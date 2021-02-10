Секс-скандал в Британии: Как сверхсекретная ядерная база превратилась в порностудию

Атомная подводная лодка HMS "Artful" (S121) на военно-морской базе Фаслейн, Великобритания AFP

Офицеры секретной британской базы подводных лодок в свободное от службы время занимались съемками видео для продажи на сайте для взрослых. Командование, узнав о том, что штаб ВМС превращен в порностудию, выразило беспокойство лишь по поводу безопасности объекта.

Об этом пишет The Sun.

29-летняя лейтенант Клэр Дженкинс (Claire Jenkins), скрывавшаяся под псевдонимом Кэлли Тейлор (Cally Taylor), зарабатывала на продаже порнографических видеороликов на сайте для взрослых. Руководство ВМС пришло в бешенство от того, что "сладкую парочку" могут шантажировать иностранные агенты, и начало расследование.

Несколько фильмов были сняты в штабе ядерных подводных лодок в Фаслейне (база Клайд), расположенном недалеко от Глазго. В субботу вечером источник в военно-морском флоте сказал: "Командиры не могут в это поверить. Это может быть связано со всевозможными рисками для безопасности". Источники сообщили, что офицер прошла строгий процесс проверки, включая опрос о ее сексуальной жизни, чтобы получить допуск к совершенно секретному объекту.

Лейтенант Дженкинс командовала командой подводников на АПЛ Artful, которую также называют "охотником-убийцей". Она отвечала за высокотехнологичный внешний корпус лодки, стоимость которой составляет 1 миллиард фунтов стерлингов. Корпус состоит из звукопоглощающих плиток, которые позволяют кораблю незаметно скользить в водах океана, преследуя российские подводные лодки. Кроме того, она отвечала за высадку групп спецназа в море, за пуски крылатых ракет "Томагавк".

Navy officer Claire Jenkins has been posting explicit pictures and video from inside a nuclear base A Royal Navy officer’s secret life as an X-rated star on the website Only Fans has been exposed after she allegedly posted videos from inside a secret nuclear base. Lieutenant… pic.twitter.com/JNzZUevA7U — NEWS UPDATE (@GetNewsUpdates) February 8, 2021

Но она также выдавала себя за кудрявую Кэлли Тейлор, приглашая пользователей сайта платить ей за исполнение сексуальных фантазий. Она регулярно публиковала откровенные фотографии и видео со своим любовником, старшим матросом Лайамом Доддингтоном (Liam Doddington), также служащим на базе Клайд.

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В своем профиле на Only Fans она сообщает: "Мне 29 лет, и я работаю с 9 до 5, я люблю быть непослушной и оставаться яркой. Моя игривость иногда может доставить мне неприятности, но чувство возбуждения, которое мы можем получить от этого, просто делает меня такой горячей".

Лейтенант Дженкинс призналась во всем своим командирам, когда они вызвали ее на допрос на прошлой неделе. Но в выходные она продолжала публиковать более дерзкий контент, включая видео с подписью: "Он действительно использовал меня".

Источник в военно-морском флоте сказал: "Этот человек был открыт и честен со своими командирами в вопросе о том, чем она занимается в свободное время. Наш вопрос по поводу безопасности звучит так: "Вы что-нибудь скрываете от нас?" Потому что тогда вы можете быть открыты для шантажа". Представитель Королевского военно-морского флота сказал: "Расследование продолжается, и было бы неуместно комментировать дальше. Если персонал не будет действовать в соответствии с нашими ценностями и стандартами, мы без колебаний примем соответствующие меры".

Королевский флот выслеживает и вторую женщину, продающую домашнее порно на OnlyFans. Она дразнила высшее руководство, регулярно публикуя селфи в униформе и без нее. На одном снимке она накинула на себя флаг Королевского флота, а на ней были только стринги. На другой она изображена в черном нижнем белье. Источник сказал: "Командиры отчаянно пытаются выяснить, кто это, но она продолжает, несмотря ни на что". У женщины, которая называет себя Иззи Белл (Izzy Bell), более 10 тысяч лайков на сайте для взрослых OnlyFans. Она описывает себя как "покорную принцессу" в возрасте 21 года, но не показывает своего лица.

Джером Старки

Перевод: ИноСМИ