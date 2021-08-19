Репрессии не смогли помешать Медведчуку оставаться одним из самых популярных политиков в СМИ

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Об этом пишет Александр Фомин в своем блоге на сайте Korrespondent.net.

В украинской политике июль традиционно считается спокойным месяцем, потому что знаменует закрытие сессии Верховной Рады и окончание политического сезона. Но июль 2021 года ознаменовался таким количеством политических и околополитических баталий, что язык не повернется назвать его сонным и тихим. Жаркие баталии июля отразились на рейтингах популярности украинских политиков в СМИ.

Поэтому логично, что рейтинг медиапопулярности украинских политиков стал отражением горячих политических баталий. К примеру, появление в топ-25 министра экономики Алексея Любченко (22-я позиция) – это результат обострения борьбы за кресло премьер-министра. Именно фигура Любченко звучит в СМИ в качестве возможного сменщика Дениса Шмыгаля (9-я позиция).

Именно закулисные войны являются причиной появления в рейтинге министра обороны Андрея Тарана. Но его 18-я позиция – это скорее минус, чем плюс, ведь министр чаще всего упоминался в СМИ в связи с возможной отставкой. Ряд экспертов и СМИ прямо поясняли, что Таран будет следующим за главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком, которого президент уволил 27 июля. Глава правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко (16-я позиция) ведет войну против соратников своего предшественника Андрея Коболева, которые остаются на ключевых должностях в государственной компании.

Мэр Киева и глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко (10-я позиция) обороняется от атак правоохранителей, которые по приказу Офиса президента "штормят" и подразделения КГГА, и коммунальные предприятия столицы.

Заметно активизировался в информационной сфере и премьер Денис Шмыгаль (9-я позиция), в отношении которого активно циркулируют слухи о будущем увольнении. Шмыгаль пошел в контратаку и активно продвигает себя в образе "эффективного премьера". В июле глава Кабмина обещал, что Украина за бюджетные средства закупит около 20 миллионов доз вакцины от "короны", взял на себя "повышенные комсомольские обязательства" вакцинировать большинство взрослого населения уже в 2021 году, ратовал за перестройку экономической модели Украины ради декарбонизации экономики, обещал внедрить 5G etc.

5-я позиция министра здравоохранения Виктора Ляшко – это тоже результат войны. В данном случае войны против пандемии коронавируса. А ажиотаж СМИ вокруг статистики, новых штаммов, вакцин и прочих характеристик пандемии гарантирует высокую позицию в рейтинге для любого главы МОЗ, независимо от имени-фамилии.

Глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук (4-я позиция) с конца мая находится под домашним арестом. Хотя рейтинг свидетельствует, что репрессии не смогли помешать ему оставаться одним из самых популярных политиков в СМИ. Более того, в мае самыми популярными политиками были именно Медведчук и Зеленский. Что касается июля, то переполох из-за требования ФРГ имплементировать "формулу Штайнмайера" поясняется тем, что под аналогичным законопроектом в Верховной Раде стоит именно подпись Медведчука. Кроме того, оппозиционный политик в суде в очередной раз разгромил все обвинения против себя, в результате чего в политикуме снова заговорили о Зеленском в стиле "Акела промахнулся".

Экс-президент Петр Порошенко (3-я позиция) в июле продолжал критиковать Зеленского и "зеленых" в целом с "патриотических позиций". Порошенко и его "Европейская солидарность" оказались в достаточно непростой ситуации, ведь все больше избирателей, наблюдая поведение власти, убеждаются, что Зеленский – это версия "Порошенко лайт". А это значит, что в то время как большинство вчерашних избирателей Зеленского уходят к Медведчуку, Зеленский и Порошенко сошлись в борьбе за один и тот же электорат – который одни называют националистическим, а другие европейским и прозападным.

Вместе с тем топ-5 убедительно демонстрирует, что, несмотря на все усилия, Зеленскому не удалось подвинуть ни Порошенко, ни Медведчука. А значит, стратегически линия ОП ведет к поражению, пусть даже сейчас это не так очевидно.

А в целом, у президента Владимира Зеленского (1-я позиция) в июле были как поражения, так и победы. Так, Зеленскому & Co удалось отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, который являлся самостоятельной фигурой в украинской политике, не подотчетной Офису президента. Взамен Зеленский вместе с соратниками провели на пост главы МВД подконтрольного себе Дениса Монастырского (народный депутат из "Слуги народа").

С другой стороны, в Офисе президента так чрезмерно много обещали, что встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом состоится в июле, что когда Белый дом назначил аудиенцию на август, это породило шквал критики и насмешек. А в целом неудача со встречей в июле может считаться поражением Зеленского. Опять-таки, на Банковой так долго подчеркивали влияние и значимость украинского президента, что встреча Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, на которой западные лидеры договорились по поводу "Северного потока-2", проигнорировав интересы Украины, стала для Зеленского & Co очень холодным душем.

Александр Фомин