Ренат Кузьмин: Зеленский использует против оппозиции террористические методы

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин 112ua.tv

Как вы оцениваете два года президента Зеленского при власти?

Наверное, так же, как и вы. Сплошные провалы, отсутствие какого-либо успеха. Другой оценки быть не может.

Его пресс-конференция. Что услышали?

Пресс-конференция президента вызывает горькую улыбку. Ничего нового, ничего вдохновляющего, никакой перспективы. То есть, мы услышали то, что слышать не хотели. Мы бы хотели слышать отчет президента о проделанной за два года работе и планы на оставшееся время президентской каденции. А услышали как раз то, что слышать не хотели. Виноваты во всех бедах Украины все, кто угодно, кроме президента. До него в стране ничего не было, только с ним началось строительство дорог, домов, государства. Все хорошее в жизни украинцев связано с ним, а все плохое - со всеми остальными, включая самих украинцев. Что дальше? Непонятно. Наверное, то же самое. В общем, я оцениваю эту пресс-конференцию как самый большой медийный провал президента.

Какие из своих предвыборных обещаний ему удалось выполнить?

Ну, вы же видите, что никаких. Никаких. И все, что президент обещал, вы это помните. Окончить войну на Донбассе, закончить насильственную украинизацию, изменить закон о языке, снизить тарифы, поднять зарплаты, поднять пенсии. Ну, вы все это прекрасно знаете. Привести во власть новых людей, бороться с коррупцией. В общем, все, что я перечислил, - это все те направления работы, которые президентом провалены полностью. Единственное, с чем президент справляется, это с собственным пиаром за бюджетные деньги и с расправой над оппозицией. Все остальное, как бы, осталось в планах.

А как по вашему мнению изменился уровень жизни в стране?

А как, по-вашему, уровень жизни изменился? Вы чувствуете улучшения? У вас зарплаты выросли? Или, может, тарифы уменьшились, вы стали меньше платить за квартиру? Или, может быть, за проезд транспорта вы стали меньше платить? У вас что улучшилось? Может быть, цены понизились на продукты питания? Ну, хоть какие-то есть положительные изменения? Мы же все живем в одной стране, мы это все прекрасно видим. Так вот, из того, что я сказал, у нас что-то улучшилось, вот у вас? Ну, нет же. А если нет, то каждый, кто смотрит вашу программу, уже в интернете, оценивает точно так же, как и мы с вами. Никаких улучшений. Все хуже и хуже.

К чему приведет борьба с оппозицией?

Борьба с оппозицией, которую ведет президент Зеленский, - это даже не политическая борьба. Нет. Президент Зеленский использует террористические преступные методы, репрессии. И запугивание полиции, запугивание населения, применение внесудебных расправ, применение незаконных методов - это все элементы внутренней политики нынешней украинской власти, и президент Зеленский это использует. Вот эта пресс-конференция, на которой он трижды или четырежды упомянул Виктора Медведчука как врага, собственного врага государства, врага украинского народа, с призывом с ним бороться и все такое, говорит о том, что президент Зеленский не в состоянии подняться над суетой, над какими-то мелкими проблемами и стать арбитром нации, стать гарантом Конституции. Он по-прежнему остается артистом "95-го Квартала", который случайно оказался в кресле президента и который ведет себя так, как ведут себя на площадке комики, играя сценки, вызывая смех в зале.

