Прозрение от Freedom House. Внесудебные расправы и поддержка неонацистов в Украине

Из-за санкций в Украине в целом заблокировано более 600 интернет-ресурсов naspravdi.today

Американская неправительственная организация Freedom House, которая почему-то на 70-80% финансируется правительством США, выпустила свежий отчет Freedom on the Net 2021 об уровне свободы Интернета в 65 государствах в период с 1 июня 2020 по 31 мая 2021

Оригинал – на сайте "Украина.ру".

Китай, традиционно для американских НКО, занял последнее место, Россия с Белоруссией тоже пасутся в задних рядах в разделе "несвободные", а вот Украина расположилась примерно в середине рейтинга в статусе "частично свободная".

Если не считать нескольких неизбежных политических реверансов вроде "борьбы с российской агрессией" и "нацеленностью на демократические реформы", американский отчет разгромный.

Относительно высокий балл (62 из 100) связан исключительно с тем, что речь идет о свободе именно в Интернете. Дело в том, что, хотя правительство "блокирует несколько популярных российских социальных сетей и коммуникационных платформ, тем самым ограничивая возможности подключения", "разнообразная и открытая интернет-инфраструктура Украины не позволяет властям блокировать подключение в больших масштабах". То есть пытаются ограничить, но не особенно могут, поскольку люди пользуются VPN и заходят, куда хотят. В этом мы действительно "частично свободны", а вот в остальном…

Блокирует ли государство интернет-контент?

"Правительство блокирует множество веб-сайтов", – пишет Freedom House, перечисляя российские платформы ВКонтакте (ВК), Одноклассники (ОК) и Mail.ru, а также сайты российских СМИ, которые власти Украины считают пропагандистскими. Правда "фактическая реализация блокировки веб-сайтов была непоследовательной, оспаривалась в суде и никогда должным образом не отслеживалась". Так, осенью 2020 сеть ВК смогла сделать свое мобильное приложение доступным на Украине без VPN. В итоге Яндекс, ВКонтакте, OK и Mail.ru остались в топ-20 сайтов, посещаемых жителями Украины. В нынешнем году у ВКонтакте примерно 5,1 миллиона украинских пользователей.

Американцы указывают на внесудебную блокировку доменов.ua трех "пророссийских" телеканалов (112, ZIK, NewsOne) и требование министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко распространить санкции на российские сайты ivi.ru и library.ru, где, соответственно, выложены фильмы и книги.

В январе 2020 правительство заставило интернет-провайдеров заблокировать 59 веб-сайтов, предположительно вовлеченных в преступную деятельность. Оказалось, что 8 из них были агрегаторами новостей.

Заставляет ли государство удалять интернет-контент?

По требованию СБУ Apple Inc. и Google LLC удалили из своих магазинов приложений приложения нескольких российских телеканалов ("Россия-1", Телеканал "Россия", "Вести FM", "Вести.ру").

"В феврале 2021 года СБУ выявило разведывательную сеть, координируемую российскими службами безопасности, которая управляла 12 каналами Telegram с антиукраинской пропагандой. Власти задержали двух граждан Украины и вручили администратору сети, проживавшему за границей, уведомление о подозрении в государственной измене".

Это известная история о "масштабной агентурной сети, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью по заказу спецслужб Российской Федерации". Так писали в СБУ. Сеть якобы вела такие крупные оппозиционные телеграм-каналы, как "Легитимный", "Резидент", "Картель" и т. д., которые, по мнению СБУ, курируются ГРУ РФ с целью "создания панических настроений, обострения и дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации". Проведенная СБУ лингвистическая экспертиза показала, что в сообщениях этих каналов есть признаки "публичной информации негативного характера" и "вербальные методы манипулятивного характера". Под какую статью УК Украины подпадает публикация информации "негативного характера", непонятно.

