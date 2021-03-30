Произошло очень важное для страны событие, которое практически не заметили. А зря

Церемония принесения присяги новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским перед украинским народом president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский наконец разобрался, что же ему больше всего мешало на президентском посту.

Об этом пишет Светлана Крюкова на своей странице в Facebook.

Вчера произошло очень важное для страны событие, которое большинство интересующихся политикой читателей практически не заметило. А зря.

Президент Владимир наконец разобрался, что же ему больше всего мешало на президентском посту, и не только ему, а и всем его "папередникам".

И решительно внес первые изменения в Указ 1999 года "Об официальных символах главы государства".

Воистину революционные правки.

Теперь пластинка к штандарту гаранта с выгравированным именем президента после окончания срока его полномочий будет передаваться на хранение не в отдел государственных наград президентской администрации, а в Фонд президентов.

А еще президент Владимир решил, что президентская цепь должна состоять не из 12, а из 16 звеньев. И ее можно больше не носить при принятии верительных грамот от иностранных послов, во время вручения государственных наград и телеобращений к народу.

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А еще, когда Зеленский будет в очередной раз где-нибудь в Дубае или Омане – он разрешил на Банковой по этому поводу штандарт не поднимать.

Вот так.

Но.

Все это можно было бы понять и горячо приветствовать, если бы президент Владимир разобрался с этими "помехами" в первые 100 дней на посту (когда он решительно расправился со школьной формой и фуражными запасами). Ну или, на худой конец - на первом году президентства.

Но когда через два месяца пойдет уже третий год – вчерашний указ уже выглядит полумерами, не способными кардинально поменять ситуацию в стране.

Нужны действительно радикальные, решительные шаги.

Во-первых, нужно удлинить цепь не на треть, а втрое.

Во-вторых, заодно втрое удлинить президентскую булаву. Чтобы, придя в Раду, можно было достать ею хотя бы первые ряды своих резвящихся и ошалевших от утроившихся зарплат в конвертах "слуг".

В-третьих, ввести новый официальный символ главы государства – президентский велосипед. С которого впредь Владимир будет обязан делать послания, телеобращения к украинскому народу (и просто видосы). И тратится не нужно – спасибо президенту Эстонии - она уже велосипед купила и подарила. Дёшево и сердито.

Светлана Крюкова