Это же происходит сегодня. Правда, полномочия, которые президент на себя затянул, - они диктаторские просто, и, используя диктаторские полномочия, президент уничтожает реальную оппозицию. Если говорить о причинах этого, да, то их несколько. Основная, конечно, в том, что Виктор Медведчук предлагает альтернативную Украину украинскому народу. Президент Зеленский предлагает прежнюю, старую Украину, которую начал выстраивать президент Порошенко, Зеленский подхватил это и продолжает политику Порошенко, выдавая ее за свою. Медведчук предлагает противоположную политику. Вместо того, чтобы развивать вот эту вот навязанную Украине национальную, или псевдо национальную идею о том, что счастье украинского народа в НАТО, в ЕС, в борьбе с РФ, Медведчук предлагает совсем противоположную вещь. Он говорит о том, что первое, что нужно Украине, это установление мира. Мира на Донбассе, возвращение территорий - и Крыма, и Донбасса. Медведчук говорит о том, что с РФ нужно налаживать отношения, не воевать с Россией, а выстраивать конструктивные отношения, взаимовыгодные, которые помогут Украине выкарабкаться из этого кризиса. Медведчук предлагает реально экономическую идею, которая позволит снизить тарифы, в общем, сделать все то, что обещал президент Зеленский. Но, кроме того, Медведчук предлагает остановить вражду между людьми, объединить их, перестать делить их на хороших украинцев, на плохих, на русскоязычных, на украиноязычных. Предлагает новую, небандеровскую, не нацистскую Украину. И основная тема, которая прослеживается через все выступления Медведчука, - это тема мира. Он за мир в Украине. Медведчук говорит о том, что Украину и Россию сталкивают во внешних геополитических противостояниях различных групп или союзов стран, когда в геополитическом противостоянии России и США, России и Британии, или России и американо-британского союза принимается решение использовать в качестве тарана, в качестве провокационного стимула Украину, то мы видим продолжение этого конфликта в том, что война между Украиной и Россией становится реальностью. При этом, в эту войну может быть втянута вся Европа. Вот весь ЕС может быть втянут в эту войну между Украиной и Россией. При этом, вы же видите, Британия вышла из ЕС, она не отвечает обязательствам ЕС сегодня. США никогда не были в ЕС. От этой войны проиграет и Украина, и Россия, и Европа в целом. Но в этой войне выиграют те, кто в ней участвовать не будет, а будет ее финансировать. Об этом говорит Медведчук.

Он предлагает конфликт на Донбассе решить мирным путем, и предотвратить войну между Украиной и Россией, в которую может быть втянута вся Европа. При этом президент Зеленский ведет прямо противоположную политику. Он провоцирует войну с Россией, он хочет этой войны, и, в конце концов, эта война становится реальной. И если в эту войну втянется вся Европа, то мы увидим, вполне возможно, начало третьей мировой войны. И когда Медведчук говорит о том, что он должен остановить эту войну и призывает всех объединиться вокруг вот этой вот антивоенной программы, с ним начинают расправляться. И, как вы понимаете, расправляются с Медведчуком не сам Зеленский и даже не прокуратура или СБУ, с ним расправляются те, кто хочет организовать крупномасштабную войну в Европе и втянуть в эту войну весь европейский континент. И руками президента Зеленского уничтожают человека, который предлагает абсолютно альтернативную точку зрения, вообще предлагает мир в Европе, а не войну. А значит с Медведчуком расправляются как с человеком, который предлагает мир, и расправляются те, кто хочет войны. Вот в этом и есть основная причина этого конфликта. А все, что касается рейтингов, растущего рейтинга или популярности Медведчука - это тоже одна из мотиваций, которая влияет на президента Зеленского, для того, чтобы поддержать идею западного капитала по уничтожению Медведчука. Каждый пытается в этом противостоянии как бы взять свое. Для президента Зеленского взять свое - это уничтожить конкурента, уничтожить политического оппонента, зачистить политическое поле, создать атмосферу страха и неуверенности у всех, кто противодействует этой власти и пытается политическим путем в конкурентной борьбе эту власть заменить. Вот, что происходит сегодня в Украине.

Еженедельные заседания СНБО - какая их реальная цель, по вашему мнению?

А вы же слышали, на пресс-конференции президент сказал, что эти еженедельные по пятницам шоу он призывает смотреть всех. То есть, для него это шоу, для президента. То есть, принимаются решения президентом, эти решения озвучиваются СНБО и выдаются за коллективное какое-то там решение членов Совета безопасности. На самом деле, никакого коллективного решения нет. Это решения, которые принимаются в президентском офисе и легализуются через вот такие вот посиделки членов СНБО и заявления секретаря СНБО как важного чиновника. На самом деле, вы видите, большинство решений СНБО антиконституционные, незаконные. Это такие решения, которые легализуют незаконные решения президента вот в такой внешне красивой обертке.

