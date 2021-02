Секс-скандал в Британии: Как сверхсекретная ядерная база превратилась в порностудию

Офицеры секретной британской базы подводных лодок в свободное от службы время занимались съемками видео для продажи на сайте для взрослых. Командование, узнав о том, что штаб ВМС превращен в порностудию, выразило беспокойство лишь по поводу безопасности объекта.

Об этом пишет The Sun.

29-летняя лейтенант Клэр Дженкинс (Claire Jenkins), скрывавшаяся под псевдонимом Кэлли Тейлор (Cally Taylor), зарабатывала на продаже порнографических видеороликов на сайте для взрослых. Руководство ВМС пришло в бешенство от того, что "сладкую парочку" могут шантажировать иностранные агенты, и начало расследование.

Несколько фильмов были сняты в штабе ядерных подводных лодок в Фаслейне (база Клайд), расположенном недалеко от Глазго. В субботу вечером источник в военно-морском флоте сказал: "Командиры не могут в это поверить. Это может быть связано со всевозможными рисками для безопасности". Источники сообщили, что офицер прошла строгий процесс проверки, включая опрос о ее сексуальной жизни, чтобы получить допуск к совершенно секретному объекту.

Лейтенант Дженкинс командовала командой подводников на АПЛ Artful, которую также называют "охотником-убийцей". Она отвечала за высокотехнологичный внешний корпус лодки, стоимость которой составляет 1 миллиард фунтов стерлингов. Корпус состоит из звукопоглощающих плиток, которые позволяют кораблю незаметно скользить в водах океана, преследуя российские подводные лодки. Кроме того, она отвечала за высадку групп спецназа в море, за пуски крылатых ракет "Томагавк".

Navy officer Claire Jenkins has been posting explicit pictures and video from inside a nuclear base A Royal Navy officer’s secret life as an X-rated star on the website Only Fans has been exposed after she allegedly posted videos from inside a secret nuclear base. Lieutenant… pic.twitter.com/JNzZUevA7U