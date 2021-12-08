Репрессии не помогут Зеленскому: Медведчук занял 5 место в рейтинге самых влиятельных политиков Украины

Владимир Зеленский и Виктор Медведчук из открытых источников

Об этом пишет Кирилл Киквидзе в своем блоге на сайте Korrespondent.net.

Виктор Медведчук с последних парламентских выборов сумел вернуть себе солидный политический вес, став лидером крупнейшей оппозиционной партии ОПЗЖ, имеющей вторую по величине фракцию в парламенте. Поэтому в разнообразных рейтингах он неизменно входит в топ самых влиятельных политиков страны. Рейтинг издания "Телеграф" не стал исключением – Медведчук единственный из оппозиционных политиков попал в десятку. Сразу на 5 место. Издание признает – даже под домашним арестом лидер ОПЗЖ имеет намного больше возможностей влиять на украинскую повестку, нежели многие представители власти, которые и с полномочиями, и на свободе.

"Несмотря на уголовное преследование и домашний арест, Медведчук активно участвует в политической жизни страны, используя публичность для донесения своей позиции, часто критичной по отношению к происходящему в Украине. У Медведчука есть особый козырь, которого точно нет больше ни у кого в нашей стране - поддержка со стороны президента России Владимира Путина. В западной прессе неоднократно писали, что Кремль выдвигал Зеленскому условие освободить Медведчука и прекратить политическое преследование. Очевидно, кроме собственного кума, опереться Путину в Украине не на кого, потому поддержка Медведчука со стороны президента РФ растет", - пишет "Телеграф".

Козырь в виде контакта с Путиным – действительно очень серьезное преимущество Медведчука. И его можно было бы использовать во благо Украины. Но Зеленский, который, к слову, в рейтинге "Телеграф" делит первое место с Ермаком, упускает эту возможность. И делает это из-за личных амбиций и обид. Глупо и недальновидно с его стороны. А Медведчук даже под домашним арестом демонстрирует, что вести диалог с Россией можно и нужно. На днях он поздравил "Единую Россию" с годовщиной создания партии. Зеленский лишь бряцает оружием. Как это поможет закончить войну на Донбассе и преодолеть энергетический кризис – неизвестно.

"В условиях приближения парламентских и президентских выборов, этот бонус (связи с РФ) сильно повысит позиции Медведчука и его партии ОПЗЖ, ведь в пророссийском электоральном поле равных ему нет, что подчеркивает демонстративная поддержка даже представителей ОРДЛО. Застопорившийся процесс освобождения и обмена пленных, поставки и транзит российского газа в Украину, война на Донбассе - пожалуй, далеко не полный перечень вопросов, где Москва может делать ставку на Медведчука, предоставляя ему преимущество перед теми же Зеленским и Ермаком", - отмечает "Телеграф".

Тут даже не просто "может сделать ставку" - она уже ее сделала. Путин отказался обсуждать списки на обмен удерживаемыми лицами с президентом Турции Эрдоганом, которого в качестве посредника привлек Зеленский. Посыл очевиден: переговорщик в этом процессе только один – Медведчук. Его признает Россия, его хотят видеть в ТКГ непризнанные республики. По газу же и добавить нечего – у Медведчука на руках был готовый контракт с РФ, если бы Зеленский думал наперед, мы бы покупал газ по 200 долларов, а не по 1000.

"Более того, домашний арест лидера ОПЗЖ остается в фокусе внимания европейских и американских СМИ, а самого политика часто цитируют не только украинские, но и мировые агентства. При этом, даже будучи лишенным возможности выступать с трибуны Верховной Рады, нардеп проводит встречи с европейскими парламентариями, которые затем открыто говорят о давлении со стороны украинской власти с трибун Европарламента и других западных институций", - резюмирует издание в своем рейтинге.

Да, мировое сообщество требует от Зеленского освободить Медведчука и прекратить политические репрессии против оппозиции. Критика политики украинского президента будет нарастать. А Медведчук будет лишь усиливаться в роли главного оппозиционного Зеленскому политика страны.

Кирилл Киквидзе