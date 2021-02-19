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Санкции против Медведчука не снизят тарифы и не принесут мир на Донбасс

Владимир Шамин
Владимир Шамин

Политтехнолог

Фото из открытых источников

Просто Зеленскому захотелось потешить свое эго

Оригинал на "Корреспондент

Националисты типа Яроша аплодируют Зеленскому за санкции против Медведчука, а социологические опросы говорят, что большинство украинцев все больше отворачивается от президента и его "слуг", отдавая предпочтение ОПЗЖ. Возникает вопрос: а зачем Зеленский вводит эти санкции – чтобы порадовать радикалов или обычных украинцев? Ведь очевидно же, что люди ждут не театрального представления, в котором президент грубейшим образом нарушает законы ради расправы над политическими оппонентами. Люди ждут снижения тарифов, установления мира на Донбассе, вакцину от коронавируса ждут и никак не дождутся. А вместо этого народ кормят санкциями. По сути, людям просто плюют в лицо. 
 
Зеленский все провалил. Все, за что ни бралась эта зеленая зараза, превращалось в цирк. Украинцы вышли на улицы, протестуя против непомерно возросших тарифов, Зеленский поджал хвост и пошел на уступки. В Зимбабве начали вакцинировать людей от коронавируса, а Зеленский до сих пор ждет вакцину "со дня на день". Зато авторитарных замашек президенту не занимать. Конституционный суд переломали через колено, три неугодных телеканала закрыли с нарушением законов, в Раде "нагибают" депутатов, чтобы они голосовали за Витренко. На этом фоне Янукович был образцовым демократом.
 
И чтобы отвлечь от всего происходящего треша, Зеленский вводит санкции против Медведчука. По идее, украинцы должны тут же забыть о нищенских зарплатах и мизерных пенсиях, с которых нужно оплачивать космические тарифы, купаясь в экстазе от того, что Зе-великий заблокировал долю Оксаны Марченко в "1+1". Вы серьезно? Это должно спасти рейтинг Зеленского? 
 
Жду не дождусь, когда выйдет новый социологический опрос. Уверен, он разочарует Зеленского. Не тем занимаетесь. Почему рейтинг Медведчука и ОПЗЖ растет? Да потому, что они предлагают конкретные решения важнейших проблем. Встала проблема с тарифами – Медведчук полетел и договорился с Путиным о снижении цен на газ. Нужна вакцина? Медведчук договорился о ее производстве в Харькове. То же самое мы видим относительно мира на Донбассе, восстановления промышленности, возвращения домой удерживаемых в ОРДЛО украинцев и так далее. 
 
Но команда Зеленского делает ставку на цирк. Вопрос лишь в том, сколько украинцы будут готовы его терпеть.
 
Владимир Шамин 
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