"Прокуроры не "накопали" абсолютно ничего нового": Соцсети о суде над Медведчуком

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Лидеру оппозиционный партии ОПЗЖ Виктору Медвудчуку весь день, и всю ночь выбирали меру пресечения. Снова. В итоге - домашний арест продлен до осени. Сторона защиты считает решение незаконным и будет подавать апелляцию. Как проходило заседание в киевском суде - прокомментировали эксперты в соцсетях

Оригинал - на сайте Украина.ру.

Журналист Дмитрий Джангиров подробно описал атмосферу на заседании:

"Аномальная жара и невыносимая духота… В Печерском суде весь день не работал кондиционер во время рассмотрения дела о продлении меры пресечения для главы политсовета ОПЗЖ Виктора МЕДВЕДЧУКА. Содержание углекислого газа — в соответствии с сделанными замерами в 7 раз превышает норму. Но судья Сергей ВОВК упорно не назначал перерыв…

К этому можно добавить, что г-н МЕДВЕДЧУК в своем выступлении назвал президента Владимира ЗЕЛЕНСКОГО заказчиком фабрикации дел против него, а эксперты защиты предоставили свои выводы в противовес "экспертизе", заказанной СБУ в научно-исследовательском институте специальной техники и судебных экспертиз… СБУ (да, СБУ заказала экспертизу в своем же институте, а эксперты, подписавшие в середине апреля акты — директор НИИ Андрей СВИНЦИЦКИЙ и эксперт Татьяна БУДКО уже через месяц Указом президента получили высокие государственные награды).

Как известно, судья ВОВК назначил оглашение вердикта на пятницу, 9 июля, 08:30. Поэтому в любом случае мы сможем сказать, что у судьи была ночь на размышление. Хорошо бы ему приснился судья КИРЕЕВ из того же Печерского суда, который также запретил включать кондиционеры во время суда над Юлией ТИМОШЕНКО… И где он бегает теперь "с волчьим билетом"?

Г-ну ВОВКУ может показаться, что это "особый случай" — мол, не при той власти и не того, кого надо судил…

А еще судье, который взялся вести такой процесс, обязательно должен присниться судья ЧАУС — вот уж кто при любой власти судил "кого надо" и "как надо". А теперь он, наверное, мечтает попасть в тюрьму с вежливым следователем, трехразовым питанием и без съемок на камеру по чужому сценарию.

Незавидная судьба и КИРЕЕВА, и ЧАУСА, будем надеяться, послужит живым напоминанием всем остальным, кто осмелился судить "по беспределу", а не по закону. Напоминанием, как ДЕЛАТЬ НЕ НАДО! Чтобы потом не было мучительно больно… за бесцельно прожитые годы…

Короче говоря, в любом случае у судьи было время подумать до 08:30. Тем более, что прокуроры не "накопали" абсолютно ничего нового…"

Скриншот ZIK

Народный депутат Ренат Кузьмин написал о языковом казусе и правосудии: "Украинизаторы доукраинизировались: в результате неправильного перевода с русского на украинский суд сможет продлить Медведчуку круглосуточный домашний арест только на 3 дня.

В результате бездарного использования прокурорами ГПУ державної мови Печерский суд Киева сегодня будет вынужден отменить Медведчуку круглосуточный домашний арест или продлить его только на три дня. Как выяснилось в судебном заседании, прокуроры в своём письменном ходатайстве вместо того, чтобы просить суд продлить круглосуточный домашний арест ещё "на два месяца", попросили суд продлить его "до двух месяцев". А, учитывая, что круглосуточный домашний арест ранее был установлен не на два месяца, а на 58 дней, то требование продлить его "до двух месяцев", т. е. на 3 дня, выглядит по меньшей мере смешным. Скорее всего, русскоязычные прокуроры составили ходатайство о продлении круглосуточного домашнего ареста на родном для них русском языке, использовав словосочетание "на два месяца", а Гугл-переводчик перевёл его для них на украинский как "до двох місяців". Такая ошибка полностью уничтожила все доводы и аргументы прокуратуры о необходимости продлении круглосуточного домашнего ареста. Продлить Медведчуку круглосуточный арест на 3 дня, это признать полную профессиональную непригодность не только прокуроров, но и всей украинской власти. Именно этим, а не чем-то иным, объясняется то, что судья Вовк спешно закрыл заседание и перенёс вынесение решения на завтра на 08:30. Ну не может же он продлить срок на 3 дня, ведь ему нужно спасать от позора и ГПУ, и ГБР, и Офис президента, фактически сохранить им лицо.

Этот языковой и процессуальный трэш — результаты преступной политики насильственной украинизации и тотального запрета русского языка, проводимой в Украине действующим антинародным режимом. Тут, как говорится, заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет…"

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Народный депутат Вадим Рабинович обратил внимание, что это было самое продолжительное судебное заседание: "На заседание суда по делу о продлении домашнего ареста председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку вызваны представители книги рекордов Украины, чтобы зафиксировать самое длинное беспрерывное заседание суда".

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Народный депутат Сергей Ларин назвал процесс над Медведчуком политическим делом:

"В очередной раз мы в зале суда. Вопреки разным слухам, все депутаты, которые находятся в Киеве, здесь. Все прекрасно понимают, что процесс чисто политический — власти не нравятся наши растущие рейтинги и поддержка людей. Уверены — правда на нашей стороне".

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Генпродюсер 112 канала Артем Марчевский считает, что дело ведут подкупленные исполнители:

"Знаете, что уже становится закономерно в судилище над Медведчуком?

Премирование исполнителей.

Сейчас объясню:

Во-первых, уже нашумевшая история с государственными наградами т.н. экспертов СБУ, которые проводили экспертизы.

Во-вторых, я решил в открытых источниках изучить судью Вовка. Судью, который плюёт на закон, на здравый смысл и внимание общественности.

Мне удалось выяснить очень интересную вещь: судья Вовк получил 2 премии. Первую — 29.04.2021 в размере 260045 грн. Это было за 2 недели до первого судилища над Медведчуком.

Вторая премия — 177517 грн 30.06.2021. По сути, за неделю до судилища.

Хороший тамада. И конкурсы интересные".

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Медиаменеджер Елена Скидан считает суд над Медведчуком характеризует всю систему украинского правосудия:

"Медведчука пытаются запереть дома еще на два месяца с особым остервенением уже почти 9 часов.

Кузьмин: В зале суда содержание СО в семь раза выше допустимой нормы, При этом температура в помещении 31 градус. ЕСПЧ признаёт такие условия содержания заключённых пытками. В зале суда сейчас не заключённые, а участники процесса, журналисты и депутаты… Украинское правосудие".

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Виктория Титова