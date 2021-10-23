Решить вопрос по транзиту российского газа в Украине сегодня под силу лишь Виктору Медведчуку. С Зеленским в Москве даже разговаривать не будут

Президент России Владимир Путин и председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук ТАСС

Об этом пишет Сергей Годный на своей странице в Facebook.

"Газпром" не дает "добро"…

Почему разговоры о скидке – это глас Зеленского в пустыне.

В пятницу, 22 октября, стало известно, что Украина предлагает России скидку на транзит газа в Европу, чтобы увеличить объем поставок и помочь преодолеть энергетический кризис. Это предложение президента Владимира Зеленского опубликовало Bloomberg.

"Украина предлагает эти дополнительные мощности всем потенциальным транзитным странам. Мы бы хотели видеть компании из Европы в качестве покупателей, но дополнительные мощности также доступны и для "Газпрома". Мы готовы дать скидку от нынешнего тарифа на транзит, думаю, такая скидка может составить 50 %", – заявил Владимир Зеленский.

​Речь идет о том, что "Газпром" мог бы качать через украинскую ГТС свыше 40 миллиардов кубометров в год, как предусматривает нынешний контракт с "Нефтегазом". А украинская власть предоставила бы "Газпрому" скидку до 50 % на транзит по этим объемам сверх контракта.

Здесь проблема в том, что, как говорят англичане и американцы, "для танго нужно двое". Не так давно СМИ пестрели заголовками о том, что цена на газ прыгнула до 1200, 1400, 1600, 1900 долларов и выше за тысячу кубометров. Так вот, речь идет не о сиюминутной стоимости, а о фьючерсах, т.е. контрактах купли-продажи на будущее. А это означает, что все поставки "Газпрома" на месяцы и годы вперед законтрактованы. И проблема в том, что даже при большом желании никто не будет "по моему велению, по Зеленского хотению" открывать вентиль и давать газ сверх нормы. И никакой ЕС здесь Украине не поможет.

​Решить такой стратегический вопрос можно разве что, если подключить "тяжелую артиллерию" в лице Виктора Медведчука, потому как больше ни у кого из украинских политиков нет контактов уровня российского президента Владимира Путина. К слову, за последние 10 лет только Медведчуку удалось договориться с Россией по газу – потому что он использовал свои контакты и договорился лично с Путиным. Медведчук договорился о формуле "прямые поставки + скидка 25%" во время поездки в Москву марте 2019-го. В июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме глава правления "Газпрома" Алексей Миллер еще раз публично подтвердил готовность выполнять эти договоренности.

Вот откуда эта договоренность о прямых поставках "Газпрома" и скидке 25 % для Украины. Если реализовать договоренности Медведчука, то цена на газ для Украины могла бы быть 250 долларов за тысячу кубометров в 2022 году, с учетом того, что транспортное плечо меньше, чем до ЕС. С учетом скидки 25 %, это около 190 долларов за тысячу кубометров. Согласитесь, это не 1050 долларов, как сейчас торгуются объемы природного газа на европейской бирже ICE.

​Что касается Зеленского и его эмиссаров, то ни с кем из них в Кремле даже разговаривать не будут. Экс-президент и глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в "Коммерсанте" прямо сказал, что "переговоры с ними абсолютно бессмысленны". И никакие стенания, никакие жалобы бюрократам и чиновникам из ЕС не помогут. Европа в нынешней ситуации может оказать только моральную поддержку. В стиле "Газа нет, но вы держитесь".

​Решать вопрос по газу нужно на уровне первого лица – т.е. Владимира Путина – а такие возможности есть только у Медведчука.

Сергей Годный