Объявленная президентом война якобы с олигархами - она принесет улучшение благосостояния простых украинцев?

А вот вас, как простых украинцев, - вас сильно волнует борьба президента с олигархами? Вам это интересно вообще? А кто такие олигархи? А президент Зеленский стал президентом с помощью олигархов или без? А он сегодня с олигархами общается? А его друг и соратник господин Коломойский - он для Зеленского олигарх или не олигарх? А Ахметов олигарх или нет? А члены там его фракции, они олигархи или нет вообще? И к чему это все? Для того, чтобы снизить тарифы и цены, нужно закон об олигархах принять или что? Или для того, чтобы остановить насильственную украинизацию, нужен закон об олигархах? А для того, чтобы войну на Донбассе остановить, нужен закон об олигархах, борьба с олигархами? Почему, когда президент говорит о б олигархах, он вспоминает одну фамилию, Медведчук? А остальные? А Коломойский? А медведчук - олигарх разве? Тогда что такое олигарх? Нужно придумать формулировку. А есть в мире вообще законы про олигархов, кто-то знает об этом? Поэтому не воспринимайте всерьез сказанные президентом слова.

Студия "95 Квартал" продает в России сериалы. За время президентства уже пять сериалов в Россию продали. Так же жена Зеленского имеет недвижимость в Крыму. Почему на это правоохранители закрывают глаза, а вот Виктору Медведчуку забрасывают сотрудничество с Россией?

Да, это двойные стандарты украинской политики, которые берут свое начало в двойных стандартах европейской или так называемой западной либеральной демократии. Нам навязали эту псевдоидею о том, что на западе все хорошо и прекрасно, а тут у нас как бы все плохо. На самом деле все не так. И вы же видите, как запад относится к событиям одним и тем же, но которые с одной стороны выгодны западу, а с другой стороны которые западу не выгодны. Вот вы упомянули Крым, о том, что в Крыму там есть имущество президента. Есть. И президент не скрывает это, то, что у него в Крыму есть недвижимость. И эта недвижимость, если верить СМИ, - она переоформлена по российскому законодательству, и президент выплачивает обязательно платежи в бюджет РФ. Также по российскому законодательству директор НАБУ господин Сытник точно так же имеет недвижимость, так же продавал по российскому законодательству и пополнял бюджет российский этим же. Посол Украины в Канаде, господин Шевченко, то же самое сделал. Недвижимость оформил по российскому законодательству и продал ее там по российскому законодательству. Ну и дальше можно вспоминать многих людей, как слуги народа и сегодня строят в Крыму по российскому законодательству объекты недвижимости. Мы знаем о том, что, вы правильно вспомнили, Квартал 95 через ряд подставных компаний продает российским телеканалам свою продукцию. А тут необходимо напомнить, что телеканалы, которые получили право распространять продукцию Квартала 95, - они находятся в санкционном списке украинском. СНБО объявил санкции к этим телеканалам. То есть, это никак не смущает никого. То есть, это можно, это можно. А вот Медведчук что-то там - это преступление, державна зрада, треба усіх у тюрму. Давайте поговорим и о другом. Жена председателя СБУ Баканова - она гражданка РФ. Когда она паспорт получила, посмотрите. В какой период времени. МОжно? То есть, тут можно. А глава Офиса Президента - только ленивый не написал о том, что у него есть интересы, бизнес-интересы в России. Ну, то есть, это все, как бы, нормально, потому что это свои. Как только оппозиция - все, зрада зрадная, треба усіх притягнути до відповідальності. Это касается всего, не только бизнеса. Вы посмотрите на последние события в Беларуси. Посадили самолет в Беларуси. Весь мир на ушах стоит, как же так, посадили самолет, это терроризм.

В украинской власти тоже заявили, что возмущены.

