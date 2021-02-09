Рублевый миллиардер Зеленский: Офшоры, квартиры и бизнес

По состоянию на 2019 год тогда еще кандидат в президенты Украины комик Владимир Зеленский заработал за свою карьеру состояние, которое в пересчете на рубли The Bell оценил не меньше чем в 1 млрд. Бизнес, роялти, дома, автомобили, коллекция дорогих часов, акции и офшоры — мы изучили декларацию Зеленского и то, что в нее не попало.

Недвижимость

Зеленский впервые задекларировал свое имущество 24 января 2019 года, а через несколько дней уточнил декларацию, добавив в нее BMW X5 супруги и свой кипрский офшор.

Из декларации выяснилось, что с 2006 по 2017 годы Зеленский с супругой Еленой купили 15 объектов недвижимости на Украине — квартиры, дом, землю и парковочные места суммарной стоимостью 32 млн гривен, или 95 млн рублей (здесь и дальше — по курсу на момент покупки).

Несколько квартир у Зеленских в долевой собственности с семьей сооснователей студии "Квартал 95" Сергея и Бориса Шефиров. Также Зеленский задекларировал квартиру, которую снимает в Великобритании, но стоимость аренды в декларации не указана.

Вот полный список его недвижимости — на Украине и за рубежом. Недвижимости в России у Зеленского не обнаружено.

Киев: 5 квартир, 4 парковочных места и нежилое помещение

С 2006 года Зеленский — один или вместе с супругой — приобрели в Киеве три квартиры площадью от 131 кв. м до 284 кв. м и 4 машино-места суммарной стоимостью 23 млн гривен, или почти 65 млн рублей. Одна из квартир — самая большая — куплена на кипрский офшор Aldorante LTD в 2016 году, следует из декларации.

Еще тремя квартирами площадью от 198 кв. м до 337 кв. м Зеленский владеет совместно с семьей Шефир. В них у него от 25 до 50%. Суммарная стоимость этой недвижимости на момент покупки в пересчете на рубли составляла 8,6 млн.

Также вместе с семьей Шефир супруга Зеленского с 2017 года делит нежилое помещение площадью 305 кв. м стоимостью 4,4 млн гривен (9,2 млн рублей).

Поселок Ливадия в Крыму

Квартира 129 кв. м и парковочное место 16 кв. м за 1,3 млн гривен (5,3 млн рублей) были куплены женой Зеленского в 2013 году.

Село Иванковичи на Украине

Дом 353 кв. м за 814 тыс. гривен (3,8 млн рублей) и участок 1,2 тыс. кв. м за 702 тыс. гривен (2,7 млн рублей) куплены Зеленским в 2008–2009 годы.

Великобритания

С 2014 года Зеленские арендовали квартиру 91 кв. м за 42 млн гривен (134 млн рублей), стоимость аренды в декларации не указана.

Италия

Вилла за 3,8 млн евро (около 270 млн рублей) на побережье курорта Форте-дей-Марми была оформлена на задекларированную Зеленским итальянскую компанию San Tommaso, писали украинские СМИ. В штабе Зеленского комментировали, что закон не обязывает его указывать, какая недвижимость оформлена на задекларированные юрлица.

Зеленский также декларировал доход от сдачи в аренду собственной недвижимости на 605 тыс. гривен (около 1,2 млн рублей).

Автомобили и часы

В декларацию попали три автомобиля общей стоимостью более 19 млн рублей.

Range Rover 2016 года за 4,7 млн гривен (около 12 млн рублей). На этом авто ездит сам кандидат.

Мercedes-Benz S 500 4 Matic 2014 года за 1,8 млн гривен (5,7 млн рублей), оформленный на супругу Зеленского.

BMW X5 2011 года без указания стоимости, также оформленный на супругу. Сейчас эти же модели 2011 года продаются по цене около 1,5 млн рублей. Как раз эту машину Зеленский добавил в декларацию через несколько дней после ее публикации.

По украинскому законодательству кандидат в президенты декларирует любую собственность дороже 100 прожиточных минимумов, который на начало 2017 года составлял на Украине 1544 гривны, поэтому помимо автомобилей Зеленский внес в декларацию коллекцию наручных часов элитных брендов Tag Heuer, Plaget, Rolex, Graff, Bovet и Breguet, последних — две пары. Стоимость часов не указана, но исходя из того же прожиточного минимума коллекция стоит не менее 1,2 млн гривен (2,5 млн рублей).

Акции и ценные бумаги Стоимость ценных бумаг и патентов, вкладов и наличных запасов Зеленского на момент декларирования составляла не менее 55 млн рублей. Например, в 2015 году Зеленский с коллегами изобрел особый способ сканирования данных при анимационных съемках. Тогда же он запатентовал технику съемки, при которой на актера надевают пластиковый шлем со встроенным 3D-сенсором для сканирования его мимики, при этом данные о мимике передают по беспроводной связи с использованием специального ПО. Всего у Зеленского 6 патентов. В 2017 году он купил украинские облигации на 51,7 тыс. гривен (более 100 тыс. рублей). Вклады Зеленского размещены в трех банках. Большая часть денег — $430 тыс. и 65 тыс. гривен — находятся на счете в Приватбанке. Еще $8,6 тыс. и 1,05 млн гривен размещены в ОТП Банке, 69 тыс. гривен — в банке "Глобус" (всего вкладов на сумму около 28,5 млн рублей). Проценты по вкладам в этих банках принесли Зеленскому 609 тыс. гривен (более 1,2 млн рублей). Наличными на момент декларирования он хранил $285 тыс., 50 тыс. евро и 2,2 млн гривен (суммарно — 25 млн рублей).

