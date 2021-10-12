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Ренат Кузьмин: Медведчуку сообщили о необходимости явки в суд менее чем за час до его начала, это циничное издевательство

Ренат Кузьмин
Ренат Кузьмин

Украинский юрист и политик, бывший заместитель секретаря СНБО Украины, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Об этом пишет Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

Дело об избрании меры пресечения Медведчуку начинается. Примечательно, что в 10:10 адвокатам позвонили из суда и сообщили, что арестовывать Медведчука они собираются в 11:00. При этом ни повесток, ни сообщений, ни писем, ни смс, в нарушение закона ни Медведчуку, ни адвокатам не направили.

Сообщить менее чем за час о необходимости явки в суд - циничное издевательство. Скандал. После выяснения отношений рассмотрение дела перенесли на 14:30. А для того, чтобы ещё раз унизить сторону защиты, администрация суда, забрала у адвокатов стол и переставила его прокурорам. Теперь у прокуроров четыре стола, у адвокатов два. Реформа правосудия, так сказать. Ждём заседания.

Ренат Кузьмин

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