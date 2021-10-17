Путин лично послал "черную метку" Зеленскому

Президент России Владимир Путин ТАСС

Оригинал - на сайте "Репортер".

Давно я не читал такого забойного чтива. Я про недавнюю нашумевшую статью Дмитрия Анатольевича Медведева (далее – ДАМ) "Пять коротких полемических тезисов: Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством". Хотя и статьей их назвать весьма сложно, тезисы – тезисы и есть. У Ленина в апреле 1917-го были "Апрельские тезисы", у Медведева в октябре 2021-го вышли октябрьские. Ленин печатался в "Правде", Медведев предпочел "КоммерсантЪ". Сто лет прошло, ничего не изменилось в российском государстве. Может это и к лучшему. Стабильность – признак мастерства. Нынешнее московское руководство предпочитает уже вышедший из моды эпистолярный жанр, что выгодно его отличает от соседского невменяемого начальства, предпочитающего "видосики" (что с "незалежных" взять, у них вся жизнь в смартфоне, между первой "дорожкой" и второй). Шеф новоявленного нашего пламенного трибуна недавно тоже отметился статьей, которую теперь изучают во всех воинских и трудовых коллективах РФ, ждем теперь статей от Шойгу и Лаврова.

Но, если честно сказать, вначале я последние перлы от ДАМа услышал в Ютубе, ими зачитывались ведущие топовые блогеры, комментирующие актуальную политику. И тезисы от ДАМа в их исполнении разлетались, как горячие пирожки в базарный день. И, надо сказать, что звучали они с Ютуб-каналов просто зубодробительно. Настолько сносили башню, что я даже решил, что Медведев к ним никакого отношения не имеет, просто они вышли за его авторством, а написаны были неким мастером пера (по заказу сами знаете кого). Задачей их было поставить на место зарвавшееся киевское начальство, совсем уже берега попутавшее. Неясен был только повод их появления, то ли приезд в Москву вашингтонского куратора Украины Виктории Нуланд, то ли совсем уже наглая попытка Киева посадить на цепь кума Путина Медведчука, предъявив ему очередное обвинение в госизмене и выставив в качестве залога 1 млрд грн (один миллиард гривен человеку, счета которого арестованы, бизнес отобран, а, стало быть, платить 37 млн долл. залога нечем – добро пожаловать на нары). Кстати, больше склоняюсь ко второму варианту – шантажировать Путина посадкой его личного друга в Лукьяновский острог мог только очень недальновидный человек, реально потерявший берега и не понимающий, куда он попал и с кем имеет дело.

То, что тезисы вышли за подписью Медведева, меня нисколько не удивило. Самая подходящая кандидатура. Тяжеловес. Бывший президент РФ и ее премьер-министр, а ныне зампредседателя Совбеза РФ. Это орудие очень большого калибра. Совсем не "сбитый летчик", как его пытаются представить в Киеве, а человек, слова которого звучат весомо. Считайте, что это слова самого Путина. Раньше в РФ максимальные углы отклонения озвучивал Жириновский: то он сапоги в Индийском океане собирался мыть, то "Арматы" остановить на берегах Ла-Манша, да и лексика у него всегда была подходящая. Но, согласитесь, если бы подобные слова прозвучали от Жириновского, то эффект был бы не тот. Посмеялись, может быть, но никого бы они не испугали. Что с Жириновского взять? Мы еще и не такое от него слышали. Но когда подобные перлы звучат от всегда выдержанного и вежливого ДАМа, который, похоже, в этот раз совсем слов не выбирал, то эффект получился как от разорвавшейся вакуумной бомбы. Потому я и решил, что писал спец, явно поднаторевший на подобных текстах, которые должны размазывать визави просто по асфальту. Спец, отлично разбирающийся в психологии, хорошо изучивший психотип ранимой натуры падкого на внешние спецэффекты киевского властителя местных дум, жить не могущего без сладкой патоки признания и не терпящего критики в любой форме ее проявления (участившиеся в Незалежной "суициды" мэров крупных городов и депутатов-оппозиционеров тому жестокое и грустное подтверждение – клиент явно вошел во вкус, сорвался с нарезки и вышел на тропу войны).

