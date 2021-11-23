"Санкции стали бизнесом": Как вносятся ошибки и "исправления" в санкционные списки СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов Фото из открытых источников

Оригинал – на сайте "Страна.ua".

В мае 2021 года СНБО ввел санкции против более 650 "воров в законе" и криминальных авторитетов.

Эти санкции предполагают целый ряд ограничений: блокировку активов, запрет на въезд в Украину, невозможность получить украинское гражданство и т.д. Санкции вступили в силу сразу же после того, как соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Вот только полгода спустя выяснилось, что в санкционном списке СНБО по 108 "ворам в законе" были допущены ошибки.

15 октября в этом публично признался секретарь СНБО Алексей Данилов. Впрочем, он поспешил заверить, что этих людей в санкционный список внесли "не по ошибке", а с "ошибками" – они касались написания (транслитерации) фамилий.

Например, Yesin Yegor (Есин Егор) исправили на Esin Egor, Lysenko Serhi (Лысенко Сергей) стал Lysenko Serhii (об этих правках сообщалось публично). В МВД отмечали, что "воры в законе" часто имеют по несколько паспортов, в которых написание имен и даты рождения могут отличаться.

"Страна" публиковала список "воров в законе", в чьих персональных данных были неточности.

Секретарь СНБО утверждал, что эти ошибки уже исправили, а виновных, которые их допустили, наказали.

Крайними за оплошность сделали не СНБО, который утверждал санкции, и не президента, который подписывал соответствующий указ – а МВД, где якобы плохо проверяли "воров в законе". В результате за ошибки в санкционных списках уволили руководство Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Причем, как говорили во власти, ошибки были допущены не по невнимательности, а по злому умыслу и корысти ради: за то, что фамилии написали неправильно (а следовательно и санкции к ним де-факто не применялись) с "воров" некие ответственные лица взяли деньги (бывшие руководители МВД, впрочем, злой умысел опровергают).

"Страна" решила выяснить, исправили ли все-таки ошибки в санкционных списках СНБО. И по чьей вине санкционная машина так часто ошибается.

Вину свалили на МВД

Существует несколько способов внести изменения в санкционный список.

Согласно статье 5-й Закона "О санкциях", вносить изменения в санкции может только тот орган, который их вводил – СНБО. По собственно инициативе или же на основе предложений Верховной Рады, президента Украины, Кабмина, Нацбанка и СБУ. После этого изменения в санкции точно так же должны быть введены в действие указом президента.

"Правильно было бы отменить указ президента о введении санкций против "воров в законе", или ту его часть, где были допущены ошибки. Потому что фактически санкции ввели против несуществующих людей. После чего президент должен подписать новый указ с правильным указанием транслитерации", – считает адвокат Ростислав Кравец.

Примечательно, что пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии "Стране" заявил, что не знает, был ли издан новый указ президента о внесении изменений в список "воров в законе". Мол, это вопрос не к президенту – а к Данилову. Хотя именно президент своим указом вводит в действие санкции СНБО.

"Не могу вам ответить на этот вопрос. Все, что касается СНБО, – это к Данилову. Да, санкции вступают в силу после указа президента, но готовит списки и исправляет ошибки в них секретариат СНБО", – сообщил "Стране" Никифоров.

Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк в комментарии "Стране" объяснил, что четкой процедуры исправления ошибок в санкционных списках в принципе нет. Внести коррективы может как секретариат СНБО, так и орган, который изначально обнаружил неточности.

На Банковой же публично свалили вину за ошибки в санкционном списке "воров в законе" на МВД. Мол, нарушения были допущены сотрудниками Министерства внутренних дел, когда его возглавлял Арсен Аваков.

Логично, что и исправлением ошибок в санкционном списке занималось МВД.

"Потому что аппарат СНБО вряд ли захотел бы взять на себя такую ответственность. А так, мол: "Вы составляли списки, сделали ошибки, вы и исправляйте их". Скорее всего, по такой процедуре и пошли. А потом уволили причастных сотрудников МВД. Они бы сами себя подставили, если бы этого не сделали", – считает Данилюк.

