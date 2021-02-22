Растаможка "евроблях": Решат ли проблему импортных авто новые законопроекты?

Акция протеста "евроблях" под Верховной Радой Страна.ua

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты, которые снижают стоимость растаможки ввезенных до 31 декабря 2020 года авто. Позволит ли это закончить многолетнюю сагу "евроблях"?

Об этом пишет Deutsche Welle.

В Украине в очередной раз пытаются решить проблему "евробляхеров". 18 февраля депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении изменения в Налоговый и Таможенный кодексы относительно льготного таможенного оформления автомобилей с европейской регистрацией. Принятые парламентом за основу законопроекты предусматривают временное снижение стоимости растаможки авто на иностранной регистрации, а также существенно снижают штраф за нарушение таможенных режимов. Авторы считают, что это позволит поставить на учет все нерастаможенные авто. В то же время активисты общественной организации "АвтоЕвроСила" раскритиковали эти законопроекты и требуют сделать растаможку авто дешевле на постоянной основе. Критика идет также со стороны экспертов.

Многолетняя борьба

Чтобы понять проблему "евроблях", надо заглянуть в историю. Все началось с лоббистских законов, которые были направлены на защиту украинского автопрома и существенно повышали стоимость растаможки авто из-за границы. Именно поэтому, начиная с 2015 года, в Украину начали активно завозить авто на номерах европейских стран.

Это стало возможным из-за пробела в законодательстве: украинцы массово пользовались авто на иностранной регистрации, удерживая их в режиме "временного ввоза или транзита больше разрешенных сроков пребывания. В народе такие авто с временной зарубежной регистрацией стали называть евробляхами.

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Поскольку полиция не имела доступа к таможенной базе, то проверить, сколько таких авто находится на территории Украины, можно было только на границе. Конечно, за пределы страны на "евробляхах" мало кто из них выезжал.

В 2018 году Верховная Рада пыталась разрешить эту ситуацию, приняв два закона. Первый снизил акцизный налог при растаможке авто, а также содержал поощрительную норму - в течение 90 дней предоставлялась 50-процентная скидка на акциз. Второй закон повысил размеры штрафов за нарушение сроков пребывания "евроблях" на территории Украины до 170 тысяч гривен. Кроме того, полиция получила доступ к таможенной базе, что сделало возможным штрафовать водителей прямо на дороге.

Однако новыми правилами воспользовались далеко не все владельцы "евроблях". Они начали требовать вообще отменить акцизный налог на авто, ведь без него растаможка станет еще дешевле. Таких, кто отказался растаможиваться, было очень много. По разным данным, сейчас количество "евроблях" составляет до 500 тысяч.

Учитывая такую цифру и протестные настроения людей, "АвтоЕвроСиле" в декабре 2019 года удалось договориться с украинским министерством внутренних дел о непривлечении к ответственности владельцев авто на иностранной регистрации до принятия нового закона о доступном растаможивании.

Новые правила от депутатов

Именно поэтому и были разработаны законопроекты, которые 18 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении. Они предусматривают таможенное оформление ввезенных до 31 декабря 2020 года "евроблях" без учета стоимости авто и уплаты ввозной пошлины, а также более низкий акциз. Таким образом, за растаможку нужно будет уплатить акциз и 20% НДС. По подсчетам профильного комитета Рады, в результате стоимость растаможки составит до 1000 евро. Кроме того, владельцам "евроблях" предлагают уплатить 8500 гривен в качестве наказания за несвоевременную растаможку. Это гораздо меньше штрафа 170 тысяч гривен, который предусмотрен сейчас.

Но такие условия будут действовать только в течение полугода после принятия законопроекта во втором чтении. Если же кто-то не уложится в этот срок, то вынужден будет платить полный штраф и более высокую стоимость растаможки. Таким образом депутаты надеются наконец окончательно решить проблему нерастаможенных оставшихся авто. Кроме того, правила, предусмотренные новыми законопроектами не распространяются на авто, ввезенные после 31 декабря 2020 года.

Ввозить же новые "евробляхи" уже не имеет смысла из-за законов 2018 года, пояснил в разговоре с DW глава "АвтоЕвроСилы" Олег Ярошевич. "В случае просрочки грозит штраф 170 тысяч гривен. Поэтому легче растаможить авто", - говорит он.

Преимущество у тех, кто нарушил закон

Принятые в первом чтении законопроекты по растаможке "евроблях" раскритиковал старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE Украина Владимир Дубровский. Из-за того, что упрощенная и удешевленная растаможка будет касаться только "евробях", которые были ввезены до конца прошлого года, в преимуществе окажется тот, кто в свое время нарушил закон, не соблюдя сроки растаможки. "Это губительно, потому что стимулируется нарушение закона", - отметил Дубровский в разговоре с DW. Схожее мнение высказал и директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. Он считает, что такие законы лишь стимулируют людей не платить налоги.

Дубровский, в свою очередь, обратил внимание и на такой момент: в принятых в первом чтении законопроектах предполагается, что стоимость растаможки не будет зависеть от цены авто. Таким образом преимущество получат те, кто завезли авто премиум-класса, констатирует Дубровский. "Если авто стоит сто тысяч или две тысячи, стоимость растаможки будет примерно одинаковой. Разве это честно?" - говорит эксперт.

Главный камень преткновения в акцизе

Евробляхеры же требуют принять "один закон, который сделает растаможку доступной для всех украинцев", как заявил глава "АвтоЕвроСилы" Ярошевич. Достичь этого "евробляхеры" предлагают путем полной отмены акциза.

Эту идею поддерживает и Дубровский, который считает, что этот налог не имеет экономического обоснования. "Он был введен с целью защиты отечественного производителя, которого нет. Акциз - сугубо лоббистская прихоть", - подчеркнул эксперт.

Дубровский считает также несправедливой зависимость акциза от возраста авто, которая существует сейчас. "Это объясняют экологическими соображениями, но около четверти украинского автопарка еще составляют карбюраторные авто, которые загрязняют атмосферу гораздо больше, чем любые импортные подержанные авто", - отмечает Дубровский. По его словам, в первую очередь нужно контролировать техсостояние авто, особенно тех, которые выбрасывают черный дым.

Директор Института социально-экономической трансформации Несходовский считает, что новый закон вообще не нужен и надо выполнять действующее законодательство 2018 года, которое является оптимальным и с низким уровнем акциза. "Раньше акцизный налог выполнял протекционистскую роль и украинцы не имели возможность покупать подержанные авто за рубежом. Сейчас ситуация иная. Если же мы отменим акциз, то нужна другая система налогообложения. В частности, вводить экологический налог", - отметил он.

Александр Куницкий