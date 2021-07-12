Продление Виктору Медведчуку домашнего ареста – это демонстрация слабости власти и готовности Офиса президента любыми методами расправляться с оппозицией

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Продление Виктору Медведчуку домашнего ареста – это демонстрация слабости власти и готовности Офиса президента любыми методами расправляться с оппозицией. Власть Зеленского на примере Медведчука, который является главным оппонентом президента, демонстрирует всей стране, что закон для "зеленых" не писан. Однако если бы в команде Зеленского работали хоть мало-мальски умные люди, они бы сообразили, что полный беспредел наталкивается на абсолютное отторжение общества. И любая власть сменяема. И после утраты полномочий Зеленского ждет суд и тюремная баланда.

Но пока "зеленые" не чувствуют земли под ногами. Обещания об одном сроке Зеленского были лживыми, никто отдавать власть не намерен, а механизмы расправы с оппонентами в обход закона уже опробованы. СНБО – карательный орган, который без суда и следствия лишает гражданства, вводит санкции и отбирает бизнесы. Судебная система под контролем ОП, принимает решения, которые спускают из Офиса. Зеленский пошел по беспределу потому, что очень быстро провалил все, что обещал, а кресло как-то нужно спасать.

Медведчук был эти два года в оппозиции к Зеленскому. Но даже в оппозиции он смог сделать намного больше, нежели украинская власть. Медведчук договорился о поставках, а затем и производстве вакцины "Спутник V" в Украине. Если бы Зеленский дал добро, кампания по вакцинации украинцев была бы в разгаре, а жизнь в стране быстро наладилась. Но вместо этого власть привезла в страну неэффективную вакцину из Китая и Индии по завышенной цене.

Лидер ОПЗЖ имеет рабочий мирный план по Донбассу, который одобрен в Москве, Донецке, Луганске, Париже и Берлине и который способен положить конец войне. Зеленский же за два года не смог ничего предложить, отказавшись от политического урегулирования.

Также у Медведчука на руках есть договоренности с Россией по газу, которые позволят снизить тарифы в Украине для конечного потребителя. А Зеленский пока только повышает тарифы, спровоцировав тарифный майдан.

Это лишь эпизоды в этом бесконечном пазле сравнения. Зеленский проигрывает по всем фронтам, что вылилось в резкое падение его рейтинга. Не помогло даже закрытие оппозиционных телеканалов. Если в Офисе президента думают, что ограничив Медведчуку передвижение, рейтинги Зеленского снова начнут рост, то политтехнологов на Банковой нужно менять. Медведчук даже под домашним арестом более эффективен, чем Зеленский у руля государства. В плюс Медведчуку также играет то, что лидер ОПЗЖ не идет вразрез с законом, а отстаивает его. В отличие от Зеленского. Общество, наблюдая за авторитарными замашками Зе-президента, десять раз подумает, а стоит ли доверять такому опасному типу управление страной. И ответ очевиден – нет и еще раз нет.

Александр Кальченко

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