По итогу МВД подали новый документ с исправленными данными на заседание СНБО, и за него проголосовали.

Источник "Страны" в МВД подтвердил эту информацию. "МВД подало уточнённые списки. Они были утверждены на заседании СНБО", – сообщил наш собеседник.

"Было выявлено более 100 неточностей в паспортных данных. Неточности привели к тому, что не были вовремя заблокированы счета этих лиц. После устранения неточностей, счета были заблокированы", – рассказывал глава МВД Денис Монастырский.

Как выяснила "Страна", на сайте Офиса президента по-прежнему в свободном доступе можно найти старый указ №203/2021 с ошибками. Однако 5 октября там появился новый указ – №497/2021, о внесении изменений в санкционный список "воров в законе". Изменения перечислены в "Додатке 6".

При этом юристы, опрошенные "Страной", обращают внимание на то, что ошибки в санкционном списке "воров в законе" исправили только спустя полгода. То есть, с одной стороны, неправильная транслитерация помогала "ворам в законе" избегать, к примеру, ограничений при путешествиях. Но, с другой стороны, 108 фигурантов списка все же столкнулись с последствиями санкций.

"Возникала несогласованность в определённых вопросах. Потому что, например, если в загранпаспорте у человека другая транслитерация имени и фамилии, соответственно, у пограничников нет оснований его не впускать, не выпускать из страны или арестовывать. Но при этом, если в украинском написании транслитерация правильная, то, конечно же, банки счета блокировали", – говорит Кравец.

Хотя, по мнению юриста, 90% фигурантов санкционных списков СНБО могут даже не знать о существовании Украины.

"Они вводили санкции в отношении каких-то непонятных колумбийских наркобаронов, иностранцев, которые, может, и не знали, что есть такая страна – Украина. Они взяли какой-то санкционный список США в отношении крупных наркокартелей, торговцев людьми и ввели против них санкции, лишь бы ввести", – считает Кравец.

Есть в этой истории и другой нюанс. Из-за 108 ошибок в именах "воров в законе" все это время под санкции могут попасть не те, кто должны были по задумке СНБО, а случайные люди, однофамильцы "воров в законе" с похожими паспортными данными.

Подобные прецеденты уже были в практике СНБО, когда под санкции по ошибке попала киевлянка – однофамилица крымчанки Ольги Калининой. Но вместо нее в Украине устроили "веселую жизнь" ее тезке.

Девушка, которая не имеет ни малейшего отношения к "крымской весне", более года жила под санкциями из-за ошибки СНБО, который перепутал двух человек. Причем под санкции ее помещали дважды – при Порошенко и Зеленском. В итоге в сентябре 2021 года, на сайте Офиса президента вышел указ с уточнением, против какой Ольги надо вводить санкции. Перед киевлянкой же никто даже не извинился.

Кроме того, "Страна" писала об истории одесситки, которая не может получить доступ к счетам, потому что она тезка попавшей под санкции москвички. И это только те случаи, о которых стало известно публично.

Опрошенные "Страной" юристы полагают, что такой халатный подход к составлению санкционных списков СНБО многое говорит об уровне санкционного механизма СНБО, где даже особо не проверяют паспортные данные тех, против кого вводят ограничения.

А что касается "воров в законе", юристы полагают, что ошибок в этом санкционном списке на самом деле гораздо больше, чем 108. И исправить их так просто уже не получится: жертвы санкций СНБО массово подают в суд.

Включить в санкционный список легко, исключить – почти нереально

Как рассказал "Стране" Александр Данилюк, исключение фигурантов из санкционных списков и исправление ошибок – частая и самая большая проблема, так как никто из членов СНБО не хочет брать на себя такую ответственность.

