Ради шкурных интересов "слуги" спасают сериалы от драконовских норм языкового закона. А как же все украинцы?

Съезд партии "Слуга народа" УНИАН

Оригинал в телеграм-канале Максима Бужанского

Дорогие избиратели "Слуги Народа", рад сообщить вам радостную новость, которую вы безусловно ждали два года!

Ряд коллег из фракции СН, имен не знаю, наконец-то решились, нашли в себе мужество, и меняют порошенковский закон о языке!

Тот самый, который лишает вас права на образование на родном языке, тот самый, который диктует частному бизнесу на каком языке ему общаться, тот самый, из-за которого Венгрия, в конце концов, блокирует наши отношения с НАТО, тот самый, который позорно приняли с семнадцатой попытки в нарушение регламента!

Это замечательно настолько, что даже нет смысла переживать о том, что для этого пришлось незаконно, когда все сроки уже прошли и гуманитарный комитет давно этот законопроект рекомендовал ко второму чтению, каким-то тайным образом всунуть туда правку.

Правку к законопроекту 4107 (независимость Нацрады по телевидению), убирающую, наконец то, драконовские нормы закона о языке.

И всё это стало возможным только благодаря Никите Потураеву, за что ему огромное спасибо.

Правда есть один небольшой нюанс.

Мелкий.

Эта правка, она не про вас, дорогие граждане.

Не про ваши школы, не про ваши рестораны, не про ваши парикмахерские.

Она про сериалы.

Как вы помните возможно, неделю назад провалилась попытка отсрочить украинизацию сериалов до конца карантина плюс два месяца, то есть, неизвестно насколько.

А сейчас новая попытка, только ни о каком карантине речи нет вообще, теперь предлагается вывести сериалы из-под действия закона о языке навсегда.

Что это, спросите вы.

Позорный лоббистский шкурняк, призванный плюнуть в лицо гражданам ради интересов киноиндустрии.

Напомню, что правку через комитет незаконно потянут в понедельник те же самые люди, которые там же, в том же гуманитарном комитете тупо зарубили законопроект об отмене языковых штрафов.

А год назад – законопроект об отсрочке перевода школ на украинский.

Надеюсь, что народные депутаты от "Слуги Народа", которых не устраивает порошенковский закон о языке, не станут участвовать в этом фарсе, который избиратели не простят.

И обязательно спросят, почему не изменили всё остальное, если смогли сделать это для сериалов.

Закон о языке нужно приводить в соответствие с Конституцией и стандартами ЕС, а не выкраивать из него для себя понравившиеся места.

Максим Бужанский