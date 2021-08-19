Сергей Слободчук о войне Зеленского против всех: Бумеранг вернётся

Президент Украины Владимир Зеленский Gleb Garanich/Reuters

Нынешняя украинская власть всеми возможными способами, в большинстве своём – незаконными, развязала войну практически против всех политических игроков Украины. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал политический консультант Сергей Слободчук

Оригинал – на сайте "Украина.ру"

– Сергей, украинские правоохранители недавно задержали главу Государственной продовольственно-зерновой корпорации Андрея Власенко. Ему предъявляют растрату государственных средств, более 57 миллионов долларов. Чуть раньше прошли обыски у главы Харьковского облсовета Артура Товмасяна, которого причисляют к людям Арсена Авакова. Уже полгода мы наблюдаем системные усилия власти по выдавливанию партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) и её лидера Виктора Медведчука из политической жизни страны. Сам Медведчук с 13 мая находится под домашним арестом, и срок этого ареста продлён до 7 сентября. Мы видели, как национал-радикалы нападали на офис партии в Киеве, и видели нападение "Нацкорпуса" на сторонников ОПЗЖ у здания суда в Черкассах… Что происходит?

– Складывается впечатление, что во власти царят настроения, которые можно определить как "головокружение от успехов". А можно вспомнить лексику 90-х и сказать, что "ребята попутали берега".

На самом деле в истории независимой Украины уже были примеры, когда первые лица устраивали "войну всех против всех". Например, в середине 90-х это был глава Администрации президента Дмитрий Табачник. Человек намного более образованный и на несколько порядков более талантливый, чем "нынешнее племя". Однако глава АП увлёкся "войной всех против всех" и настроил против себя большинство крупных игроков, начиная с Павла Лазаренко. И что же? Не прошло и трех лет, как все его оппоненты решили "положить конец обидам", объединились против него и добились его отставки. В данный момент Зеленского и компанию спасает то, что оппоненты ещё не объединились.

Государственная продовольственно-зерновая корпорация – это интересы Юлии Тимошенко и её партии "Батькивщина". Обыски у главы Харьковского облсовета – это только один из эпизодов, сейчас активно трясут коммунальные предприятия Харькова. А это наступления и на людей Авакова, и на людей Кернеса.

"Штормят" коммунальщиков в Киеве – а это уже "разборки" Офиса президента с (мэром Киева. – Ред.) Кличко. ОП сделал ставку на Кличко на выборах, но "клички", как говорится, не подвели и по традиции всех радостно "кинули"… Теперь в ОП спохватились и пытаются вразумить "блудного сына".

– Получится?

– Мой прогноз заключается в том, что "наезд" в виде обысков и обвинений против людей Кличко – это информационная артподготовка к тому, чтобы разделить должности мэра и главы администрации Киева. Разделить должности, а затем назначить человека, лояльного Офису президента. Тем более что своего кандидата в мэры у Зеленского и компании нет, их кандидат Ирина Верещук заняла непризовое пятое место. Не помогла ни реклама с упоминанием президента, ни супермегапопулярный бренд "Слуга народа".

Параллельно идет "зачистка" людей Авакова из МВД, а все договоренности в виде "пакта о ненападении" между Аваковым и другими политическими игроками Офис президента "обнуляет". Собственно, поэтому, обратите внимание, к атаке на "кличков" и "юльков" подключилась полиция.

Даже ахметовские недовольны тем, что ОП продвигает законопроект №5600 о повышении ставки ренты на железную руду. А ведь есть еще застройщики, производители птицы – это если говорить о крупных игроках. Не забываем и о мелких фермерах и владельцах паев, у которых будут отбирать землю. Хотя пока что они не представляют собой организованную силу, поэтому всерьез их воспринимать не стоит.

– Но вместе с тем правоохранители достаточно серьезно "наехали" и на радикальные организации…

– Да. И последним событиям не стоит удивляться. Эти националистические организации сейчас находятся в полуразобранном состоянии, они ищут нового хозяина после отставки главы МВД Арсена Авакова. Поэтому одни работают на одних, другие на других. А тех, которые не хотят, их щемят…

– Вернёмся к войне Зеленского против своего главного политического оппонента в лице Виктора Медведчука. То, что происходит во время судебных заседаний, у многих вызывает удивление, ведь никаких доказательств обвинение так до сих пор и не предоставило…

– Предлагаю провести аналогии с делом Петра Порошенко. Хотя, конечно, там не было и близко такого накала страстей. Несмотря на все эти обещания – "я – ваш приговор!", – Зеленский не задействовал против Порошенко и 20% того арсенала, который применяют в войне против Медведчука. Поэтому многие избиратели Зеленского сейчас говорят, что чувствуют себя обманутыми: на выборах Порошенко обвиняли в коррупции, но когда Зеленский и "слуги" пришли к власти, то забыли свои обещания.