Живущий за границей администратор – это один из лидеров антифашистского движения "Куликово поле" в Одессе Артем Давидченко, который после трагедии 2 мая под угрозой жизни был вынужден покинуть Украину. Сейчас он живет в г. Тирасполь (ПМР). Двое задержанных граждан – жена Давидченко Виктория Даскалица с подругой. Что разведывала Виктория и какие совершала или планировала диверсии, суду и общественности осталось неизвестным. Поэтому примерно через месяц задержанных отпустили под залог, который собрала "Партия Шария". С тех пор о деле "диверсионной сети ГРУ" ничего не слышно.

Прозрачность, соразмерность заявленным целям и независимый процесс обжалования ограничений в Интернете

"Санкции против российских веб-платформ и веб-сайтов, – прямо пишет американский Freedom House, – противоречат внутреннему законодательству и обязательствам Украины по Европейской конвенции о правах человека".

"Закон о Совете национальной безопасности и обороны подразумевает, что санкции являются обязательными только для государственных органов, а не для "интернет-провайдеров" или "операторов или провайдеров телекоммуникаций". Однако СНБО действовал так, как будто интернет-провайдеры должны соблюдать санкции, и суды эту позицию поддержали".

Финансируемая правительством США НКО заметила, что в конце января 2021 года депутаты представили парламенту в первом чтении законопроект о СБУ, "который значительно усилит полномочия СБУ, одновременно ограничивая надзор". В законопроекте перечислен излишне широкий набор оправданий для блокировки онлайн-ресурсов, вроде противодействия информоперациям против Украины или для ухудшения социально-политической и социально-экономической ситуации в стране. Действительно, непонятно, как сообщения в Интернете могут ухудшить политику (что это вообще значит?) или экономику страны. Предлагаемый закон также предоставит СБУ полномочия привлекать интернет-провайдеров к контрразведывательной деятельности.

Противоречивым назвали американцы законопроект о СМИ, который монополизирует надзор над СМИ в руках Нацсовета по телевидению и радиовещанию, предполагает составление списков лиц, угрожающих информбезопасности Украины, запрещает контент, отрицающий военную агрессию России и оккупацию украинских территорий.

Freedom House считает, что так делать нельзя.

Практикуют ли онлайн-журналисты самоцензуру?

"Онлайн-журналисты и обычные интернет-пользователи сталкиваются с давлением в отношении самоцензуры, особенно по темам, связанным с патриотизмом, сепаратизмом, терроризмом и Россией". Утверждается, что "самоцензура встроена в украинские СМИ". Согласно данным исследования 2019, 48% журналистов практиковали самоцензуру, а 65% согласились с тем, что самоцензуру усилила война на Донбассе.

Контролируются ли онлайн-источники информации для продвижения определенных политических интересов?

Многие украинские политические деятели нанимают компании по связям с общественностью и троллинговые группы, чтобы поднять свою репутацию или напасть на своих оппонентов в Интернете. Эти действия обычно проводятся через сети автоматических учетных записей социальных сетей или ботов. В конце 2020 года советник администрации президента раскрыл планы сотрудничества с блогерами, возможно, на платной основе, для продвижения государственной политики и создания положительного имиджа государства.

Немаловажно и упоминание расследования грантового издания "Заборона" деятельности фактчекеров украинского сегмента Facebook компании StopFake, которая связана с лицами, "идентифицированными как неонацисты, что ставит под сомнение их беспристрастное суждение о постах группировок, связанных с неонацистами".

Существуют ли экономические ограничения, которые негативно влияют на способность пользователей публиковать контент в Интернете?

18% опрошенных журналистов сообщили, что их заставили опубликовать "джинсу", в то время как 8% делают это самостоятельно. В преддверии местных выборов 2020 года местные политические партии, а также президентская партия "Слуга народа" были основными покупателями политической "джинсы" в региональных интернет-СМИ.

Хватает ли онлайн-информационному ландшафту разнообразия?

"…общее качество онлайн-публикаций остается низким из-за политизации и консолидации в медиасекторе". Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного" с 2022 требует от всех сайтов использовать украинский язык по умолчанию.

