Произошло очень важное для страны событие, которое практически не заметили. А зря
Президент Владимир Зеленский наконец разобрался, что же ему больше всего мешало на президентском посту.
Об этом пишет Светлана Крюкова на своей странице в Facebook.
Вчера произошло очень важное для страны событие, которое большинство интересующихся политикой читателей практически не заметило. А зря.
Президент Владимир наконец разобрался, что же ему больше всего мешало на президентском посту, и не только ему, а и всем его "папередникам".
И решительно внес первые изменения в Указ 1999 года "Об официальных символах главы государства".
Воистину революционные правки.
Теперь пластинка к штандарту гаранта с выгравированным именем президента после окончания срока его полномочий будет передаваться на хранение не в отдел государственных наград президентской администрации, а в Фонд президентов.
А еще президент Владимир решил, что президентская цепь должна состоять не из 12, а из 16 звеньев. И ее можно больше не носить при принятии верительных грамот от иностранных послов, во время вручения государственных наград и телеобращений к народу.
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А еще, когда Зеленский будет в очередной раз где-нибудь в Дубае или Омане – он разрешил на Банковой по этому поводу штандарт не поднимать.
Вот так.
Но.
Все это можно было бы понять и горячо приветствовать, если бы президент Владимир разобрался с этими "помехами" в первые 100 дней на посту (когда он решительно расправился со школьной формой и фуражными запасами). Ну или, на худой конец - на первом году президентства.
Но когда через два месяца пойдет уже третий год – вчерашний указ уже выглядит полумерами, не способными кардинально поменять ситуацию в стране.
Нужны действительно радикальные, решительные шаги.
Во-первых, нужно удлинить цепь не на треть, а втрое.
Во-вторых, заодно втрое удлинить президентскую булаву. Чтобы, придя в Раду, можно было достать ею хотя бы первые ряды своих резвящихся и ошалевших от утроившихся зарплат в конвертах "слуг".
В-третьих, ввести новый официальный символ главы государства – президентский велосипед. С которого впредь Владимир будет обязан делать послания, телеобращения к украинскому народу (и просто видосы). И тратится не нужно – спасибо президенту Эстонии - она уже велосипед купила и подарила. Дёшево и сердито.
Светлана Крюкова