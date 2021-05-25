Саммит ЕС: Старт политики перезагрузки с Россией и спиральная деэскалация

Саммит ЕС EPA-EFE

В понедельник в Брюсселе на саммите стран ЕС началась дискуссия о дальнейшем развитии отношений с Россией. Какие можно сделать выводы?

Об этом пишет Максим Яли на своей странице в Facebook.

В частности, обсуждалось ее участие во взрывах на складах вооружений в Чехии, спровоцировавший "дипломатическую войну" и высылку российских дипломатов из посольств отдельных стран ЕС.

Страны Балтии, Польши и Чехии, которые выступают по этому вопросу единым фронтом, как и по акту "воздушного пиратства" с посадкой самолета компании Ryanair и аресту сооснователя тг-канала NEXTA Протасевича, ожидаемо высказались за усиление санкций против РФ.

Но, как известно, не они играют "главную скрипку" при принятии решений в ЕС, а Франция и Германия, как наиболее развитые экономики.

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Учитывая, что они являются также участниками "нормандского формата", они не могут в открытую заявить о желании начать деэскалазию в отношениях с РФ и начать процесс снятия санкций.

Эта роль была отведена представителю одной из шести стран-основателей ЕС – Люксембургу.

Так, премьер Люксембурга предложил ЕС в отношениях с РФ перейти к "спирали деэскалации".

Цитата: "С Россией необходимо избегать наложения санкций на санкции, а, напротив, перейти к спирали деэскалации", – сказал Беттель перед началом встречи лидеров стран ЕС.

Напомню, что в ближайшие недели президент США Джо Байден прилетит в Брюссель на саммит с ЕС, G-7 и НАТО.

И по результатам саммита ЕС, который завершится сегодня, можно будет уже оценивать новую политику коллективного Запада в отношениях с Россией.

Судя по подобным заявлениям, можно с большой долей вероятности сделать следующие выводы:

Новых жёстких санкций в отношении с РФ ни от ЕС, ни от США не будет.

ЕС в ближайшем времени намерен начать политику "перезагрузки" с РФ и начать процесс снятия секторальных санкций, от которых страдают экономики ведущих стран ЕС.

Это уже продемонстрировал дипломатический скандал, связанный со взрывами боеприпасов в Чехии. Ни одна страна-тяжеловес не выслала дипломатов. И это был первый звоночек.

Ну а наши главные друзья и партнёры в ЕС – страны Балтии и Польша, к сожалению, критически зависят от субсидий из бюджета ЕС, который наполняют, в основном, крупнейшие экономики – Германия Франция и в Нидерланды.

Великобритания, которая рассматривает действия Кремля как враждебные не только для своей национальной безопасности, но и Европы в целом, а также оказывает активную помощь Украине в противостоянии российской агрессии, уже не является страной-участницей.

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Так что ждем окончания саммита ЕС и итоговых заявлений, но особых иллюзий относительно новых санкций в отношении РФ я не испытываю.

Все ограничится санкциями против Беларуси и решением о запрете полётов европейских авиакомпаний в ее воздушном пространстве, которое уже принято.

Иными словами, Лукашенко "взял весь огонь на себя". Ему давно уже нечего терять.

Хотя сложно представить, что самолет компании Ryanair сажали без, как минимум, одобрения со стороны Кремля.

Максим Яли