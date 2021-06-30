Сборная Украины на Евро-2020: Пять выводов после исторической победы над Швецией

Александр Зинченко признан лучшим игроком матча Reuters

У исторической победы сборной Украины над Швецией были свои причины и свои герои. За счет чего и за счет кого была добыта памятная виктория – смотрите ниже.

Об этом пишет Sport.ua.

Новая схема, новая игра

Очень неожиданно. Практически все наши специалисты, аналитики и болельщики прогнозировали минимальные, даже микроскопические изменения в составе сборной Украины на игру против Швеции. Эта минимальность заключалась, разве что, в выборе между Сидорчуком и Степаненко на месте опорного полузащитника. Однако Андрей Шевченко этой игрой показал, что: а) умеет делать работу над ошибками, б) не такой он и консерватор и в) если долго мучиться, то точно что-нибудь получится. Наш тренерский штаб отказался не только от привычных 4-3-3, но и от сразу двоих казавшихся "железобетонными" игроков основы – Миколенко и Малиновского. На поле нашлось место сразу для двух "опорников" - Сидорчука и Степаненко. А все потому, что наш тренерский штаб выбрал иную схему: с тремя центрбеками. Фактически 5-3-2. Или 5-2-3, если речь шла об атаке. Трио центральных защитников – Кривцов, Забарный и Матвиенко, "бровочники" - Зинченко и Караваев, "волнорезы" - Степаненко и Сидорчук, ближе к которым играл Шапаренко, на острие атаки – Ярмоленко и Яремчук.

Артем Довбик выводит Украину в четвертьфинал Евро-2020 Reuters

Данная схема была выбрана не только против конкретного оппонента, который активно использует в атаке фланговых защитников, но и для того, чтобы как можно лучше использовать свои сильные стороны. И замаскировать слабые. На флангах у наших сыграли двое "двужильных", а в центре – двое "питбулей". Соперник был скован в действиях и вынужден был уповать не столько на командные маневры, сколько на индивидуальные. Да, креатива при такой схеме у наших было немного, прорехи в функциональной подготовке оставались, но новая формация позволила на равных противостоять сопернику, который лучше готов физически. По факту шведы нас не перебегали, не "задавили", не победили, в конце концов. Игра не была выигрышной с нашей стороны, но она не была и ущербной, как в предыдущем матче. Ее исход предрешили мелочи. И герои. Собственно, как почти всегда в противостоянии примерно равных оппонентов.

Новости по теме: Сборная Украины на Евро-2020: Пять выводов после проигрыша Австрии

Роль Зинченко

"Зине" порядком досталось за групповой этап. За ошибки в игре с голландцами, за неубедительность в игре с македонцами, за серость в игре с австрийцами. Но главный упрек – несоответствие по оси ожидания/статус. Все мы были уверены, что неоднократный чемпион Англии, финалист Лиги чемпионов и просто один из лучших левофланговых защитников АПЛ должен "зажигать" не только в клубе, но и в сборной. Дескать, пора уже Зинченко по-настоящему выходить на первые роли в национальной команде. В игре против Швеции Александр вышел на эту роль. Мало того, что он отлично сыграл на столь ответственном участке, так еще был и ментальным лидером коллектива. Наряду с Ярмоленко. Но Андрей быстро устал – увы, на два тайма, не говоря уже на дополнительное время, его не хватает. А Саши – хватает. К тому же, именно Зинченко после замены Ярмоленко получил капитанскую повязку. Наверное, в самый нужный, в самый сложным момент на этом Евро Зинченко удалось сыграть так, как все мы хотели. Как он сам хотел. Ему удалось стать настоящим вожаком, который не только подтверждает свой высокий статус, но и является примером для коллег.

Ключевой момент – травма Беседина и удаление Даниэльссона

До 99 минуты игра была равная. Более того – уж извините – шведы создали больше остроты у наших ворот, чем мы – у их "рамки". Это отнюдь не упрек, это констатация факта: не зря ведь шведы заняли первое место в такой сложной группе. Команда у Андерссона хоть и возрастная, но в ее составе в разы больше исполнителей с серьезным опытом. Наверное, дело шло к серии пенальти. Но в средине первого экстратайма все перевернулось. Даниэльссон необоснованно грубо сыграл против Беседина и справедливо был наказан красной карточкой. Тот момент "семантически" напомнил удаление де Лигта в 1/8 матча Нидерланды – Чехия: украинцы, как и чехи, после получения численного большинства не стали уповать на сохранение синицы в руках, а взялись за журавля в небе. И это им удалось. Кадровый ресурс у шведов оказался небезграничным, они тоже очень устали, и лишний футболист при таком раскладе – слишком очевидное и ощутимое преимущество. Особенно, если ищешь шансы в атаке.

На 98-й минуте Даниэльссон сыграл прямой ногой в голень Артему Беседину Reuters

Оказывается, в сборной есть "лавка"

Не было бы счастья, так несчастье помогло. Если бы вопрос победителя матча решился в основное игровое время – не столь важно в данном случае, в чью пользу – мы бы наверняка увидели в исполнении Шевченко минимум замен. Единственный прогнозируемый выход на поле "из лавки" - Малиновского. И он состоялся на 61 минуте. А вот дальше начались неожиданные вещи. В том плане, что уставших в составе нашей команды оказалось в этот раз намного больше, чем Шевченко привык выпускать игроков на замены. Лично мне кажется, что если бы игра уместилась в 90 минут, мы бы не увидели на поле ни Беседина, ни Макаренко, ни, тем более, Безуса с Довбиком. Однако получилось так, как получилось. Именно замены и предопределили исход этого изнурительного противостояния. Более того, почти всех вышедших с "лавки" можно считать "джокерами". На Беседине Украина получила численное преимущество, Макаренко очень круто сыграл в центре поля, свои "минуты славы" получил и Безус. Ну, а Довбик и вовсе стал героем матча. Оказывается, у нашей сборной не такой уж и ограниченный ресурс?!

Дальше должно быть легче

После провала в игре с Австрией команде очень нужна была победа над Швецией – чтобы доказать, прежде всего себе, что можем, умеем, знаем. И так далее. Наши парни были под серьезнейшим давлением, ведь, имея на два дня больше на подготовку по сравнению со своим оппонентом, в случае поражения они рисковали попасть под жернова даже не критики, а жесточайшей обструкции. Но в итоге все закончилось отлично. Полагаю, что громаднейший камень с души после этой победы у наших свалился (особенно в психологическом аспекте). Они вышли в четвертьфинал. Сразу после поражения от Австрии о таком даже мечтать не приходилось. Дальше можно себе позволить сыграть без давления, без самобичевания и боязни. Потому что как бы ни сыграли против Англии – мы уже в истории. Как на ЧМ-2006. Это как раз тот случай, когда потерять ничего нельзя. Можно лишь приобрести.

Валерий Василенко