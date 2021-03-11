Российская вакцина от коронавируса покоряет Европу

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Российская вакцина "Спутник V", судя по всему, получает признание в Европейском Союзе, поскольку глава регулирующего органа Германии публично высказался об этой вакцине от COVID-19 положительно. А Италия может стать первой европейской страной, которая с лета начнет выпускать эту вакцину.

Об этом пишет The Guardian

Томас Мертенс, глава постоянной комиссии Германии по вакцинации, в интервью в среду назвал "Спутник V" "хорошей вакциной, которую, вероятно, в какой-то момент одобрят и в ЕС".

"Российские исследователи имеют богатый опыт с вакцинами", — заявил Мертенс в интервью изданию Rheinische Post.

Россию подвергли критике прошлым летом, когда она одобрила "Спутник V" для массового использования после испытаний на людях, длившихся менее двух месяцев. Россия стала объектом критики на фоне опасений по поводу того, что Кремль рассчитывает использовать вакцину в качестве инструмента мягкой силы.

Россия, международную репутацию которой испортили репортажи о протестах против ареста диссидента Алексея Навального, агрессивно продает свою вакцину незападным странам.

Но согласно результатам испытаний на поздней стадии, опубликованным в журнале Lancet в феврале этого года, было признано, что вакцина безопасна и обеспечивает защиту от COVID-19 примерно на 92%.

В настоящее время российская вакцина проходит оценку в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA), но некоторые восточноевропейские страны ЕС ее уже заказывают или используют.

Кроме того, с июля может начаться производство российской вакцины внутри Европейского Союза, после того как было подписано соглашение между итальянско-швейцарской фармацевтической компанией Adienne и Российским фондом прямых инвестиций.

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В зависимости от получения одобрения итальянского регулятора производство может начаться в июле на заводе компании в Капонаго, распложенном недалеко от Милана. А к концу года ожидается выпуск 10 миллионов доз вакцины "Спутник V", предназначенных для экспорта в страны, не входящие в ЕС.

Винченцо Трани, президент Итало-российской торговой палаты, которая помогла заключить соглашение, назвал этот шаг "историческим" и заявил, что благодаря соглашению в Италии будут созданы новые рабочие места. Он добавил, что соглашение отражает "здоровое состояние отношений между нашими двумя странами и указывает на то, что итальянские компании способны видеть не только политические разногласия, но и заглядывать в будущее".

По имеющимся сведениям, итальянское правительство не было проинформировано об этом соглашении, хотя министерство экономического развития заявило, что это была "законная операция". Как заявил губернатор области Ломбардия Аттилио Фонтана, подписание соглашения является "хорошей новостью".

Вакцина "Спутник V" не будет доступна для использования в Италии, если ее не одобрят EMA и итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa). Ведущие политики, а также некоторые медицинские эксперты призвали одобрить использование вакцины "Спутник V" в стране, где выполнение программы вакцинации пробуксовывает из-за задержки поставок других вакцин.

Министр здравоохранения Роберто Сперанца заявил, что если вакцина "Спутник V" будет одобрена, то она будет использоваться в Италии. "Если вакцина эффективна и если в EMA и в Aifa скажут, что она безопасна и эффективна, то ее государственная принадлежность меня не интересует", — добавил он.

Кроме того, Италия была вынуждена действовать быстро после того, как в феврале миниатюрное государство Сан-Марино, расположенное в центральной Италии и не имеющее выхода к морю, начало прививать вакциной "Спутник V" свое население, численность которого составляет 35 тысяч человек.

Регулятор ЕМА, который пока разрешил к использованию вакцины "БиоНТек"/"Пфайзер" (BioNTech/Pfizer), "Модерна" (Moderna) и "АстраЗенека" (AstraZeneca), начал процедуру оценки российской вакцины четвертого марта.

"EMA оценит соответствие вакцины „Спутник V" обычным стандартам ЕС по критериям эффективности, безопасности и качества. Хотя EMA не может предсказать общие сроки, на то, чтобы оценить возможность применения вакцины, должно потребоваться меньше времени, чем обычно", — говорится в заявлении регулятора.

Некоторые восточноевропейские страны уже пошли другим путем по сравнению с остальными странами ЕС, заказав партии российской вакцины, название которой вызывает в памяти первый в мире спутник, запущенный на околоземную орбиту. 13 февраля первая прививка вакциной "Спутник V" была сделана в Венгрии. А Словакия заказала два миллиона доз в рамках секретного соглашения, подписанного по инициативе премьер-министра страны Игоря Матовича.

Чехия, в которой в этом месяце был зарегистрирован самый высокий в мире уровень заражения коронавирусом COVID-19, заявила, что также рассматривает возможность заказа вакцины "Спутник V" до того, как она будет разрешена регулятором EMA.

По имеющимся сведениям, ЕС также планирует включить "Спутник V" и китайские вакцины в паспорта вакцинации, что позволит снять ограничения на поездки для тех, кто получил прививку от коронавируса. Планы о введении таких сертификатов будут обнародованы на следующей неделе.

Как пишет агентство Bloomberg, ожидается, что "Европейский сертификат о вакцинации от COVID-19" будет состоять из трех цифровых и бумажных документов, свидетельствующих о вакцинации его владельца не только вакцинами, одобренными EMA, но и российскими и китайскими вакцинами.

Филипп Олтерманн, Анжела Джуффрида



Перевод ИноСМИ