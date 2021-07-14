Путин вновь вступился за Медведчука. Из-за личных амбиций Зеленского страдает вся Украина

Президент России Владимир Путин и председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук ТАСС

Владимир Путин вчера еще раз акцентировал на политическом преследовании Виктора Медведчука в Украине. Очевидно, это стоит расценивать как сигнал того, что Кремль будет предпринимать некие действия в ответ на продление домашнего ареста лидеру ОПЗЖ вопреки закону и здравому смыслу. Ранее Путин предостерегал Зеленского от подобных атак на украинскую оппозицию, однако российского лидера на Банковой не услышали или не захотели услышать. Получается, из-за амбиций одного заигравшегося Зе-президента будет расплачиваться вся страна. Совершенно понятно, что Путин это так не оставит.

Чтобы понять тон и значимость заявления Путина, вчитайтесь в его цитату:

"В Украине очень много, миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией, я уверен: это миллионы людей. А есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию, но судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто внесистемно, неправовым образом устраняют с политической сцены… При этом органы власти в Украине принимают абсолютно неправовые решения даже вне рамок своей компетенции. То есть этим силам не дают никаких шансов на легальную политическую работу - вот это другое обстоятельство, и очень, на мой взгляд, важное", - сказал Путин.

Прав ли в этом случает Путин? Безусловно. Один и тот же судья Вовк за считанные часы продлевает домашний арест Медведчуку, а через несколько часов отпускает на волю вора в законе Умку. По словам журналистов, первое решение было принято по указке Банковой, а второе – за крупную взятку. И такая ситуация находит одобрение в Офисе президента – судья Вовк на крючке и будет делать все, что ему скажут. Это не является правовая система – это ручное управление судами с целью захвата власти. Зеленский и его подельники захватили власть и подавляют любое инакомыслие, преследуя что политическую оппозицию, что гражданских активистов.

Куда важнее другое. Путин сожалеет, что украинские власти не дают Медведчуку и ОПЗЖ возможности работать легально в рамках законов. Понятно, что Кремль имеет множество механизмов, чтобы надавить на Украину. И вряд ли эти механизмы понравятся Зеленскому. Зе-президент окончательно похоронил мирную повестку по Донбассу. Ведь абсолютно все понимают, что с такой политикой Зеленского мира на Донбассе не будет. Показательно ведь, что власти преследуют человека, который является олицетворением движения по достижению мира в Украине политическим путем. Медведчук под арестом, а на Донбассе стреляют. Именно этого требуют от Зеленского его западные кураторы в ущерб Украине и украинцам.

Игорь Вальский