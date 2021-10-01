Ренат Кузьмин: А вы не думали, что конфликт между Разумковым и Зеленским - шоу?

Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский УНІАН

Об этом пишет Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

А чего это все вдруг так прониклись судьбой Разумкова? Прям и жалеют его, и поддерживают, и чуть ли не главным борцом с режимом называют...

Он что, оппозиционер? А может он в отставку подал в знак протеста против узурпации власти Зеленским? Или может это не он возглавлял партию "Слуга народа" до избрания спикером? А может он из партии этой вышел с громкими разоблачениями правящего режима? Он что, в интересах Зеленского не нарушал Конституцию и законы Украины? Или может он регламент не нарушал при голосованиях в Раде? А "турборежимом зелёного принтера" не он руководил, нет? А сакраментальное "прошу підтримати та проголосувати" и ему противоположное "прошу визначатися і проголосувати" - это не его, Разумкова, манипулятивный способ передать депутатам указание Банковой как нужно голосовать? Или он боролся с позорными голосованиями "Слуг народа" за конверты с долларами?

А вы не думали, что вас в очередной раз дурачат эти злобные клоуны из "95 Квартала"? Не думали, что проект "Разумков" - это очередная предвыборная технология Банковой? Такая же технология, как и уголовное преследование Медведчука, его домашний арест и закрытие оппозиционных телеканалов? И цель этой технологии - отобрать у ОПЗЖ голоса избирателей юго-востока чтобы обеспечить Зеленскому победу на выборах и второй президентский срок? Вы действительно не думали об этом и верите в реальный конфликт между Разумковым и Зеленским?

Ренат Кузьмин