Рейтинг самых популярных украинских политиков в СМИ: Зеленский, Разумков Медведчук и другие

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук из открытых источников

Об этом пишет Юлия Пилецкая в своем блоге на сайте Korrespondent.net.

Медиа играют огромную роль в нашей жизни. Они не только информируют нас о происходящем в мире, но и формируют мнения, и дают трибуну – и простому гражданину, и выдающемуся спортсмену, и именитому политику.

Рейтинг топ-25 самых популярных украинских политиков в СМИ наглядно показывает, кто сегодня является рекордсменом по количеству сообщений в медиа. А значит, и рекордсменом по вниманию со стороны СМИ. Если социологические опросы можно купить, то популярность в медиа – это такая штука, что за деньги не купишь.

ТОП-25 рейтинга самых популярных политиков за октябрь Украинский Институт политики

Всех участников топ-10 можно сгруппировать по нескольким критериям. Народный депутат Антон Поляков (№10) попал в рейтинг по печальному поводу. В ночь с 7 на 8 октября Полякову стало плохо в машине такси. К сожалению, помочь оппозиционному парламентарию не удалось. Прибывшие на место происшествия патрульные полицейские и врачи скорой констатировали смерть. В истории с гибелью Полякова есть масса вопросов, начиная с того, как в крови оппозиционного депутата, который известен тем, что очень следил за своим здоровьем, могли оказаться алкоголь и метадон (наполовину синтетическое лекарственное наркотическое средство).

Аналогично и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили (№3) взлетел в рейтинге сразу на +36 позиций из-за своего неудачного вояжа в Грузию, где политика "приняли" полицейские и оперативно отправили в СИЗО.

Громкая история с увольнением Дмитрия Разумкова (№2) с должности спикера Верховной Рады серьезно поспособствовала популярности политика в медиа. А вот сможет ли Разумков удержаться на гребне медиаволны, когда больше нет такого преимущества как высокая должность, это вопрос.

Такие фигуры как народный депутат и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (№9), глава Верховной Рады Руслан Стефанчук (№8), мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко (№7), министр здравоохранения Виктор Ляшко (№5) и президент Владимир Зеленский (№1) присутствуют в рейтинге благодаря своей высокой должности, что обеспечивает ажиотаж со стороны прессы.

В октябре по репутации Зеленского серьезно ударил скандал с Pandora Papers. "Досье Пандоры" сообщило о том, что нынешний президент в период с 2012 по 2019 годы активно использовал офшорные схемы для того, чтобы не платить налоги в Украине. Справедливости ради, Pandora Papers не представила информации о том, что Зеленский использует офшоры, будучи президентом. Поэтому с юридической точки зрения к шестому президенту нет никаких вопросов. Но разоблачения Pandora Papers – это удар по образу "народного президента" Василия Голобородько, который борется против олигархов и думает о простых людях. А теперь выясняется, что "народный президент" на самом деле точно такой же как одиозные толстосумы. Также в октябре Зеленский провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином, который посетил Киев. А встреча с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером была скорее ритуальной, потому что видимых результатов не принесла.

Глава Политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук (№6) присутствует в топ-10 благодаря своему статусу влиятельного политика, а не из-за участия в скандалах или наличия высокой должности. В октябре мировая пресса продолжила писать о репрессиях в отношении Медведчука. В частности, журнал Forbes обрушился на Зеленского, заявив, что под лозунгом "деолигархизации" он на самом деле проводит репрессии против своего главного политического противника.

Также многие СМИ транслировали мнение политика о таком важном вопросе повестки дня как возможная встреча Зеленского с Путиным.

Вообще надо сказать, что благодаря своему статусу оппозиционер является постоянным участником топ-10 рейтинга медиапопулярности. Например, в мае-2021 именно Медведчук с Зеленским были самыми популярными политиками в украинских СМИ.

Наконец, Петр Порошенко (№4) демонстрирует, что продолжает оставаться востребованным для СМИ, несмотря на уход с поста президента Украины. Порошенко занял плацдарм ультра-патриота и оттуда мечет в Зеленского и "слуг" стрелы обвинений в "зраде" интересов Украины. А с учетом таланта пятого президента видеть везде "зраду", работы для Порошенко хватит еще не на одну пятилетку. Не обошлось и без "перемог" - в октябре Высший антикоррупционный суд в очередной раз подтвердил, что дело "Роттердам +" закрыто. Также месяц запомнился тем, что возле дома Порошенко прошел пикет его противников, который быстро перерос в драку между его фанами и оппонентами.

Также секретарь СНБО Алексей Данилов в октябре заявил, что фамилии Порошенко и экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой фигурируют в материалах досудебного расследования в отношении топового оппозиционного политика.

Юлия Пилецкая