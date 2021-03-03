Российские истребители Су-57 будут поражать цель вместе с дронами С-70 "Охотник"

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Тяжелые российские дроны С-70 "Охотник", как сообщает газета "Известия", будут служить вместе с истребителями Су-57, позволяя расширить радиус обнаружения и поражения целей. Концепция их использования окажется, по всей видимости, не совсем такой, которую избрали американцы.

Об этом пишет Defence24

Программу по созданию российского аналога американского "верного ведомого" планируется завершить к 2025 году. Тогда начнется формирование полков с задуманной структурой. Российское министерство обороны предполагает, что в состав каждого из них войдут две-три эскадрильи Су-57 и одна эскадрилья С-70 "Охотник". Если в эскадрилью С-70 войдет столько же машин, сколько в обычную, Су-57 не будут выступать в роли предводителя роя беспилотных аппаратов (за исключением особых случаев).

Следовательно, россияне избрали концепцию использования сопровождающих беспилотников, отличающуюся от той, которую продвигают американцы. "Охотники", взлетная масса которых составляет 20 тонн (они будут крупнее F-16C), выступят, скорее, в роли "партнеров" российских истребителей или даже целых их соединений. Добавлю, что такой "партнер" будет иметь сходные параметры и сможет нести во внутренних отсеках такие же вооружения, как Су-57.

На сегодняшний момент, по всей видимости, существует один действующий С-70, который прошел серию испытаний, в рамках которых проверялась его способность взаимодействовать с Су-57. Сообщается, что эта машина сильно отличается от того аппарата, который появится в конечном итоге, ее можно назвать, скорее, демонстратором технологии. Сейчас строятся еще три опытных образца, они будут более близки по форме к той машине, которая пойдет в серийное производство. Их достроят к 2022-2023 годам и начнут активно испытывать. Завершить цикл испытаний планируется в 2025 году, тогда можно будет начать серийное производство "Охотников" и процесс создания их первой эскадрильи.

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Это интересным образом совпадает с планами по выпуску Су-57. К 2025 году вооруженные силы РФ должны получить уже 22 такие машины, то есть практически столько, сколько требуется для формирования двух эскадрилий первого полка. Самолеты для третьей эскадрильи могут поступить на службу одновременно с очередными "Охотниками".

Российские СМИ рассказывают об официальной концепции министерства обороны, согласно которой дуэт этих машин будет действовать в тылу противника и, оставаясь незамеченным, уничтожать важнейшие цели. Задачей С-70 станет нанесение высокоточных ударов. Известно также, что "Охотник" займется ведением разведки для Су-57, а направлять БПЛА предполагается туда, где пребывание пилотируемого самолета связано со слишком большим риском. Как сообщают российские источники, "Охотник" не будет ни управляться оператором с земли, ни действовать полностью автономно, хотя сможет использовать сложные алгоритмы и элементы искусственного интеллекта. Команды он будет получать с борта пилотируемого истребителя, что позволит избежать задержек в прохождении сигнала, которые возникают при соединении с наземным пунктом командования при использовании спутника, а также исключить риск глушения такого сигнала. Иными словами, С-70 станет своего рода инструментом расширения радиуса действия машин компании "Сухой".

Следует добавить, что россияне уже имеют опыт использования пилотируемых боевых истребителей и беспилотных аппаратов в рамках одного полка. Самый яркий пример можно увидеть за нашей границей, в Калининградской области, где дислоцируется 689-й истребительный полк, подчиняющийся российскому Военно-морскому флоту и располагающий эскадрильями Су-27, а также эскадрильей тактических разведывательных БПЛА "Форпост".

Мачей Шопа



Перевод ИноСМИ