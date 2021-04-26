Медведчук: Псевдореформа образования как целенаправленная деинтеллектуализация Украины

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Оригинал размещен на сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Власть по наущению Запада продолжает разваливать отечественную систему образования. Всемирный банк уже объявил о выделении Украине шестилетнего займа в размере 200 млн. долл. на якобы "реформирование" высших учебных заведений, которое по факту должно свестись к аудиту всех вузов и колледжей с последующим закрытием тех, которые не подпадут под некие стандарты "прозрачности" и "эффективности".

ВБ указывает, что за последние годы количество институтов, колледжей и техникумов в Украине уже сократилось на 25%. Но система, по мнению его экспертов, требует дальнейшей "оптимизации".

В правительстве обоими руками поддерживают деинтеллектуализацию нации. Министр образования и науки Сергей Шкарлет не единожды заявлял, что государство не в состоянии финансировать нынешнее количество вузов и даже советовал им объединяться, чтобы выжить. Его предшественница Анна Новосад называла оптимальным сокращение количества украинских университетов и институтов втрое – с более 230 до 80.

Примечательно, что под сокращение подпадают именно государственные вузы. То есть, доступа к высшему образованию лишается в первую очередь одаренная молодежь из малообеспеченных семей, льготные категории молодых украинцев. На улице также рискует оказаться часть преподавательского состава высшей школы.

Но, закрывая отечественные университеты, правительство настежь открыло дверь для иностранных. Постановление, разрешающее иностранным вузам открывать филиалы в Украине, уже обнародовано на правительственном портале.

В Минобразования не скрывают, что цель реформы – интеграция в европейскую образовательную систему. "Чтобы стать на шаг ближе к Европейскому союзу, мы открываем новые границы. Отныне на территории Украины предусмотрена возможность образования территориальных структурных подразделений иностранных высших учебных заведений", - заявил на прошлой неделе замминистра образования и науки Украины по вопросам европейской интеграции Андрей Витренко.

Исключение – российские институты и те вузы, конечными собственниками которых являются граждане РФ. Им открыть свои филиалы в Украине не позволят даже при наличии высокого международного рейтинга.

Очевидно, что стартовавшая еще при Порошенко сотоварищи образовательная реформа давно свелась к банальным оптимизациям и сокращениям. А пришедшая им на смену "зеленая команда" последователей с удвоенным рением продолжила этот псевдореформаторский процесс.

Еще в 2015-м Киев взял на себя обязательство перед МВФ сократить численность не только вузов, но и школ. И в этой "реформе" власть тоже преуспела. По данным Госстата, на начало 2014/2015 учебного года Украине насчитывалось 17600 общеобразовательных школ, а к текущему времени (2020/2021 учебный год) их количество сократилось на 2700 (!), до 14900 тыс. При том, что количество школьников в Украине за эти годы, согласно официальной статистике, выросло почти на полмиллиона человек. В итоге дети вынуждены учиться в переполненных классах, а педагоги нередко не в состоянии в таких условиях дать полноценные знания каждому из них.

Сегодня родители бьют в набат еще и из-за планов властей сократить количество старших классов, а часть общеобразовательных школ перевести в категорию девятилеток. Для многих детей даже полное среднее образование может стать менее доступным. И уж в таком случае выпускникам действительно будет не до институтов.

Беспредел, творимый властью в сфере образования, является последовательной программой уничтожения интеллектуального потенциала нации. В глазах Запада Украина была и благодаря Зеленскому и его команде и останется слаборазвитым аграрным государством, поставщиком дешевой рабочей силы в ЕС. А значит, обучение украинцев до уровня высококвалифицированных специалистов – лишние траты средств зарубежных хозяев Украины. Навязываемая западными спонсорами "реформа", завершающая уничтожение когда-то одного из лучших в мире украинского образования откровенно вскрывает ключевую задачу внешнего управления в Украине: Западу в Украине нужны не высокоинтеллектуальные, обладающие критическим мышлением люди, а послушные рабы, способные выполнять простейшие задачи под присмотром назначенных под давлением заокеанских спонсоров менеджеров. Мы уже видим плоды такой политики в наблюдательных советах государственных компаний.

И киевская власть послушно пляшет под дудку ростовщиков, губит будущее Украины, обесценивает человеческие ресурсы страны, подспудно взращивая для себя малообразованных избирателей, которыми можно манипулировать с помощью дешевых телесериалов.

Виктор Медведчук