Тем сильнее удар, полученный им от "сбитого летчика" ДАМа. Тот бил наотмашь, даже не по лицу, а по печени. И не рукой, а кастетом. Я уверен на 100%, что зарвавшийся Несмешной Клоун точно прочитал предназначенный для него текст (и не один раз!) и впал даже не в ярость (откуда она у этого слизняка?), а в тоскливую грусть. Он понял и от кого это послание, и что оно значит – дорога на восток для него теперь закрыта навсегда. Отступать будет с уходящим американским обозом, иначе висеть ему на дереве вниз головой рядом со своим попередником Петей Порошенко (хотя тот точно сбежит первым, еще при первых раскатах канонады). Петя Порошенко как раз может поделиться с ним своим печальным опытом, он тоже в свое время получал "черную метку" от Кремля, после которой телефон Путина для него стал всегда занят, сразу после пересечения им экватора своего президентского срока (Вова Зеленский свой экватор тоже пересек как раз на днях). Совпадение? Навряд ли. Кредит доверия Кремля не безграничный. Владимир Владимирович и так выдал незаслуженно большие авансы Владимиру Александровичу, но тот их не оправдал.

Стоит вспомнить, что Путин связывал очень большие надежды с фигурой вновь избранного президента Украины. Тот не был замаран в прошлых грязных делишках киевской власти и, идя на трон, много чего наобещал (потому народ его и выбрал, поверив его словам). Поверил ему и Путин. Но тот не оправдал ожиданий Кремля, подло кинув его, не выполнив ничего из обещанного на последней (и единственной их) парижской встрече в декабре 2019-го в нормандском формате. Путин ждал 2 года. В его среде мужчина тем и отличается от слизняка, что выполняет свои даже устные обещания. Именно поэтому Путин продолжает сотрудничать с Эрдоганом, хотя многих это откровенно и удивляет. Но Реджеп держит свое слово. В отличие от Зеленского. Путин еще мог войти в его положение, учитывая неопытность нового президента Украины и внутренние его тяжелые обстоятельства, связывающие его по рукам и ногам. Последняя попытка была предпринята им два месяца назад, когда кулуарно по внутренним дипломатическим каналам Киеву было предложено урегулировать наши взаимоотношения. Восстановить дипломатические отношения, обменявшись послами, восстановить транспортное сообщение, включая авиа- и ж/д перевозки, и по возможности начать процесс восстановления разорванных экономических связей. Предложение включало в себя даже переговоры о продлении газового транзита через территорию Незалежной после 2024 года и заключение договора о прямых поставках газа в Украину на весьма выгодных для Киева условиях. Единственным условием было не поднимать на переговорах темы Крыма, которая для Москвы закрыта.

Что ответил Киев? Ничего! Два месяца молчал как рыба об лед, после чего Кремль предал гласности заявленные документы, засветив их в прессе. Что в них было невыгодного для Украины? В чем Москва ущемляла ее права? Путин до последнего пытался дипломатическим путем снять напряженность между нашими странами, понимая, что соседей не выбирают, и что мы обречены на добрососедское сотрудничество. Если бы Зеленский был ответственным человеком, пекущимся о благе для своей страны и ее граждан, то он бы руками и ногами ухватился за предложение Кремля. Но он предпочел отмолчаться, выбрав статус гибридной войны, что лишний раз доказывает, что перед нами трусливый слизняк, шагу ступить не могущий без разрешения старших. На этом Путин поставил в диалоге точку. Больше с Зеленским он разговаривать не намерен. Но стоит напомнить, что Путин как раз тем и отличается от других политиков, что каждое последующее его предложение хуже предыдущего. Но слизняку, чудом оказавшемся на киевском троне, периодически пребывающем в возвышенном неадекватном состоянии под воздействием некоторых наркотических препаратов, за легализацию которых он так яростно выступает, видимо, его окружение об этом не сказало. Итог этому подвел спич Медведева. Господи, куда катится эта страна, променяла президента-алкоголика на президента-наркомана? Воистину, пути Господни неисповедимы.

Господи, что за мелкие людишки сидят в Киеве?

Самое время привести пару цитат от ДАМа. Текст, надо сказать, когда я к нему добрался, оказался литературно совсем не так хорош, как казался на слух, что наводит на мысль, что писал его как раз ДАМ. Нет ни подводки, ни основной части. Чистые тезисы, пронумерованные от одного до пяти. Зато с выводами после каждого тезиса и словами, выделенными курсивом (так пишут именно тезисы для публичного выступления, а совсем не статью в газету). Причем словесные обороты выдают в них совсем не потомственного интеллигента ДАМа, а скорее Путина, проведшего свою юность на рабочих окраинах Ленинграда и больше склонного к дворовой лексике. Тем хуже и страшнее для нашего киевского героя.

