home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Экономика Читати новину українською

Проект бюджета на 2022 год: Пять ключевых моментов

Цена государства
Цена государства

Telegram-канал об экономике

Общая сумма расходов бюджета-2022 составляет 1 465,7 млрд грн 24 канал

Правительство подало в парламент проект государственного бюджета 2022. Что нужно знать про потенциальную смету страны на следующий год?

Об этом пишет Telegram-канал "Цена государства".

Выбрали для вас главное:

1. Финансовый план страны разработан на устаревших макропоказателях, которые не учитывают текущие инфляционные тенденции. В частности в основе бюджета 2022 заложен прогноз ВВП на уровне 5.37 трлн грн. В то время, как прогноз НБУ за июль говорит, что ВВП в следующем году будет как минимум на 100 млрд грн больше, 5.49 трлн грн;

2. Дефицит бюджета сократится до 188 млрд грн (3.5 % ВВП) по сравнению с плановыми 246.6 млрд грн (5.1% ВВП). Хотя Минфин имеет значительные проблемы с финансированием дефицита в этом году, на конец августа дефицит составил 6 млрд грн, откуда Минфин возьмет 240 млрд грн в следующие четыре месяца - большой вопрос;

3. Чиновники решили поставить финансирования ряда программ (на сумму 30 млрд грн) в зависимость от принятия скандального законопроекта 5600. Хотя лишь обновление макро-прогноза с учетом актуальных инфляционных тенденций добавит в плановую смету не меньшую сумму;

Новости по теме: Госбюджет на 2022 год предусматривает "консервацию бедности"

4. Впервые за последние несколько лет не растут расходы на Министерство внутренних дел, как было запланировано 98 млрд грн, так и остается;

5. Праздник государственных гарантий на кредиты продолжается. В этом году запланированы госгарантии на уровне 88.7 млрд грн, в следующем году немного меньше однако не существенно – 78.2 млрд грн. Все ради Большого строительства.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

Редакция не несет ответственности за мнение, которое авторы высказывают в блогах на страницах ZIKUA.TV

Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

читайте также

В Харькове со следующего года будут производить вакцину от коронавируса В Харькове голый мужчина бросался на улице на людей Центр в Харькове будет перекрыт из-за проведения ЛГБТ-марша В Харькове обнаружили малярию у женщины, которая недавно вернулась из Нигерии

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект