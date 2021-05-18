Кто такой Роберт Бенш, и почему он не покидает наблюдательный совет "Нафтогаза"

Роберт Бенш РИА Новости

Приветствую на канале "Зрада / Перемога". В прошлом видео, в котором мы анализировали заявление Наблюдательного совета компании "Нафтогаз Украина", не уделили внимание одному нюансу. Напомню, что в заявлении было указано о выходе из его состава пятерых из шести членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", а именно: Клер Споттисвуд, Бруно Лескуа, Люда ван дер Хейден, Юлия Кузнецова и Наталья Бойко. 5 и 6, значит остался воин, который работал не в команде помощников и наблюдателей.

Тут уже закрывается надежда на наличие здравого специалистов в составе набсовета, обеспокоенного судьбой госпредприятия и несогласного с демаршем своих коллег, косвенно соглашаясь с позицией премьера и президента в отношении результативности работы этого органа госкомпании. И кто тоже этот "переможець"? Зовут его Роберт Бенш.

Гражданин США, который был назначен в качестве представителя государства в 2020 году и переназначен правительством в конце апреля текущего года. В подтверждении версии о некомандной работе у наблюдательного совета будет его жалоба главе правления компании Юрию Витренко на председателя совета Клер Споттисвуд, так как она долгое время не допускала его к заседаниям. И вот вывод напрашивается сам по себе. В составе совета был представитель, несогласный с порядком вещей в компании. И глава набсовета, как могла, ограничивала его в служебных полномочиях. Однако, совсем иначе начинают выглядеть персона Роберта, если проанализировать инфополе вокруг него.

Оказывается, с просьбой отменить решение о включении в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украина" Роберта Бенша из-за наличия конфликта интересов обращалась "Укрнафта" к Кабинету министров. В компании отмечали, что при непосредственном содействии Бенша в пользу подконтрольной ему компании-нерезидента с "Укрнафты" было взыскано порядка 146 млн долларов. Решение суда остается до сих пор неисполненным и компания принимает меры по защите своих интересов.

Экс-глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью агентству "Интерфакс" также заявил о наличии у Бенша огромного конфликта интересов, в частности, относительно его участия в в проекте Louisiana Natural Gas Exports. Также стоит отметить, что ранее "Интерфакс-Украина" на своих ресурсах размещала информацию о том, что Бенш имеет значительный опыт работы в энергетическом секторе Украины и в настоящее время является крупным бенефициаром "Донбассэнерго" через ЧАО "Энергоинвест холдинг".

Бизнесмен Павел Фукс в интервью "Экономической правде" рассказывал, что 2018 году вел переговоры по выкупу "Донбассэнерго" с Беншем. Он заявил, что в переговорах Бенш фронитировал кого-то. Реальным собственником "Донбассэнерго", по данным издания, является Александр Янукович, сын беглого президента. Вот оно что. Конечно, нельзя обвинять человека без доказательств, но такая информация заставляет задуматься: а не пригрели ли мы часом волка в овечьей шкуре? Но, чтобы разобраться в этом вопросе, понаблюдаем, какие решения будет принимать новый состав набсовета и правление госкомпании в дальнейшем, и не будут ли предложенные льготные условия для ранее озвученных компаний.

Александр Каховский