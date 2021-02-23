Семь лет лишения свободы и конфискация имущества: За что посадили Стерненко?

Приморский суд Одессы приговорил Сергея Стерненко к 7 годам лишения свободы захоронение экс-депутата, 23 февраля 2021 года hromadske.ua

Националист Сергей Стерненко получил приговор по одному из трех уголовных дел, в которых он фигурирует. Стерненко получил 7 лет и 3 месяца тюрьмы за похищение Сергея Щербича. Также суд назначил в качестве наказания конфискацию половины имущества осужденного.

Стерненко фигурирует еще в двух уголовных делах – об убийстве и торговле наркотиками. Ранее он даже публично заявлял о желании сбежать из Украины. Сегодня его взяли под стражу прямо в зале суда.

Стерненко получил срок за то, что вместе с неким Русланом Д. похитил и пытал депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича в 2015 году. После похищения депутата избивали дубинкой и пытали изощренными методами – например, давили пальцы Щербича плоскогубцами. Также, по словам потерпевшего, ему несколько раз стреляли из травматического пистолета в спину и ноги. При этом Щербич был связан по рукам и ногам.

По данным полиции, похитители во главе со Стерненко, держали Щербича в офисе "Правого сектора" – на улице Жуковского в Одессе. После запугиваний и избиений "активисты" выбросили депутата возле Суворовского суда Одессы.

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И это не единый случай похищения и пыток группой активистов во главе с Сергеем Стерненко. Еще об одном рассказал одессит – Стас В. Его заявление тоже находится в полиции. Он утверждает, что его похитили и угрожали люди, среди которых был Стерненко - по наводке "Правого сектора" из Белой Церкви, которым Стас продал машину. У него в итоге отобрали шесть тысяч долларов. Решить вопрос по закону не удалось.

Убийство в Одессе

Уголовное дело против Стерненко было открыто после убийства жителя Черноморска Ивана Кузнецова в Одессе.

24 мая 2018 года у бывшего лидера одесского "Правого сектора" Стерненко вышел с ним уличный конфликт. Кузнецов был с товарищем, а Стерненко - с ножом. После потасовки Иван Кузнецов и его приятель Александр Исайкул были ранены и бросились бежать. Однако Стерненко догнал Кузнецова и нанес ему еще несколько ударов ножом, после чего тот умер на месте.

Сам праворадикал оказался с легкими резаными ранами. Он утверждал, что сначала удары от Исайкула и Кузнецова получил он, а потом отбивался в целях самообороны.

Полиция провела экспертизу поножовщины. И выяснила интересный факт: крови Стерненко на ноже было больше всего. Это могло значить только одно: он получил рану последним. А как это могло случиться, если раненый Исайкул к тому времени бежал, а Кузнецов был мертв?

Только одним способом: Стерненко, чтобы отвести подозрение в убийстве, после совершенного порезал себя сам.

То есть, по данным следствия, Стерненко действительно догнал Кузнецова и добил его. То есть ни о какой самообороне в данном случае не было и речи - ни Кузнецов, ни Исайкул ему уже ничем не угрожали.

Еще один интересный факт - как пишет одесское издание "Думская", в ходе видеотрансляции, которую вели Стерненко и его девушка Наталья, он признавался, что нож был его и он достал оружие, чтобы защититься. Впоследствии, однако, он заявил, что отобрал нож у нападавших.

При Порошенко это дело из Одессы затребовали в Киев. Там, по распоряжению генпрокурора Юрия Луценко, следствие отобрали у МВД и передали в СБУ - под предлогом того, что есть некое дело о нападениях на активистов. Там это дело и заглохло.

То есть шло совершенно очевидное покрывательство Стерненко по линии Генеральной прокуратуры и "конторы". Чьим помощником он, судя по всему, и состоял.

После победы Зеленского на выборах юрист Андрей Портнов смог оспорить в суде передачу дела Стерненко в СБУ. И оно вернулось в полицию. А МВД летом уже подготовило подозрение радикалу. В нем говорилось, что убийство он совершил умышленно.

