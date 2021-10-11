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Резкая статья Медведева об Украине - это последнее предупреждение Зеленскому по делу Медведчука

Легитимный
Легитимный

Telegram-канал о политике

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Оригинал - в Telegram-канале "Легитимный".

Наш Кремлевский источник комментирует резкую статью об Украине, которую написал Заместитель председателя Совбеза России, экс-премьер и экс-президент РФ Дмитрий Медведев в газете "Коммерсантъ" так: "это последний звонок для украинской власти из Кремля. Трактуется в кулуарах так, их игры на высшем уровне уже порядком утомили и скоро они получат ситуацию, которая была у Порошенко, полный игнор. Также это чёткий ответ на кейс Медведчука и посвящена статься приезду зам госсекретаря США Нуланд. Таким способом Кремль передал публичный месседж ОП. Сделал это Медведев, не последний человек в кремлевских башнях".

Как мы инсайдили, встречи Путина и Зеленского не будет - этот кейс используют наши функционеры, в качестве медийной завесы и создания инфоповода. Реальной необходимости в этой встречи сейчас нет.

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