"Включить в санкционный список просто, а вот исключить – никто не хочет брать на себя ответственность. Это самая большая проблема. Обычно это происходит так: компания, против которой ввели санкции, начинает возмущаться, выходит на членов СНБО – мол, как же так, мы ни при чем. А члены СНБО не хотят влазить в это. Чисто бюрократическая практика – держаться от этого подальше. Поэтому компании, которые были включены в санкционные списки – ошибочно или сознательно, это уже другой вопрос, – "болтались" там очень долго", – рассказывает "Стране" Данилюк.

Александр Данилюк прямо говорит "Стране" о том, что с фигурантов санкций требуют деньги – как за внесение в список, так и за исключение из него.

"Были ситуации, когда в санкционный список включали некоторые ІТ-компании потому, что просто был заказ, грубо говоря, уничтожить компанию или навредить ей от конкурентов. И их записывали по надуманным причинам. Были случаи, когда все "зависало" в СБУ, которая должна была вносить изменения в список – а СБУ не заинтересована в этом. Так как очень часто СБУ зарабатывает на этом деньги: за то, чтобы внести в список, и чтобы из него убрать. Это бизнес такой для них", – говорит Данилюк.

К слову, эту информацию публично подтверждал и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он заявил, что за "ошибки" в написании фамилий в списках СНБО просили по 100-300 тысяч долларов.

"Уже приходят разного рода люди, которые говорят, что к ним приходили коррумпированные сотрудники правоохранительных органов и предлагали от 100 до 300 тысяч долларов за мзду. Допустить ошибку, чтобы они могли спокойно перемещаться за границу", – сказал он в эфире канала "Украина 24".

Потому и добиться исправления или исключения из санкционных списков не так-то просто. Особенно через суд.

"Даже если кто-то подавал в суд, я не помню, чтобы через суды такие вопросы решались. В итоге компании, которые попадали под санкции, понимали, что надо решать через СБУ", – объясняет Александр Данилюк.

По словам экс-секретаря СНБО, такой массив ошибок при составлении санкционных списков говорит о том, что санкционная машина в Украине "сломалась". По той простой причине, что стала массовой и неразборчивой.

"Санкции – законный инструмент СНБО, но раньше он не использовался таким "квадратно-гнездовым способом", как при бомбежках, чтобы максимально накрыть территорию. Сейчас же санкционная машина стала массовой. Но не приспособлена для такой массовости. Причем очень часто в последнее время санкции вводятся против граждан Украины, что я считаю незаконным", – акцентирует Данилюк.

Кроме того, в случае попавших под санкции украинских граждан, если в МВД были доказательства их вины в преступлениях, к ним нужно было применять не санкции, а возбуждать уголовные производства, доказывать вину через суд и сажать в тюрьму.

"Причем здесь санкции? Если эти люди совершили преступление, их нужно сажать в тюрьму. Для этого есть не СНБО, а МВД, суды и т.д. А когда их пытаются "придавить" санкциями, люди же не идиоты: они понимают, что рано или поздно эта власть уйдет. Им потом придется нести ответственность за нарушение закона. И власть, понимая это, старается "не оставлять пальчиков". Поэтому все это как "горячую картошку" друг другу перекидывают, и никто не занимается проверкой качества подготовки документов под санкции", – заявляет "Стране" Александр Данилюк.

Неудивительно, что при такой массовой штамповке решений СНБО о введении санкций против сотен физических и юридических лиц сразу власть допускает такие же массовые ошибки. Удивительно то, что ей сходит с рук такая халатность.

"Наше государство утвердило санкционный список и сделало в нем 108 ошибок. Фактически каждая шестая фамилия – с ошибкой. О чем это говорит? Это либо непрофессионализм, либо коррупция. Разные могут быть причины – либо кто-то сознательно включал с ошибками, потому что кто-то кому-то заплатил и, мол, "мы тебя включим в список, но тебе ничего не будет, потому что мы на тебе сделаем ошибку". А с точки зрения обычного гражданина государство просто не выполняет свои функции. Система не работает. То есть, ты либо вводишь санкции, но тогда сделай это правильно. Либо, если совершаешь столько ошибок, то лучше вообще санкции не вводи", – считает экс-секретарь СНБО.

Анастасия Товт, Полина Пронина