Пусть Зеленский себя обменяет на газ для страны, если ему хватает ума предлагать Медведчука в обмен на пленных

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Президент Украины Владимир Зеленский, видимо, решил вспомнить свое кварталовское прошлое. Но поскольку игрой причинным местом на рояле публику он уже не удивит, тем более, что население наблюдает эти виртуозные "этюды" два года подряд, в ход пошли старые навыки КВН-овской импровизации. Президент сделал смешное, по его мнению, заявление, что мог бы обменять лидера оппозиции Виктора Медведчука, будь у того российское гражданство, на кого-нибудь из украинцев, сидящих в тюрьмах России.

Мне интересно: на что рассчитывал Зеленский, делая такое заявление? На громкие аплодисменты коченеющей от холода в своих домах публики? На одобрительное улюлюканье тысяч украинцев, томящихся в застенках ОРДЛО? На поощрительную улыбку европейцев, получающих газ уже через "Северный поток-2", а не через Украину? В итоге наш искрометный юморист получил лишь недоумение и желание покрутить пальцем у виска каждого, кто читал его абсурдные умозаключения.

У меня есть сразу встречное предложение. Давайте обменяем Зеленского и его веселых "слуг" на газ для Украины по вменяемой цене? Можно частями. К примеру, президента – на газ, Кабмин – на украинцев в ОРДЛО, а "слуг" – на наших соотечественников, которые сидят в российских тюрьмах. Мне кажется, от этого толку было бы больше, чем от заявления Зеленского.

Вот только вряд ли они кому-нибудь нужны для обмена. Тем более, что по ряду пунктов Медведчук уже давно договорился, как взрослый политик, а не паренек из сериала. Именно оппозиционный политик выбил для Украины скидку на газ, благодаря которой мы бы платили не 1000 долларов за кубометр, а всего лишь 175 долларов. Медведчук договорился об освобождении четырех украинок, которые еще в январе могли бы покинуть застенки ОРДЛО и обнять своих родных. Медведчук в самом начале пандемии коронавируса договорился о первоочередных поставках качественной вакцины в Украину и о передаче технологий для ее производства. Все это – Медведчук.

А где же в этих жизненно важных для государства и народа процессах Зеленский? И вообще, "был ли мальчик"? Нет, не было его. Зато он присутствовал в процессе травли Медведчука, делая со своими силовиками все возможное, чтобы заставить оппозиционного лидера уехать из страны, а когда понял, что это не удастся – заставить замолчать.

Но вот только наш президент забыл, что большая политика – это не криворожский район, где можно нахрапом и по беспределу показать, кто главнее. Медведчук из страны не уедет, он патриот, который будучи в оппозиции сделал для украинцев больше, чем Зеленский, Украина замерзает и с ужасом ждет роста цен на все, новых локдаунов и как следствие, тотальной безработицы.

Поэтому повторю свое предложение: давайте после того, как дело против Медведчука окончательно развалится, все вместе предложим Зеленскому обменять себя на что-то хорошее для Украины. Пусть от него будет хоть какая-то польза.

Владимир Шамин