Ротации в Кабмине: Как Зеленский тосует правительственную колоду

В Кабмине планируют поменять сразу несколько министров Правительственный портал

На этой неделе Верховная Рада должна провести перестановки в правительстве. На среду уже анонсировано голосование за отставку министров в Кабмине, а в четверг - за назначение новых.

Об этом пишет "Страна.ua".

Вчера вечером на заседании фракции "Слуга народа" были утверждены кандидаты.

Какой смысл и логика в этих перетасовках, разбиралась "Страна".

Кто уходит, а кто приходит

Самым первым, еще в октябре, подал заявление на увольнение министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

В интервью "Интерфакс-Украина" Абрамовский заявил, что пошел на это после критики на заседании СНБО: мол, министерство не успевает за указами президента. Хотя с такой оценкой он и не согласен. Из Рады в адрес Абрамовского тоже звучат обвинения: по словам того же Арахамии, основная претензия к его работе - "крайне высокая коррумпированность экоинспекций в регионах".

Министр же утверждает, что большинство назначений по этой линии с ним якобы не согласовывались, что позволяет закон "О государственной службе". А руководителя Госэкоинспекции Андрея Малеванного убрать не удалось.

В преемники Абрамовского прочили его заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Руслана Стрельца. Но вчера на фракции решение по сменщику министра еще не приняли (хотя за отставку Абрамовского и проголосуют).

Вторым подал заявление (вчера) вице-премьер и министр по вопрос стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

На его место "слуги" утвердили главу таможни Павла Рябикина.

Об интриге, которая связана с его назначением, "Страна" уже подробно писала.

"Сам Рябикин очень хотел попасть на эту должность, но выставил два условия. Первое - контроль с его стороны за кадровой политикой Укроборонпрома. Второе - назначения его зама Звягинцева и.о. главы таможни на переходный период пока не выберут нового главу на конкурсе. По обоим условиям в Офисе президента есть проблемы. Особенно по второму. Так как на главу таможни, в случае ухода Рябикина, активно сватают разведчика из Госпогранслужбы Вячеслава Демченко. Демченко - человек влиятельного соратника Зеленского из Харькова Вадима Слюсарева", - говорит источник в окружении Рябикина.

Выполнены ли эти условия - будет понятно по назначениям в Гостаможенной службе.

Также вчера написал заявление и вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Он идет на министра обороны вместо Тарана. Мы уже подробно разбирали подоплеку этой рокировки.

"У Тарана с публичными выступлениями были большие проблемы. Из-за чего главным публичным лицом в военной сфере постепенно становится главком ВСУ Валерий Залужный. В отличие от своих предшественников он охотно дает интервью и комментарии, в которых рассказывает, как ему хотелось бы проехаться на танке по Красной площади и Арбату. Кроме того, именно он взял на себя первым ответственность за приказ нанести удар "Байрактаром" по позициям "ДНР".

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И постепенно в глазах украинской "партии войны" он становится чуть ли не главным положительным героем во всем руководстве страны. Эта партия противопоставляет "решительного" Залужного "трусливому" Зеленскому и "русскому шпиону" Ермаку.

Кроме того, в соцсетях уже запущено обсуждение темы, а не нужен ли Украине свой Бонапарт/Пиночет?

На этом фоне Банковая и решила отправить в министерство обороны друга Ермака - Резникова. Чтобы он стал главным и, по сути, единственным спикером в МО. Ну и заодно присмотр за Залужным будет усилен, чтоб из него не делали украинского Бонапарто-Пиночета", - написал Телеграм-канал "Политика Страны".

Вместо Резникова Министром оккупированных территорий станет народный депутат Ирина Верещук (СН), которая состоит в комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

"Почему Верещук? Она давно хотела сменить поле деятельности и заслужила. Для Рябикина тоже нашли красивое место, освобождая таможню под кого-то другого. По слухам, одновременно уберут и Евгения Олейникова, который так и не стал полноценным главой Налоговой службы", - комментирует собеседник в руководстве одной из фракций.

Нужны свои люди

Отставка Олейникова, по версии источника, связана с увольнением первого вице-премьера-министра экономики Алексея Любченко, который ранее возглавлял Госналоговую службу.

Вместо Любченко министром экономики станет замглавы ОП Юлию Свириденко, которая, кстати, до прихода на Банковую была как раз первым замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В президентский Офис она попала на протекции Тимофея Милованова, внештатного советника главы ОП Андрея Ермака.

"Юлия устала работать в ОП, ей хочется более практической работы, которую она надеется найти в правительстве", - говорит источник, знакомый со Свириденко.

Как рассказал "Стране" источник в правительстве, проблема Любченко была в том, что он "взял слишком резкий старт".

"Буквально сразу после назначения его стали прочить в премьер-министры, что закономерно образовало против него широкую коалицию начиная от премьера и заканчивая другими министрами. Ну а дальше дело техники - дискредитация в СМИ, подставы и прочее. Это наложилось и на то, что у Любченко ухудшился контакт с Офисом президента. И Ермак пришел к выводу, что Юлия Свириденко на этом посту человек более надежный", - говорит источник.

По его словам нынешние перемены не последние в правительстве. Следующий раунд может быть зимой после нового года. Причем перестановки могут быть еще более масштабные.

"Если будет провален отопительный сезон, если начнутся веерные отключения электроэнергии, если ситуация с коронавирусом сильно ухудшится, то в отставку будут отправлены профильные министры здравоохранения и энергетики. А если проблемы примут глобальный характер - то и сам премьер-министр. В целом же здравоохранение и энергетика две самые проблемы сферы, где объективные трудности накладываются на непрофессионализм и развал системы госуправления", - считает источник "Страны".

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Мотовиловец идет на взлет

Еще одно кадровое назначение состоялось внутри фракции - нардеп Андрей Мотовиловец стал первым заместителем главы фракции вместо ушедшего на первого вице-премьера Александра Корниенко.

Как утверждают собеседники во фракции, Мотовиловец опирается на поддержку замглавы ОП Кирилла Тимошенко и в то же время он принадлежит к группе влияния так называемых "соросят".

С прозападными кругами Мотовиловец связан участием в проектах типа "Люди важны", а также сотрудничеством с выходцами из этой прослойки, работавших некогда в правительстве - например, министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, у которого Мотовиловец был советником.

Кто вместо Верещук

После того как Верещук будет назначена в правительство, вместо нее зайдет следующий по списку СН Сергей Кострийчук (№140). В анкете на сайте Центризбиркома он указан безработным, который проживает в Винницкой области.

Открытые реестры, тем не менее, говорят, что это любопытная личность. Одно время он состоял в руководящем органе СН - Высшем совете вместе, например, с главой политсилы первым вице-спикером Александром Корниенко, помощником на общественных началах которого Кострийчук значился. Кроме того, он числится основателем общественной организации "Слуги народа".

Сейчас, по информации "Страны", он работает в секретариате партии, где курирует работы с региональными партячейками. В отчетах о финансировании СН фигурирует некая Елена Кострийчук, руководитель общественной организации "Лига волонтеров", которая перечислила на избирательную кампанию СН в 2019 году 2 млн грн. Интересно, что зарегистрирована организация была в 2018 году, после парламентских выборов доходов у нее не было.

В одном из недавних "сливов" информации в СМИ внутренних документов "слуг" около фамилии Кострийчука стояла пометка "зашел через Илью Павлюка, но трубку от него не берет". Илья Павлюка - влиятельный на таможне друг президента.

Денис Рафальский