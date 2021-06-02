Российские войска у границ Украины: Столкновение неизбежно?

Необходимо запомнить следующее: конфликт в Донбассе на протяжении последних пяти лет находится в состоянии неопределенности, своего рода шаткого равновесия. А именно, ни Россия, ни Украина не хотят наносить удар первыми. Это было бы открытым отказом от минских мирных соглашений, политических обязательств, которые ни одна из сторон взять на себя не готова.

На фоне дальнейшего обострения напряженности в результате продолжающегося конфликта на Донбассе Вооруженные силы России проводят на границах Украины самое масштабное сосредоточение войск с 2014 года.

По словам главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля (Josep Borrell), Россия сосредоточила на границе с Украиной и в оккупированном Крыму более 150 тысяч военнослужащих. "Это более 150 тысяч российских войск, сосредоточенных на украинских границах и в Крыму. Риск дальнейшей эскалации очевиден", - заявил Боррель. Правда, при этом он добавил, что в настоящее время никаких новых санкций или высылки дипломатов не планируется.

Стягивание войск началось примерно в феврале, когда после военных учений в Крыму некоторые российские подразделения не были возвращены к местам своего расположения. С тех пор российские войска постоянно наращивали свое присутствие в Крыму и в Воронежской области. На кадрах, снятых в конце марта, видно, как в Крым перебрасываются эшелоны с самоходными гаубицами 2С19 "Мста-С" и боевыми машинами пехоты БМП-3 (БМП).

Новости по теме: "Пугающее видео" с российскими танками на границе с Украиной