Путин об Украине: Правовой аспект

Владимир Путин и Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Оригинал размещен на странице Рената Кузьмина в Facebook.

Намеренно оставлю за скобками исторический аспект статьи Президента России, остановлюсь лишь на трёх самых важных правовых аспектах, которые наши "провладні українські політичні діячі" решили не заметить.

Итак, первое. Путин напомнил о том, что современное украинское государство в его нынешних границах было создано коммунистами в период с 1917 по 1954 годы, когда Украине "нарезали" территории, ранее ей не принадлежавшие. Это означает, что Украина могла выйти из СССР только вернув правопреемнику СССР, т. е. России, эти земли: с чем пришла, с тем и должна была уйти. Фактически же Украина вышла из СССР, сохранив за собой территории Донбасса, Крыма, Херсона, Николаева, Одессы и Западных областей с их многомиллионным населением и общесоюзной собственностью. Именно по этой причине Путин считает, что Россию, цитирую, "ограбили".

Второе, в 2014 году при поддержке Запада в Украине произошёл антиконституционный государственный переворот, в результате которого преступники не только присвоили имущество, ранее принадлежавшее СССР, но и запустили глобальный проект "Украина-анти-Россия", целью которого является провокация конфликта с Россией. При этом ущемление прав населения, придерживающегося общих для славян культурных, языковых и религиозных ценностей, а также развязанные репрессии против политических оппонентов являются элементами преступной политики действующего в Украине антироссийского режима.

И, наконец, третье. Путин заявил, что Россия не допустит того, чтобы украинские власти использовали когда-то принадлежащие России территории и проживающих там людей против России и предупредил руководителей Украины, что в противном случае, цитирую, "они разрушат свою страну". В общем такая авантюра, как и насильственная "украинизация" русскоязычного населения Украины, по мнению Путина, может привести к утрате украинской государственности.