Санкции или узурпация. Чем СНБО и Зеленский возмутили правозащитников

Заседание СНБО Офис президента Украины

Введенные на прошлой неделе Зеленским санкции против украинских контрабандистов подверглись острой критике юристов и правозащитников - они видят в этих действиях признаки узурпации власти

Оригинал размещен на сайте "Deutsche Welle Украина".

Пятницы нескольких последних месяцев уже превратились в Украине в "день санкций", которые уже почти традиционно в этот день недели принимает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и объявляет президент Владимир Зеленский. С начала февраля, когда впервые были введены ограничительные меры против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и связанных с ним телеканалов, объектами украинских санкций успели стать и сам Медведчук, бывший президент Виктор Янукович и экс-премьер Николай Азаров, и много других физических и юридических лиц.

Правда, согласно закону о санкциях, такие ограничительные меры против украинских граждан власти могут вводить только в случае, если они "осуществляют террористическую деятельность". Поэтому у власти объясняли свои решения тем, что те из упомянутых в санкционных списках лиц и организаций, которые имеют украинский паспорт или зарегистрированы в Украине, являются причастными к финансированию терроризма.

От поддержки до обвинений Зеленского в узурпации

Несмотря на критику со стороны объектов санкций и их соратников, сначала украинская общественность преимущественно положительно воспринимала решение СНБО и Зеленского. Так, в поддержку ограничительных мер против связанных с Медведчуком телеканалов 112, Newsone и ZIK выступили ряд общественных организаций и экспертов, занимающихся противодействия дезинформации. Более того, введенные против этих телеканалов и Медведчука санкции открыто поддержал ряд западных посольств, в том числе и США, даже при том, что дипломаты этих стран обычно очень придирчиво относятся к соблюдению принципов свободы слова и верховенства права и вкладывают значительные ресурсы в поддержку реформ в Украине.

Однако, когда в минувшее воскресенье, 4 апреля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против 10 человек, которых, как отметили на сайте главы государства, можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды, это вызвало острую критику правозащитников и некоторых юридических экспертов. Объяснение Зеленского о том, что контрабанда является "экономическим терроризмом", их не удовлетворило. В совместном заявлении руководителей ряда авторитетных украинских правозащитных организаций фактически обвинили президента в узурпации власти. "Применение санкций к гражданам Украины, которые проживают на подконтрольной украинскому правительству территории, подрывают фундаментальные принципы права, грубо нарушают Конституцию и международные соглашения, ратифицированные Украиной, несут серьезные угрозы правам и свободам человека, а также имеют признаки узурпации власти в государстве", - заявили правозащитники.

В заявлении, подписанномй в частности директором Харьковской правозащитной группы Евгением Захаровым, исполнительным директором регионального центра прав человека Анастасией Мартыновской, исполнительным директором Украинского Хельсинского союза по правам человека Александром Павличенко и директором Украинского института по правам человека Евгением Нецветаевым, отмечается, что действия Зеленского являются не санкциями в их международно-правовом понимании, а директивным управлением государством. При этом ни решение СНБО от 2 апреля, ни указ президента, опубликованный 4 апреля не содержат никаких оснований применения ограничительных мер, поясняется в заявлении. "Указ Президента Украины №140/2021 на основе решения СНБО от 2 апреля 2021 года являются не просто злоупотреблением властью, а имеет признаки узурпации власти, поскольку президент, в нарушение Конституции Украины присвоил полномочия судебной власти", - настаивают правозащитники.

Санкции для быстрых политических дивидендов

На то, что введение последнего пакета санкций СНБО против тех, кого в офисе президента Украины называют "топ-контрабандистами" не сопровождалось объяснением обществу правовых оснований этого шага, в интервью DW обратил внимание и эксперт Киевского Центра политико-правовых реформ Николай Хавронюк. Он признает, что контрабанду можно отнести как к внутренним, так и к внешним угрозам для государства, однако предполагает, что Зеленский решил применять процедуру санкций, вместо ожидания результатов уголовного преследования, потому что она проста для получения политических дивидендов. "Для него скорость имеет значение", - объясняет Хавронюк.

По словам еще одной подписантки заявления правозащитников, председателя правления киевского Центра гражданских свобод Александры Матвийчук, аргументы сторонников Зеленского, которые объясняют наложение санкций на украинских граждан коррумпированностью правоохранительных органов и судебной системы, что не позволяет эффективно привлечь к уголовной ответственности виновных в контрабанде, не выдерживают критики. Матвийчук признает, что судебная система в Украине очень проблематична. Однако решая одну проблему не стоит создавать другую, настаивает она. "Этот инструмент (санкции. - Ред.) применяют против людей, которые им не нравятся. Если власть изменится, и СНБО вдруг начнет на тех же самых основаниях вводить санкции против людей, которым эти "некоторые" симпатизируют, то они первыми начнут говорить о ручном режиме управления и политических преследованиях", - объясняет правозащитница.

С позицией правозащитников соглашается и руководитель исследовательской группы Восточной Европы и Евразии берлинского Фонда "Наука и политика" (SWP) Сюзан Стюарт (Susan Stewart). По ее словам, проблемы украинской судебной системы, наоборот, делают еще важнее то, чтобы другие ветви власти - особенно президент и остальные высокопоставленные чиновники действовали в соответствии с принципами правового государства. При этом президентская администрация склонна, по наблюдениям Стюарт, к принятию ситуативных решений, не имеющих прочной правовой основы и не соответствующих ни одной стратегии. "Растущая роль Совета национальной безопасности и обороны также создает повод для беспокойства", - добавляет эксперт.

Повторение ошибки времен Януковича

Однако коллективное заявление правозащитников пока остается исключением. В целом, санкции СНБО против "топ-контрабандистов" украинское общество встретило критично, но оценки экспертов и активистов были преимущественно направлены на то, что составленный по данным СБУ список "королей контрабанды" Украины был далеко не полным, или тем, что наказание преступников с помощью санкций подменяет собой системную борьбу с контрабандой наподобие реформ на таможне и в ответственных правоохранительных органах.

По словам Матвийчук, такая близорукость может иметь для украинского общества плохие последствия. В качестве примера она приводит своевольную отмену Конституционным судом политической реформы 2004 года во времена президентства Януковича, которое вернуло последнему чрезвычайно широкие полномочия. По словам правозащитницы, тогдашние предупреждения экспертов и оппозиции также не нашли должного отклика в обществе. "За это мы все через несколько лет заплатили достаточно высокую цену в виде расстрелянных на Майдане безоружных участников протеста", - говорит Матвийчук.

То, что с Запада не раздается поток критики относительно новых санкционных механизмов от СНБО и президента Зеленского, Стюарт объясняет многочисленными вызовами, стоящими сейчас перед западными столицами, среди которых самым большим она называет пандемию COVID-19. "Это отвлекает внимание от других событий", - объясняет эксперт. К этому, по ее словам, добавляется накопление войск РФ на российско-украинской границе и в аннексированном Россией Крыму. "Только когда ситуация там немного успокоится, появится время, заниматься другими событиями в Украине", - говорит Стюарт.

Впрочем пока Зеленский не собирается останавливаться. Ранее президент Украины уже заявил, что хочет продолжить введение санкций против контрабандистов.

Александр Голубов