Рейтинг Зеленского с 73% обвалился до 23% всего за два года. Провалы, скандалы и преследование Медведчука уничтожили Зе

Украинская правда

Стремительное падение рейтингов президента Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" показали сразу несколько социологических замеров, опубликованных на этой неделе. Рейтинг президента с 73% на выборах 2019 года обрушился до 24,7% на середину октября 2021 года, по данным КМИС. А замеры "Института социологии гражданского общества", проведенного по заказу американской компании WEST MARKET INDUSTRIAL LLC, дают Зеленскому еще меньший процент поддержки – 23,9.

Рейтинг "СН" с 43% в 2019 году упал до 22,1% на 20 октября, по данным "Института социологии гражданского общества".

То есть, рейтинг Зеленского обвалился в три раза, а "Слуг" - в два. При этом ОПЗЖ, против которой власть Зеленского развернула политический террор, не только не потеряла за эти два года, но и приумножила свой рейтинг – с 13% в 2019 году до 18,7% сейчас. И это закономерный результат тех процессов, которые происходят в Украине.

из открытых источников

За два года единственное, чем смог похвастаться Зеленский – борьбой с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Правда, пока неудачной, но признавать даже это Зе отказывается. Обвинения Медведчуку что по первому делу, что по второму не выдерживают никакой критики. Не будучи тогда политиком, Медведчук в 2014 году помог Украине в кризисный момент заключить контракты на поставку электроэнергии, чем спас страну от замерзания. Кроме того, он принимал самое активное участие в обменах удерживаемых лиц, вернул домой полторы тысячи человек. И сейчас власть пытается убедить общество в том, что за эту деятельность Медведчука нужно судить.

Находясь в оппозиции и под прессом власти, Медведчук договорился о поставках, а затем и производстве вакцины "Спутник V" в Украине. Лидер ОПЗЖ имеет рабочий мирный план по Донбассу, который одобрен в Москве, Донецке, Луганске, Париже и Берлине и который способен положить конец войне. Также у Медведчука на руках есть договоренности с Россией по газу, которые позволят снизить тарифы в Украине для конечного потребителя.

А тем временем украинцы на улицах и в соцсетях спрашивают у Зеленского, почему не окончена война на Донбассе, почему тарифы растут, хотя должны были падать, почему до сих пор не закончилась эпохи бедности, почему экономика падает, а цены растут, почему в больницах нет вакцин от коронавируса, почему новая власть, как и старая, поддерживает олигархов, почему в новой власти нет специалистов, зато полно скандалистов и клоунов?

Не кажется ли вам, что слишком много "почему"?

Чем отвечает Зеленский на эти "почему" от граждан? Закрывает телеканалы – чтобы не смели озвучивать народное недовольство действиями власти, показывать пьяные ДТП с участием депутатов Зеленского и многие другие скандалы этой власти. Чтобы прикрыть офшорный скандал, в эпицентре которого оказался Зеленский, власть на коленке сфабриковала очередное уголовное дело против Медведчука. Как видим по рейтингам, это совершенно не помогло. Народ же разобрался, кто есть кто в украинской политике.

Поскольку никаких изменений к лучшему от Зеленского ждать не приходится, остается делать ставки – опустится ли его рейтинг ниже 20% к концу года или нет. Ставлю на то, что опустится. Эту тенденцию уже не остановить. Дни Зе на посту президента сочтены и второго срока не будет.

Владимир Шамин