российскими спецслужбами (к такому выводу пришло само немецкое правительство).

На выходных руководство ХДС и СДПГ (партнеры по правящей коалиции) активно выступило в защиту первой потенциальной жертвы текущего кризиса, газопровода "Северный поток 2", который должен обеспечить поставки российского газа в европейские страны через территорию Германии.

Сам президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отстаивал значимость энергетических связей России и Европы. Глава государства сравнил их с единственным мостом между двумя партнерами в период противостояния Москвы и Берлина по поводу Навального. "Разрушение мостов — не признак силы", — заявил он газете Rheinische Post. После нескольких дней неопределенности Ангела Меркель теперь может похвастаться поддержкой Елисейского дворца для завершения проекта, в котором в том числе принимает участие французская компания Engie.

Политические последствия

Новый лидер ХДС Армин Лашет, которого прочат в будущие канцлеры, тоже выступил в СМИ на стороне Москвы. "В течение 50 лет, даже в самые агрессивные моменты холодной войны, Германия покупала газ у Советского Союза", — заявил он агентству Reuters.

Немецкое правительство прокладывает курс, лавируя между разногласиями по правам человека, торговыми и энергетическими интересами, появлением российской вакцины, "продолжением диалога" с Россией и возвращением дружбы с Вашингтоном. Оно стремится достроить трубопровод, пока его противники не подорвали всю работу. На дипломатическом фронте Джо Байден считает проект "плохим договором", по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. В отличие от Дональда Трампа, который в первую очередь стремился продвигать американский сланцевый газ в ущерб российскому, новый президент недоволен тем, что "Северный поток" обходит Украину, системного соперника Москвы.

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"Мы не отказываемся от обязательства добиться того, чтобы Украина получала газ из России", — вяло защищалась в пятницу Ангела Меркель в попытке умерить тревогу американцев. На самом деле, Берлин стремится обогнать американский конгресс, который принял санкции против "Северного потока". Земля Мекленбург-Передняя Померания, куда приходит газопровод, сформировала финансируемый Газпромом фонд, который должен создать условия для обхода санкций США. На выходных российская компания "Фортуна" сообщила о возобновлении работ по прокладке труб: остается всего несколько десятков километров.

На внутреннем политическом фронте одни лишь немецкие "зеленые" выступают против проекта по энергетическим, экологическим и дипломатическим причинам. Поскольку они являются потенциальными партнерами для формирования правительственной коалиции с ХДС, христианские демократы хотят завершить проект до парламентских выборов. Немецкая пресса в свою очередь жестко отзывается о "путинском трубопроводе" и оспаривает правительственный аргумент о том, что "Северный поток" — частный коммерческий проект.

"Алексея Навального могут в скором времени отправить в колонию, и Ангеле Меркель пришло время сказать: "Я не могу поддерживать газопровод "Северный поток — 2", — пишет консервативное издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. — Эти слова нужно произнести сейчас, потому что речь не идет о внутреннем российском вопросе. Это последнее в череде нарушений международного права после аннексии Крыма в 2014 году".

На пресс-конференции с Эмманюэлем Макроном Ангела Меркель признала, что у проекта есть политические последствия. Тем не менее Германия и Франция надеются перенести вопрос на европейский уровень, сведя его к обсуждению энергетической независимости Европы, которая беспокоит Брюссель уже не первое десятилетие. Берлин не исключает санкций против России, но только в отношении физических лиц. "Пока", — подчеркнула глава правительства.

Пьер Авриль

Перевод: ИноСМИ