Продакшн

Покупка недвижимости, машин и коллекционных аксессуаров стала возможной благодаря комедийному продакшену Зеленского — студии "Квартал 95". Студия родилась из одноименной команды, в которой он с коллегами выступал в 1998–2003 годы в КВН. Устав от зависимости от продюсеров КВН, Зеленский с командой, как рассказывал он сам, основали "Квартал 95". Сегодня студия выпускает фильмы и комедийные шоу. Из-за того что с 2012 года она работает на эфир канала "1+1", Зеленского часто связывают с владельцем этого канала — украинским олигархом Игорем Коломойским, а Порошенко и вовсе называет своего соперника "марионеткой Коломойского".

Зеленский указывал в декларации, что "Квартал 95" — его основное место работы. В 2017 году его зарплата в компании составила 1,73 млн гривен (3,8 млн рублей), гонорары — всего 6 тыс. гривен.

Права на канал "Квартал ТВ", входящий в медиахолдинг "1+1" Коломойского, принесли Зеленскому еще 5 тыс. гривен роялти.

Также он получил более 250 тыс. гривен по страховке от украинского подразделения австрийского страховщика Uniqa Insurance Group.

Доли Зеленского в 11 украинских компаниях в его декларации оценены суммарно всего в 250 тыс. гривен (550 тыс. рублей), хотя выручка этих фирм в 2017 году превысила 22 млн гривен (72 млн рублей) по данным их отчетности в базе украинских юрлиц.

Финансовые показатели украинских компаний с участием Зеленского

База украинских юрлиц YouControl

Весной 2019 года Зеленский начал передавать свои доли в компаниях коллегам по команде из "Квартал 95". В этом бизнесе у него три ключевых партнера: сценарист, продюсер и режиссер Андрей Яковлев, известный по сериалам "Сваты" и "Солдаты", и продюсеры студии братья Борис и Сергей Шефиры.

Принадлежащие им компании "Драйв продакшн" и "Киностолица" указаны в декларации Зеленского как "источники дохода от предпринимательской деятельности". Суммарная выручка этих двух фирм в 2017 году составила 136 млн гривен (более 300 млн рублей).

Задекларированные доходы Зеленского от предпринимательства составили 4,35 млн гривен (более 9,5 млн рублей).

Большую часть из них — 2,4 млн гривен — принесло сотрудничество с компанией "Киностолица", которая снимала сериал "Слуга народа". В 2017 году как раз вышло его продолжение "Слуга народа-2. От любви к импичменту".

Фильмы и сериалы

За 10 лет студия "Квартал 95" выпустила несколько десятков сериалов, фильмов и телешоу.

И большая часть из них были очень успешными: суммарные сборы от показов фильмов студии в кинотеатрах превысили $80 млн, или 5,1 млрд рублей, при втрое меньшем бюджете.

Из этих денег "Квартал 95" мог получить около 1,7 млрд рублей (студия в среднем получает 35% кассовых сборов). Доля Зеленского в компании — 18%.

Сборы популярных фильмов студии "Квартал 95"

2009–2019 гг.

Kinometro, Kinopoisk, Kinonews

Зеленскому также принадлежат 25 товарных знаков фильмов, сериалов и телешоу, созданных "Кварталом 95", и торговая марка самой студии.

Офшоры

Зеленский задекларировал и свои офшоры. Помимо итальянского San Tommaso, в собственности которого журналисты обнаружили виллу, это были кипрские Vilhar Holdings, Aldorante и Green Family, Megiritano Ventures на BVI и Film Heritage в Белизе.

Юрисдикция большинства офшоров не позволяет что-либо о них узнать. Но один из них — Green Family является головной компанией для российских фирм "Грин филмс", "Вайсберг пикчерс" и "ПлатинумФильм". Выручка "Грин фильмс" за 2013–2017 годы составила 862 млн рублей, выручка "ПлатинумФильм" в тот же период — 382 млн рублей, впрочем, в последние годы компании были убыточны. Данных о выручке "Вайсберг пикчерс" нет. Зато известно, что российская "Грин филмс" участвовала в съемках "8 новых свиданий", "8 лучших свиданий" и "8 первых свиданий" (это следует из базы арбитражных дел), снимала сериал "Между нами, девочками", а в конце 2017 года получила субсидию российского Минкульта на 35 млн рублей для "производства национального фильма", триллера "Вниз". Когда журналисты украинской программы "Схемы" обратили внимание на эти фирмы, Зеленский передал долю бизнес-партнеру по "Кварталу 95" Андрею Яковлеву, при этом российские "дочки" Green Family остаются действующими.

Ирина Панкратова