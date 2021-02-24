Санкции в действии: Восемнадцать компаний вышли из проекта "Северный поток-2"

Российское судно-трубоукладчик "Фортуна" Фото из открытых источников

По меньшей мере 18 европейских компаний вышли из числа участников строительства газопровода "Северный поток-2" или объявили о предстоящем выходе из проекта. Об этом говорится в докладе Госдепа США.

Об этом пишет RND.

Госдепартамент США сообщил о выходе европейских компаний из проекта "Северный поток-2";

Считается, что угроза санкциями подействовала;

Литва предлагает остановить строительство газопровода до выборов в Государственную Думу в России.

По меньшей мере 18 европейских компаний к настоящему моменту вышли из числа участников строительства вызывающего много споров газопровода "Северный поток -2" или объявили о предстоящем выходе из проекта. Об этом говорится в докладе Государственного департамента США Конгрессу, который пока не опубликован, но имеется в распоряжении представительства информационного агентства dpa в Вашингтоне.

В числе "отказников", в частности, компания Bilfinger из Мангейма и страховая компания Munich Re Syndicate Limited, входящая в состав Münchener Rück. Обе фирмы в ответ на запрос RND подтвердили, что участвовали в проекте "Северный поток — 2". Непонятно, однако, насколько давно это было и, соответственно, насколько актуальна информация из доклада Госдепа.

Bilfinger: "Работы завершены"

Bilfinger SE из Мангейма специализируется на техническом обслуживании промышленных объектов и имеет 30 тысяч сотрудников по всему миру. У 2020 году ее оборот составил 3,5 миллиарда долларов. В компании сообщили, что "оказывали услуги в связи с проектом "Северный поток-2"". Эти услуги, по словам пресс-секретаря Эстер Дёрингер (Esther Döringer), оценивались в относительно небольшую для Bilfinger сумму — порядка 15 миллионов евро. Кроме того, она подчеркнула: "Работы завершены".

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Эту цитату можно трактовать так, что компания участвовала в проекте довольно давно, поэтому нынешняя угроза санкций со стороны США ее не затрагивает.

Аналогичным образом высказались представители страховой компании Münchener Rück, с 2009 года работающей под брендом Munich RE. "Договорные отношения между "Северным потоком-2" и нашей дочерней компанией Munich Re Syndicate Ltd завершились", — сообщил пресс-секретарь Аксель Ракетте (Axel Rakette). Он отказался озвучить детали, поскольку компания "принципиально не разглашает информацию об отношениях с отдельными клиентами".

В министерстве экономики Германии также не внесли ясности в ситуацию. "Мы не ведем никаких публичных переговоров или консультаций и не комментируем их", — сказала представитель ведомства Зузанна Унград (Susanne Ungrad).

Большинство упомянутых в докладе Госдепа компаний — страховые концерны со штаб-квартирами в Великобритании. Однако сотрудничество с проектом "Северный поток-2" завершили также швейцарские страховщики из Zurich Insurance Group и Axa Group, зарегистрированная в Париже. Представители Zurich Insurance сообщили в ответ на запрос RND, что согласовали свои действия с Госдепартаментом США.

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"Мы расторгли страховые договоры, которые оказались под угрозой в связи со вступившим в силу в январе 2021 года Законом о национальной безопасности", — пояснил представитель Zurich Томас Бэр (Thomas Baer), заверив, что компания "продолжит тесно сотрудничать с Государственным департаментом США и другими контролирующими органами по всему миру, чтобы обеспечить соответствие всех наших действий актуальным законам и предписаниям".

Представитель Госдепа: "Санкции действуют"

Как заявил в понедельник представитель Госдепартамента США Нед Прайс (Ned Price), выход многочисленных компаний из проекта демонстрирует, что действия американского руководства эффективны. Он подчеркнул, что США сохранили в силе угрозу применения санкций. "Мы показали, что компании, участвующие в проекте "Северный поток-2", рискуют оказаться под санкциями".

В настоящий момент США ввели санкции против российской компании КВТ-Рус, оператора корабля-трубоукладчика "Фортуна", находящегося сейчас в Балтийском море. Соответствующее решение успела принять еще администрация Дональда Трампа в самом конце своего срока — в январе этого года.

Согласно dpa, в докладе, подписанном госсекретарем Энтони Блинкеном, особое внимание уделяется позиции правительства Германии. "Правительство Германии по-прежнему целиком и полностью поддерживает проект "Северный поток-2"", — говорится в документе. При этом правительство подчеркивает, что речь идет о необходимом стране экономическом проекте. "Германия решительно отвергает американские санкции, считая их атакой на суверенитет Германии и ЕС".

США выступают против проекта, так как опасаются, что их европейские партнеры попадут в слишком большую зависимость от России. Критики американских санкций в свою очередь указывают на то, что американцы преследуют собственные экономические интересы, рассчитывая экспортировать в Европу свой сланцевый газ, который, однако, стоит на четверть дороже российского природного газа.

В конце 2019 года строительство газопровода, проложенного по дну Балтийского моря, было остановлено незадолго до окончания работ, так как США приняли первый закон, предусматривавший санкции против компании, владевшей судами-трубоукладчиками. Сенатор-республиканец Тед Круз, считающийся активным лоббистом американской газовой отрасли, тогда написал письмо с угрозами в адрес руководства порта Мукран на острове Рюген, где хранятся и готовятся к укладке трубы для второго "Северного потока".

Швезиг: "Нельзя так обращаться друг с другом"

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig) в интервью RND заявила, что "совершенно неприемлемо, что США угрожают компаниям, участвующим в строительстве разрешенного международным правом газопровода".

В сентябре она лично побывала в порту Мукран, руководство которого получило упомянутое письмо с угрозами. По ее словам, неприемлемо вести себя подобным образом с дружественными странами. "Балтийский газопровод необходим для энергетического поворота в Германии. Федеральное правительство всегда выступало за газопровод. Никто из участников проекта не делает ничего такого, что противоречило бы международному праву", — подчеркнула Швезиг.

По ее словам, у Германии должно быть право самостоятельно решать, откуда и каким образом ей получать энергоносители. Премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания выразила надежду, что федеральное правительство совместно с американским руководством сумеет найти разумное решение проблемы.

Между тем республиканцы продолжают настраивать общественное мнение против проекта и критикуют также и правительство нового демократического президента Джо Байдена. Так, сенатор Круз заявил в конце минувшей недели: "Правительство Байдена дает понять, что готово допустить завершение строительства газопровода, что будет иметь катастрофические последствия для национальной безопасности США и для энергетической безопасности наших европейских союзников".

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в свою очередь выступил с предложением заморозить строительство газопровода вплоть до парламентских выборов в России. В сообщении внешнеполитического ведомства приведена цитата его главы: "Давайте дадим Владимиру Путину возможность провести свободные выборы в Государственную Думу с участием оппозиции. А пока можно было бы остановить строительство газопровода "Северный поток-2"". Литва, как и США и некоторые страны ЕС, выступает против газопровода.

Ян Эмендёрфер

Перевод: ИноСМИ