"Закон, – пишет Freedom House, – может сузить информационный онлайн-ландшафт для значительной части населения Украины, говорящей на русском языке".

На момент принятия закона только 12 из 30 веб-сайтов, посвященных наиболее важным общественно-политическим вопросам, имели украинский или адаптивный интерфейс.

Свобода выражения мнений, доступ к информации и свобода печати, в том числе в Интернете

Право на свободу слова предоставляется всем гражданам Украины в соответствии со статьей 34 Конституции. Статья 15 Конституции запрещает цензуру. Однако украинским судам препятствуют коррупция и политическое вмешательство. Серьезные преступления против журналистов часто остаются нераскрытыми.

Наказывают ли людей за действия в Интернете?

"В последние годы в Украине множество пользователей интернета были арестованы и оштрафованы или приговорены к тюремному заключению за деятельность, которая может быть защищена международными стандартами в области прав человека", – утверждают авторы доклада.

Американцы сообщают, что в 2020 было возбуждено 50 уголовных дел и привлечено к уголовной ответственности 40 человек за распространение "антиукраинской пропаганды" в Интернете. В первом квартале 2021 СБУ арестовала восемь человек, которым были предъявлены обвинения в публикации "антиукраинской пропаганды".

"В открытом доступе имеется скудная информация об этих делах, в большинстве случаев преступники получают условный срок".

Нарушает ли государственный надзор за деятельностью в Интернете право пользователей на неприкосновенность частной жизни?

Отсутствует всеобъемлющее законодательство, защищающее конфиденциальность. СБУ и полиция могут возбуждать уголовные дела и использовать устройства для прослушивания телефонных разговоров, но в действующем законодательстве не указаны обстоятельства, оправдывающие эти меры, а также сроки или объем их реализации.

Подвержены ли люди запугиванию или физическому насилию со стороны государственных органов или любого другого субъекта в связи с их действиями в Интернете?

"Пользователи и, в частности, журналисты, работающие в сети, часто подвергаются внесудебным преследованиям за свою деятельность в сети".

По состоянию на октябрь 2020 полиция задокументировала 41 случай угроз или насилия в отношении журналистов. К концу первого квартала 2021 года было зарегистрировано еще 11 случаев. Задокументировано 76 случаев избиения журналистов, один случай сексуального домогательства и 38 насильственных захватов или умышленного повреждения профессионального оборудования. В качестве примеров упоминаются в основном только Гандзюк, Шеремет, поджог машины журналиста "Радио Свобода" и какие-то запугивания с российских номеров журналистов, пишущих про Крым и российскую пропаганду. Тем не менее сказано и о преследовании нацистами Екатерины Сергацковой из "Забороны", которая разоблачила их связи с фактчекерами Facebook. В итоге ее обвинили в пророссийской пропаганде, устроили травлю в сети, выложили в открытый доступ адрес, где она жила вместе с маленьким ребенком. Сергацкова была вынуждена покинуть Украину.

Видно, что американцы заступаются только за "своих", но также видно, что неонацистские группы "своими" быть перестали. Упомянут незаконный сайт "Миротворец", который преследует людей. Также упомянут Зеленский, который еще в 2019 заявил, что закрытие любого веб-сайта (в т. ч. "Миротворца") выходит за рамки его полномочий. Впрочем, другие сайты он прекрасно закрывает с помощью СБУ и СНБО.

Вряд ли стоит тешить себя надеждой, что отчет Freedom House завтра превратит Украину из фашистского государства в демократическое. Однако тот факт, что американская правительственная (хоть и говорят, что неправительственная) организация наконец-то прямо обвинила украинские власти в атаке на свободу слова, внесудебных расправах, притеснении русского языка, раздуванию националистических настроений и ненависти в обществе, пособничестве неонацистским бандам (оказалось, они все-таки есть и это никакие не патриоты), говорит об изменении повестки.

Хотелось бы выжить, чтобы посмотреть, куда это приведет.

Павел Волков