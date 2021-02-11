Прорыв ОАЭ в космосе: Зонд "Надежда" достиг орбиты Марса

Посетитель мероприятия, посвященного выходу зонда "Надежда" на орбиту Марса, в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, 9 февраля 2021 года Reuters

Арабы способны составить всем конкуренцию и ступить туда, где не ступала нога человека. Зонд "Надежда", который успешно достиг орбиты Марса, — не что иное, как послание эмиратцев всему миру и, в частности, всем арабам

Об этом пишет Al-Ain.

Страны и цивилизации создаются тяжелым трудом благодаря твердой руке, ясному уму и хорошо продуманному плану. А также в сочетании с мудростью лидера и настойчивостью народа. Фраза "Нет ничего невозможного" очень популярна среди лидеров и населения в целом. Однако лишь у немногих из них слова сопряжены с делом. Те, кто знаком с руководством и народом Эмиратов, знают, что действительно нет ничего невозможного, и сказанное ими воплощается в реальность. Все, что заботит руководство ОАЭ, это достижение большей славы, и путь к ней прокладывается через трудности, но с помощью эффективного планирования. За всем этим стоит народ страны, движущийся к своим целям с решительностью и большим рвением. Для него крайне важно воплотить желаемое в жизнь.

На самом деле внимание ОАЭ к космосу появилось не за один день. Подобные амбиции эмиратских властей появились еще пять десятилетий назад, в частности, когда покойный шейх Заид бен Султан Аль Нахайян, да упокоит Аллах его душу, принял команду из НАСА, ответственную за полет "Аполлона" на Луну. Эта встреча укрепила интерес государства и народа ОАЭ к космосу, а также послужила причиной для создания собственного космического сектора. Позже благодаря верным сыновьям отца-основателя ОАЭ эти усилия масштабировались и появился научный фундамент. Так страна проложила путь к недавнему успеху, когда зонд "Надежда" достиг орбиты Марса.

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Вне всякого сомнения, этот успех возник не на пустом месте. Он является результатом кропотливой работы и исключительных усилий: более двухсот эмиратских инженеров, отработавших пять миллионов часов, денно и нощно претворяли задумку в жизнь. Результат их работы отозвался эхом во всем мире: эмиратцы способны, арабы способны составить всем конкуренцию и ступить ногой туда, где не ступала нога человека. Бесчисленное количество нужных шагов в сфере культуры, политики, экономики, науки и технологий проложили дорогу к этому успеху. Результатом стал прорыв зонда "Надежда". Когда он вышел на орбиту, ОАЭ и арабы вошли в историю и обрели еще больший стимул продолжать движение государства и народа к прогрессу.

Зонд "Надежда" — не что иное, как послание эмиратцев всему миру и, в частности, арабам. Как сказал правитель Дубая, вице-президент и премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, цель запуска зонда — дать арабам надежду на то, что они смогут конкурировать с остальными народами в интересах прогресса и государственного строительства. Лидеры нашей страны посвятили жизнь служению гражданам и остальным жителям, и народ отвечает им: "Мы будем следовать выбранному вами пути и трудиться ради процветания нашего государства и нации".

Хусейн аш-Шейх

Перевод: ИноСМИ