Украинская власть тоже заявила, что это плохо. Так, а вспомни, как украинская власть в 16 году, если мне память не изменяет, посадила самолет с Мартиросяном. Помните, как это было. Угрожая истребителями, посадили самолет, который взлетел на территории Украины. Ну, посадили же, украинская власть, ничего, никто не помер. И от озабоченности за рубежом тоже никто с ума не сошел. Послы Большой семерки в тряпочку молчали по этому поводу. А как президент Боливии, помните, из России летел. Его самолет посадили в Европе, выгнали из самолета президента, обыскали американские спецслужбы, … думали найти. Они решили, что президент Боливии … из Москвы вывез в своем самолете. Ниче, никто не помер. И озабоченности никто не высказывал. Ну, нет же.

Здесь еще вопрос в том, что это журналист редактор телеграмм-канала. И в то же время, когда закрывали телеканалы другие...

Абсолютно верно. Да, это бывший, бывший редактор телеграм-канала. А ваши три канала закрыли - никто озабоченность не высказывал. Тут вы посмотрите, что происходит. Задержали бывшего редактора телеграм-канала, телеграм-канала. Посольство США, Госдеп США выступают с требованиями немедленно остановить, как же так! Ну, так а ваши три канала закрыли, посольство США что сделало? Одобрило, прям официально объявило, что США одобряет и приветствует закрытие трех оппозиционных телеканалов. Вот вам двойные стандарты, вот вам вся история, связанная с развитием демократии в Украине. Поэтому нужно честно, откровенно сказать, друг другу глядя в глаза.

Придуманная, навязанная извне идея, что Украина должна стремиться в Европу и НАТО, потому что там какие-то чудесные и неизведанные для нас европейские демократические ценности - все это вранье. Это все обман, ширма, дымовая завеса для прикрытия истинных намерений. А истинные намерения у западного капитала - захватить окончательно Украину, полностью ее разграбить, по частям разделить и продать тому, кто заплатит больше. Еще полтора-два года - и мы увидим, как Украина превратится в полностью бандеровскую, нацистскую страну, которая в конце концов будет разорвана на части и прекратит свое существование, если, конечно, мы все не объединимся в борьбе за мир, прежде всего, и в борьбе против этой преступной колониальной власти, которая ведет страну к полному уничтожению.

Как вы оцениваете решение апелляционного суда по делу Медведчука и вообще как продвигается дело, по вашему мнению?

Вообще, преследование уголовное Медведчука - это политическая расправа над человеком, который предлагает Украине альтернативный путь развития. Это единственный человек в стране, который предлагает альтернативу. Ну, посмотрите на все политические партии вокруг. Они чем отличаются или призывы их лидеров - они чем отличаются от призывов Зеленского? Ну, чем? Порошенко и Зеленский - они предлагают одно и то же. Движение в НАТО, в ЕС, война с Россией, война на Донбассе, уничтожение всего русского, уничтожение русской культуры, уничтожение русского языка, уничтожение православной церкви. Ну, все об этом же. Что предлагают осталньые? Все, кого вы видите. Все то же самое. Только кто-то сначала в НАТО, потом в ЕС, кто-то в ЕС, потом в НАТО. И тут один Медведчук говорит о том, что ребята, давайте по поводу НАТО, ЕС определимся. Может быть, это надо принимать решение референдумом? Может быть, все люди проголосуют? Чего это вы решили, что должно быть так? Почему нужно воевать с Россией? Почему нужно воевать на Донбассе? Давайте установим мир, давайте установим нормальные отношения и с Европой, и с Россией. Давайте жить вместе дружно, и с ЕС, и с США, и с Россией, и с Беларусью, и со всеми нашими соседями. Зачем нужно обязательно с кем-то воевать? Он предлагает строить в Украине небандеровскую, не нацистскую страну. И вот за это его решили упрятать за решетку. Вот, что происходит.