Предваряет текст украинская пословица: "Коза з вовком тягалася, тiльки шкура вiд кози зосталася" (поймете без перевода, как и то, кто там волк, а кто коза).

Дальше, больше, сразу без предисловий – претензии к украинскому руководству по пунктам:

"1. Украина находится в поиске своей идентичности и особого пути, сочиняет свою отдельную историю (хотя та же история учит, что на это требуются столетия). А вот украинские руководители, особенно первые лица – люди, не имеющие никакой устойчивой самоидентификации. Несчастные люди. Кто они, гражданами какой страны являются, каким богам молятся?"

И дальше ДАМ переходит на личности, конкретно на личность Зеленского:

"Нынешний президент этой измученной страны – человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке. Тем не менее в определенный момент, став руководителем государства, из страха получить очередной "майдан" полностью поменял политическую и нравственную ориентацию. А по сути – отказался от своей идентичности. Начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины.

Можно только представить, сколь омерзительно ему было совершить подобное нравственное "сальто-мортале". Это напоминает безумную ситуацию, когда представители еврейской интеллигенции в нацистской Германии по идейным причинам попросились бы на службу в СС."

Еврей-эсэсовец – это круто! Дед-герой последней войны, наверное, в гробу должен перевернуться, а Путин (простите, ДАМ) продолжает жечь глаголом.



"Конечно, такое положение вызывает ежедневный "когнитивный диссонанс" в его душе и поступках. Тем более нельзя быть уверенным, что в какой-нибудь момент при изменении политической конъюнктуры за тобой не придут, чтобы нашить на спину желтую звезду. Ему надо было встроиться в "пантеон героев" этой части украинского общества. Крикнуть вместе с ними: "Героям слава!". Принять безусловный авторитет таких мерзавцев и юдофобов как Бандера и Шухевич в качестве "великих украинцев" и молиться блаженной их памяти.

Ему явно противно потакать этим настроениям, вся история его жизни, жизни его семьи восстает против подобной мерзости. Нормальный, порядочный человек просто не смог бы это делать. Но, увы, надо. Иначе размажут мозги по стенам. Он очень боится и не любит этих людей, но вынужден проповедовать их идеологемы, защищать отвратительные ему взгляды. Вывернутый наизнанку человек."

Вот это очень сильное определение – вывернутый наизнанку Жалкий Клоун. Петрушка-марионетка на чьей-то волосатой и потной руке. И мы даже точно знаем на чьей. Дальше автор приходит к выводу, что с такими людьми вести переговоры нельзя. В последующих четырех тезисах он только укрепляется в этой мысли, приводя очередные аргументы.



"2. Украинские руководители нынешней генерации – люди абсолютно несамостоятельные. Страна находится под прямым иностранным управлением. А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном.

3. Во главе Украины стоят слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы. Лидера, который мог бы пожертвовать собой ради Украины, а не пытаться монетизировать свое пребывание у власти, не было, нет и, похоже, пока не будет. С такими слабыми людьми контакты непродуктивны. Они в любой момент продадут за пятиалтынный.

4. Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре. Так они понимают искусство дипломатии. Доморощенные талейраны. Таким "партнерам" в международных отношениях, которые соревнуются в постоянной брехне, нет и не может быть доверия. А значит, и переговоры с ними абсолютно бессмысленны.

5. Тогда встает извечный и главный вопрос: что делать в этой ситуации? А ничего. Дождаться появления в Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных "Крымских платформ", созданных для оболванивания населения страны, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией. Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые."

