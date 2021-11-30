Публичная пощечина Зеленскому: КСУ отказался приводить к присяге назначенных президентом судей

Президент Украины Владимир Зеленский УП

Публичная пощечина главе государства!

Конституционный суд Украины проголосовал против приведения к присяге Александра Петришина и Оксаны Грищук, которых 26 ноября Владимир Зеленский назначил своими указами судьями Конституционного суда.

За такое решение проголосовали все судьи, присутствующие на специальном заседании, из числа назначенных парламентом, съездом судей и разными президентами.

Публичная, невиданная и ничем не прикрытая пощечина главе государства за превышение своих конституционных полномочий.

Такого унижения не удостаивался никто из президентов в истории нашего государства.

Свои решения КС обосновал тем, что в настоящее время отсутствуют вакансии судей Конституционного суда по квоте президента.

Из 18 судей КС все 6 должностей судей, на которые по Конституции вправе назначать глава государства, заняты.

Таким образом, Конституционный суд де-юре признал указы президента об увольнении А. Тупицкого и А. Касминина юридически ничтожными.

В случае принятия присяги А. Петришиным и О. Грищук конституционный состав суда увеличился бы с 18 до 20 судей. Это автоматически привело бы к нелегитимности всех дальнейших решений этого суда. Среди аргументов КС сослался на решение Европейского суда по правам человека от 7 мая 2021 года по делу "Ксеро Флор против Польши", в котором признал нарушение права человека на справедливый суд из-за того, что в принятии решения Конституционного Трибунала Республики Польша участвовало лицо, назначенное Сеймом членом Конституционного Трибунала на несуществующую вакансию.

Виталий Журавский