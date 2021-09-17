Проект бюджета на 2022 год: Пять ключевых моментов

Общая сумма расходов бюджета-2022 составляет 1 465,7 млрд грн 24 канал

Правительство подало в парламент проект государственного бюджета 2022. Что нужно знать про потенциальную смету страны на следующий год?

Об этом пишет Telegram-канал "Цена государства".

Выбрали для вас главное:

1. Финансовый план страны разработан на устаревших макропоказателях, которые не учитывают текущие инфляционные тенденции. В частности в основе бюджета 2022 заложен прогноз ВВП на уровне 5.37 трлн грн. В то время, как прогноз НБУ за июль говорит, что ВВП в следующем году будет как минимум на 100 млрд грн больше, 5.49 трлн грн;

2. Дефицит бюджета сократится до 188 млрд грн (3.5 % ВВП) по сравнению с плановыми 246.6 млрд грн (5.1% ВВП). Хотя Минфин имеет значительные проблемы с финансированием дефицита в этом году, на конец августа дефицит составил 6 млрд грн, откуда Минфин возьмет 240 млрд грн в следующие четыре месяца - большой вопрос;

3. Чиновники решили поставить финансирования ряда программ (на сумму 30 млрд грн) в зависимость от принятия скандального законопроекта 5600. Хотя лишь обновление макро-прогноза с учетом актуальных инфляционных тенденций добавит в плановую смету не меньшую сумму;

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4. Впервые за последние несколько лет не растут расходы на Министерство внутренних дел, как было запланировано 98 млрд грн, так и остается;

5. Праздник государственных гарантий на кредиты продолжается. В этом году запланированы госгарантии на уровне 88.7 млрд грн, в следующем году немного меньше однако не существенно – 78.2 млрд грн. Все ради Большого строительства.