Однако тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка подозрение заблокировал и повторил кульбит Луценко - снова отправил дело пылиться в СБУ. Да еще и встретился со Стерненко в своем кабинете, чем явил к нему свое расположение.

Наркоторговля и крышевание

Еще одно уголовное производство, в котором фигурирует Сергей Стерненко - это подозрение в причастности к торговле наркотиками.

Впервые Стерненко попал в поле зрения сотрудников Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков еще в 2013 году. То есть еще до Майдана и до того момента, когда он вошел в "Правый сектор" и стал известен как руководитель одесского филиала этой организации.

Согласно уголовному производству, зарегистрированному в Едином реестре досудебных расследований под номером 1201716000000092 от 14.12.2017 года, Сергей Стерненко подозревается в нескольких эпизодах продажи наркотиков через интернет – этой деятельностью он, по данным оперативников, начал заниматься с 2013 года.

Также бывший соратник Стерненко, активист Дмитрий Рудой сообщил изданию "Страна", что радикал в 2014 году, будучи руководителем "Правого сектора" в Одессе, занимался крышеванием баров и киосков.

В 2017 году Сергея Стерненко все-таки задержали и отправили в одесский следственный изолятор. На этот раз по подозрению в организации массовых беспорядков в Одесском городском саду, в ходе которых получили травмы несколько полицейских.

Однако его выпустили под залог. Причем внес его тогдашний губернатор Одесской области Максим Степанов, ныне занимающий должность министра здравоохранения.

Безнаказанность и защита

Высокопоставленный источник в центральном аппарате СБУ сообщил "Стране", что Сергей Стерненко заинтересовал "контору" еще в 2014 году, после того как молодой парень стал руководителем одесского филиала влиятельного тогда "Правого сектора".

До этого он был обычным студентом. Во время Майдана 2014 года Стерненко съездил в Киев, заручился поддержкой киевлян и приехал в Одессу уже в качестве руководителя одесского ПС.

По словам сотрудника спецслужбы, его ведомство "установило контакт", а говоря простым языком, завербовало Сергея Стерненко еще летом 2015 года. К слову, вербовка руководителей и наиболее активных "бойцов" радикальных патриотических организаций происходила во всех городах Украины. Это была централизованная политика "конторы", которая поставила себе задачу контроля над радикальными организациями.

"Цель проекта – неформальное моральное и силовое давление на суды, полицию, таможню, политиков и оппозиционные партии. Подразумевались и другие задачи – давление при помощи ручных "патриотов" на бизнес, а также вмешательство и контроль над откровенно криминальными отраслями – игровым бизнесом, сбытом наркотиков, контрабандой, торговлей оружием, проституцией и нелегальной миграцией. Радикалам отводилась роль исполнителей любых действий "конторы", которые не укладывались в рамки закона", - признался высокопоставленный сотрудник спецслужбы.

Установление СБУ контроля над радикалами в 2015 году совпало с "чисткой" рядов в патриотических организациях и расколом многих из них. Таким образом кукловоды из спецслужбы отсекали тех, кто имел, по их мнению, слишком "независимую" позицию. Или пытался работать на себя.

По информации источников "Страны" в СБУ, в Одессе радикалов, а в частности, одесский филиал ПС и лично Сергея Стерненко курировал сотрудник СБУ с говорящей фамилией Кащей. Работал Кащей Д. В. в управлении "Т" Одесского УСБУ и, по данным "Страны", в мае - после смены руководства "конторы" - ушел в отставку.

"Кащею Стерненко передали из Киева – инициатором кураторства над Стерненко был лично Павел Демчина. Под Стерненко и его команду был выделен немалый бюджет. Который тратился на аренду жилья для активистов, выдачу "суточных" на выездные акции устрашения", - утверждает источник "Страны" в СБУ.

Стерненко также летом 2019 года запугивал журналистов и призывал заблокировать работу телеканала " 112 Украина ". В связи с этими угрозами телеканал обратился в СБУ, где дело стухло так же, как и остальные против Стерненко. Тогда вещатель обратился с заявлением к депутатам Европарламента, которые призвали правоохранительные органы расследовать угрозы журналистам.

Александр Кальченко

Оригинал на сайте 112ua.tv.