Как это делается? Развязали политические репрессии, руками прокуратуры, Службы безопасности возбудили абсолютно надуманные, сфабрикованные уголовные дела, и, фабрикуя доказательства, пытаются упрятать его за решетку. Как это происходит, мы видели на примере Александра Ефремова, помните, один из лидеров Партии Регионов. Он отсидел в тюрьме три с половиной года без какого-либо приговора суда, и сегодня, видите, нет ни приговора, нет никаких судебных решений, и Ефремов освобожден из-под стражи. Это типичная методика диктаторских государств, которые используют террористические методы для борьбы с оппозицией. Скажите, за что отсидел Ефремов три с половиной года? Вот, за что? Если он в чем-то виноват - покажите приговор. Нет приговора, значит, не виноват. А чего сидел три с половиной года? Вот то же самое хотели проделать с Медведчуком.

Не получилось на этом этапе. Но поверьте, власть будет продолжать давить Медведчука и пытаться упрятать его за решетку. Но сейчас ведь речь идет не о том, что люди должны объединиться для защиты Медведчука, нет. Люди должны объединиться для защиты самих себя. Самих себя. Потому что власть начинает с Медведчука. Начинает с Медведчука. Если власть Медведчука догрызет и уничтожит, следующим этапом начнется уничтожение всех остальных, кто говорит на русском языке, кто ходит в православную церковь, кто против украинизации, кто хочет приобщаться или быть внутри русской культуры, кто хочет говорить на украинском, на русском языке, не разделяя эти языки. В общем, следующими будем все мы. И не дать в обиду Медведчука означает не дать в обиду весь украинский народ, за который Медведчук сегодня борется. И все равно, какой он, Медведчук, - хороший, добрый, хмурый, - какая разница вам всем, какой он? Вам же должно быть интересно, что Медведчук предлагает, а не какой он по характеру. Или вам не все равно, кум у него Путин или у него кум Байден. Ну, то есть, почему кум Путин или кум Байден - это хорошо или плохо? Ну, какая вам разница, кто чей кум? Нужно судить по конкретным делам. Ну, вам же все равно, какой язык использует дома врач, когда вам делают операцию. Вам же все равно? НУ, так? Пусть он дома хоть на китайском говорит. Главное - как он проводит операции, главное - что он делает. И вообще нужно судить по поступкам, а не по каким-то комментариям в Фейсбуке. Вот что предлагает и что делает Зеленский сравните с тем, что предлагает и делает Медведчук.

Ну, он же освободил, освободил сам лично и принял участие в освобождении тысяч захваченных людей на Донбассе. Ну, это же Медведчук. Он договорился о снижении цены на газ, это же он. Он договорился о поставках вакцины. Он, если бы ему не мешали, договорился бы о мире на Донбассе и договорился бы, я уверен, о том, чтобы Донбасс, все АТО территории вернулись назад в Украину. Но ему же мешают, его же отрывают от этой темы, ему же не дают этим заниматься. А вспомните, как Медведчук договорился о возвращении четырех женщин, арестованных ДНР. Ну, помните? Готов был поехать, их привезти сюда. Весь Офис президента противодействовал, помните? Арестовали самолет Медведчука, чтоб он не мог привезти этих женщин, возбудили по нему уголовные дела. Так в итоге не дали их привезти. Они так и сидят в застенках этого… государственного образования нового, там ДНР, ЛНР. Ну, они же сидят по-прежнему.

А уже были бы дома. Несколько месяцев уже были бы дома, если бы Медведчуку не мешали. Зачем это делает власть? Ну, с одной стороны, власть не хочет мира, а хочет войны, а с другой стороны, власть очень боится Медведчука, который предлагает построить в Украине совсем другую страну, новую абсолютно, другую, альтернативную, небандеровскую, не фашистскую, мирную, счастливую и успешную страну. И вот, в этом, собственно, и вся проблема сегодняшнего дня в Украине, это борьба старого, нацистского, придуманного бандеровского вот этого конгломерата, и абсолютно новой, небандеровской, не фашистской, успешной, процветающей, свободной Украины. Вот борьба этих двух цивилизаций в Украине - она вот сегодня выражается в этой форме, и мы все должны объединиться и поддержать Медведчука, понимая, что следующими после Медведчука будем все мы.

Ренат Кузьмин