Секретная операция НАТО: Как французские истребители проверили оборону России

Истребитель J-15 взлетает с палубы авианосца "Ляонин" AP Photo

На этой неделе экипаж российского истребителя раскрыл секретную французскую разведывательную операцию.

Об этом пишет Forbes.

Во вторник российские ВВС подняли минимум один перехватчик Су-30, чтобы проследить за тройкой французских истребителей в международном воздушном пространстве над Черным морем. В состав французского звена вошли заправщик C-135FR и два истребителя Mirage 2000D.

Кремль опубликовал зернистое видео происшествия.

Обратите внимание, что у "Миражей" с треугольным крылом под брюхом вместе с привычными ракетами "воздух-воздух" подвешены тонкие капсулы с чувствительными электронными датчиками для обнаружения радаров противника.

Почти наверняка французы прорабатывали карту российской обороны в нестабильном Черноморском регионе. Хотя разведка в этом районе далеко не новость, наблюдательные полеты вооруженных сверхзвуковых истребителей – все же редкость.

Так что насчет разведки в регионе, где российские войска представляют едва ли не величайшую опасность для НАТО и ее партнеров, французы отнюдь не бездельничают.

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Главное поле битвы – Черное море. На востоке – Россия. На севере – Украина. На юге и западе находятся члены НАТО Турция, Румыния и Болгария.

Полуостров Крым вдается в море, как непотопляемый авианосец.

В 2014 году Россия вторглась в Крым – тогда еще украинский – и это стало первым шагом обширного наступления в регионе. За последующие месяцы пророссийские незаконные военные формирования подняли на востоке Украины мятеж, который продолжается и поныне, семь лет спустя.

Украина по-прежнему контролирует бóльшую часть поступающей в Крым пресной воды. На фоне проблем с водоснабжением и новым витком враждебности между Киевом и Москвой этой весной у границ Украины сосредоточились 80-тысячные российские войска. В ответ НАТО проводит широкомасштабные мобилизационные учения в Восточной и Южной Европе с участием десятков тысяч военнослужащих. Американские корабли даже высадили сухопутную бригаду в Албании.

Военная активность по всему Черному морю выросла. Поэтому неудивительно, что французские ВВС выбрали именно этот момент, чтобы отправить пару истребителей для наблюдения за регионом. Есть немало российских радаров, которые стоит проверить.

Французские ВВС обладают широким спектром возможностей для слежки. Что касается электронной разведки (она же радиотехническая), у Франции есть самолеты, как большие и медленные, так и маленькие и быстрые. Два больших двухвинтовых самолета Gabriel – модифицированные транспортные самолеты C-160 – решают многочасовые задачи, требующие большой дальности полета. Обратная сторона медали – что Gabriel, как и любой невооруженный винтовой самолет, уязвим для ПВО противника.

Небольшой скоростной истребитель менее уязвим и может нести ракеты класса "воздух-воздух" для самообороны. Но у истребителя меньше дальность полета, чем у винтового самолета – даже с дозаправкой в воздухе.

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Французские ВВС использовали для радиоразведки одноместный истребитель Mirage F-1 с 400-килограммовой капсулой Thales Analyseur Superhétérodyne Tactique, или ASTAC. В капсуле установлены те же датчики, что и на Gabriel.

Старые многоцелевые Mirage F-1 были выведены из эксплуатации еще в 2014 году, поэтому ВВС модифицировали новые двухместные Mirage 2000, оборудовав их такими же капсулами. Сегодня на вооружении у Франции остается 70 самолетов Mirage 2000D. Помимо радиоразведки компактные истребители предназначены для ударов по наземным целям и ряда задач "воздух-воздух".

Возможно, предпочитая самозащите выносливость, большинство ВВС мира используют для радиоразведки самолеты исключительно большие и медлительные. Так, ВВС США вложили основной потенциал радиоразведки в парк RC-135, которые регулярно заглядывают в Черноморский регион.

Но мудрость французских ВВС очевидна. Истребитель умеет за себя постоять. А в военное время это, возможно, единственный способ для сил НАТО собрать данные радиоразведки над Черным морем.

Дэвид Экс

Перевод: ИноСМИ