Резюме

Вот, собственно, и вся нашумевшая статья. Зеленский ее уже прочитал и усадил строчить ответ своих подручных, равных, как он считает, по статусу Дмитрию Медведеву – Арестовича (спикера ТКГ и внештатного помощника главы ОП Ермака) и Подоляку (журналиста-политтехнолога, еще одного советника Ермака, уже штатного). Напрягает в тезисах ДАМа лишь последний пункт. Слабо представляю себе Россию в качестве терпилы, ждущую очередную подляну от Незалежной, играющую исключительно вторым номером, держащую ради этого в подвешенном состоянии между небом и землей в качестве заложника Донбасс и ждущей адекватного нового президента Украины, который там по определению появиться не может (после того как Клоун зачистил всю вменяемую оппозицию). Дождаться она в этом случае сможет только обострения на Донбассе или терактов уже на своей территории. Остается надеяться, что последний пункт надо понимать с точностью до наоборот. Путин воспользуется любым удобным случаем, чтобы изменить статус-кво в свою пользу. Ближайшее окно возможностей открывается как раз нынешней, по прогнозам синоптиков очень холодной зимой, когда вся Европа будет сидеть и стучать зубами от холода в ожидании российского газа, а Штаты готовиться к операции по защите Тайваня в Южно-Китайском море. Белой ракетой для наступления войск "ЛДНР" послужит начало военных действий в АТР. Если этого этой зимой не произойдет, то можно начать с признания "ЛДНР" и выхода из Минских соглашений. Хотя последний пункт для меня сомнителен, если Москва признает Донбасс, она сама себе отрежет последнюю возможность силовым путем под видом войск "ЛДНР" усмирить непокорный Киев. Потому что в обратном случае это будет выглядеть, как прямая агрессия Москвы, а на это Кремль не пойдет никогда, а потому Донбассу гнить в его неопределенном статусе еще долго.

Хотя с другой стороны и дальше тянуть с этим нельзя, самое время наводить порядок, уже ясно, что Зеленский собрался на второй срок и сам не уйдет. Придется выгонять. Обнулить Украину, раз и навсегда закрыв вопрос с этим территориальным недоразумением. Западенщину отдать полякам, пусть разбираются с местным генетическим мусором сами, Закарпатье и Буковину оставить себе – ни словакам, ни венграм, ни румынам ничего не возвращать. Вопрос с Крымом тогда отпадет сам собой. Да и вообще, тема Украины будет закрыта. И тогда Россия окончательно утвердится в статусе мировой державы, которой никто не указ. Нужна только воля Кремля. Против лома нет приема!

Слова ДАМа – сидеть и ждать вменяемого президента, рассматриваю, как и недавние слова Путина о невозможности прекращения газового транзита до истечения срока контракта, чтобы не ставить братский народ в тяжелое положение, исключительно как изощренную гебисткую хитрость, задача которой лишь усыпить бдительность врага.

Вообще, в заключение должен признать, что все больше и больше сомневаюсь в авторстве ДАМа под этими тезисами. Весь текст и стилистически, и лексически наводит на эту мысль. ДАМ так не изъясняется, это не его стиль. Материал очень напоминает манеру изложения Владимира Путина. Даже построение текста, без вводной части, сразу переход к личности президента Зеленского, с четкой проработкой его психотипа, его нравственных терзаний, связанных с его этнической принадлежностью, и ссылка на рассекреченный доки из архива МО, все говорит за то, что данный материал писал сам ВВП – его любовь к истории всем известна, а изучение психотипа противника есть непреложная часть его бывшей профессии (вы же еще не забыли, откуда пришел Путин на госслужбу?). Даже имеющиеся стилистические погрешности, вылившиеся в явную непричесанность текста и некоторые повторы (например, 2-й тезис пересекается с 4-м) говорят в пользу авторства ВВП – Путин сам себе набросал обвинительные аргументы в адрес киевских властей, (а у него есть опыт личного общения почти со всеми киевскими керманычами, начиная с Кучмы, Ющенко и Тимошенко, и кончая Януковичем, Порошенко и Зеленским, у ДАМа такой фактической базы, основанной на личных впечатлениях, нет), и передал помощникам для печати. Действовал чисто импульсивно, хотя это ему и не свойственно, поводом мог послужить звонок Медведчука, что его сажают в тюрьму. Путин своих никогда не сдает. И это еще одна его отличительная особенность по сравнению с киевским хлюпиком (как он слил своего друга Сивоху, мы все помним!). Литовать и редактировать текст, учитывая его авторство, никто не рискнул. Поэтому он появился в "Коммерсанте" именно в таком виде, в каком и был написан, чем смутил многих его критиков. Какой эффект он произведет, сможем лицезреть уже в ближайшее время. Думаю, по итогам визита Нуланд в Москву мы увидим гораздо меньше.

Владимир Волконский