И если мы посмотрим на дело Порошенко, то все эти походы в ГБР на допросы, все эти "сливы" про коррупцию в "Укроборонпроме" и обещания "придет весна – будем сажать" закончились ничем. То есть по факту Зеленский и компания а) не выполнили свои обещания; б) своими действиями подтвердили, что Порошенко – честный человек, к которому нет никаких претензий.

По факту выдали ему политическую индульгенцию, потому что, когда есть обвинения, но нет доказательств, это говорит о том, что оппонент власти – честный человек, к которому нет никаких претензий. А если нет доказательств, но есть обыски и суды, то настоящая причина – это политика. И все эти выводы однозначно справедливы и в отношении дела Медведчука.

– Но власть во главе с Зеленским демонстрирует уверенность в своих действиях. Они проводят атаку против одного из крупных политических игроков в лице Медведчука, пренебрегая, скажем так, правилами, и остаются безнаказанными.

– Пока остаются. Знаете, здесь можно привести такую аналогию. Уличные гопники тоже могут подойти к дорогому "Мерседесу" и разбить стекло, а потом убежать. И что же, это говорит об их силе? Или, разбив стекло, уличные гопники стали круче хозяина "Мерседеса"? Нет, нет и нет. И вот гопники стоят в подворотне, пьют пиво и лузгают семечки, а бумеранг уже летит…

Причем очень примитивно думать, что владелец "Мерседеса" лично будет за ними бегать. Нет, искать гопников и наказывать будут специально обученные люди. То есть разбить-то окно они разбили и даже пива успели выпить, вот только расплачиваться будут до конца своей жизни.

Здесь очень интересно обратить внимание на косвенные признаки. Начать с того, что все судьи видят, – "зубры" прокуратуры с этого дела соскочили. Обвинение в суде представляют какие-то молодые пацаны, которые "бэкают" и "мэкают", а по сути ничего предъявить не могут. То есть в Офисе генерального прокурора отправили в судебную атаку тех, кого не жалко, потому что авторитетные профессионалы не рискнули "совать голову в пасть тигру".

Если посмотреть глазами чиновника, то получается такая картина: это дело провальное и, кроме проблем, ничего не принесет исполнителям. А если исполнители по всей вертикали не верят в успех атаки, то это провал.

Идем дальше. Очень символично, что как раз в эти дни нашли в Винницкой области судью Чауса в одних шортах… А где-то в Москве обретается бывший судья Киреев, который когда-то осудил Юлию Тимошенко, а общество сочло этот приговор политически мотивированным и несправедливым. Тут мы не касаемся того, что по сумме, так сказать, заслуг при военном коммунизме её вообще бы к стенке поставили… Но мы говорим о конкретных обстоятельствах. Так вот, судья на это всё смотрит и думает: а оно мне надо, быть инструментом или, даже хуже того, гвоздём, который забивают? Чтобы потом бегать, как судья Чаус, до конца жизни?

Расскажу вам, что причина злоключений судьи Чауса заключается в том, что днепропетровские очень обиделись из-за того, что он в 2015 году по беспределу отправил в СИЗО Геннадия Корбана. До заказчика днепропетровские добраться не могут, зубы коротки, а до Чауса могут. И потому Чаус будет бегать и страдать долго…

Опять-таки обратите внимание, что судья Вячеслав Пидпалый, который вёл дело (Медведчука. – Ред.) в мае, уже соскочил – не важно, это был отвод или самоотвод. Уверен, что он только рад этому, – ну зачем голову в пасть тигру совать? Ведь все видят, как страдает тот же Чаус, примеряют его судьбу на себя и понимают, что не стоит участвовать в политических процессах.

– Но процесс продолжается…

– Напомню, есть ещё и иск (Медведчука. – Ред.) в Европейский суд по правам человека. И здесь правильная стратегия – это фиксировать все нарушения и "подшивать" к делу. Поэтому чем больше судебных заседаний будет, тем лучше, это только на руку защите Медведчука.

Можно провести аналогии с делом экс-президента Виктора Януковича. Там точно так же проходили судебные заседания, которые обывателю казались пустыми. Но на самом деле адвокаты Януковича специально фиксировали все нарушения, чтобы затем подать в международные суды. Потом это позволило выиграть суды в Европе и снять санкции.

Наконец, давайте не забывать, что есть такой вид контратаки, как асимметричный ответ. Медведчук, кстати, в деле с "Кольчугами" в начале 2000-х показал, что он вполне владеет такими приёмами.

Есть и прямые признаки. Вот уже спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков несколько раз подчеркивал, что он голосовал против решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях. А секретарь СНБО Алексей Данилов, как сообщает РБК, требует теперь внедрить какой-нибудь механизм коллективной ответственности, потому что с юридической точки зрения сейчас за все подобные действия отвечают только Данилов и Зеленский.

Сергей Слободчук