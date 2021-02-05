Про цифровые валюты центральных банков, или Когда НБУ выпустит е-гривню

Национальный банк изучает возможность выпуска собственной цифровой валюты – е-гривны bank.gov.ua

В последнее время мы все чаще слышим о цифровых валютах центральных банков или СBDC. Что это и почему так важно?

Об этом пишет Кирилл Шевченко на своей странице в Facebook.

Цифровые валюты центральных банков

СBDC - это электронная форма национальной валюты, эмитентом которой является Центральный банк. В зависимости от рыночных потребностей такая цифровая валюта может использоваться либо для розничных платежей, либо для "оптовых" межбанковских расчетов. Учитывая последствия пандемии COVID-19 и карантинных ограничений, а также активное развитие "частных" цифровых валют в мире, на сегодня все больше регуляторов исследуют тематику СBDC и варианты ее использования. Некоторые центральные банки уже переходят от концептуального исследования к практическим экспериментам.

Согласно недавнему опросу Банка международных расчетов, исследуют возможность выпуска собственных цифровых валют 86% центральных банков, а в 2020 году состоялся первый в мире выпуск CBDC. Это исследование было обнародовано в конце января.

Ожидается, что Китай станет первой крупной экономикой, которая запустит свою CBDC. Китайская программа по цифровым валютам "Digital Currency Electronic Payment" (DCEP) в конце 2020 года начала одно из крупнейших реальных испытаний цифрового юаня для розничных платежей в нескольких городах страны. На следующем этапе планируется использование CBDC для "оптовых" расчетов, а также тестирования трансграничных платежей.

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Центральный банк Багамских островов в октябре 2020 года официально объявил о постепенном выпуске своей национальной цифровой валюты – Sand Dollar (цифровая версия багамского доллара) для розничных платежей. Проект Sand Dollar призван обеспечить больше всеобъемлющего доступа к регулируемым платежам и другим финансовым услугам.

Центральный банк Швеции сегодня также проводит пилотный проект по внедрению е-кроны на основе технологии блокчейн. Правительство Швеции изучает целесообразность перехода страны на цифровую валюту в сфере розничных платежей, отмечая, что любое решение по выпуску е-кроны должно приниматься на политическом уровне для безопасного функционирования рынка цифровых платежей.

Национальный банк Украины также продолжает изучать возможность выпуска собственной цифровой валюты – е-гривни, исследует ее возможные сферы использования и потенциальный спрос на е-гривню.

В 2016 году мы одними из первых в мире начали изучение возможности выпуска CBDC.

В 2018 году был проведен пилотный проект по выпуску е-гривни для розничных платежей на платформе блокчейн. В результате "пилота" мы получили много как интересных выводов, так и новых открытых вопросов. И это вполне нормально, учитывая инновационную природу CBDC. Эти вопросы сейчас исследуем не только мы, но и другие центробанки.

С целью обмена знаниями и опытом относительно потенциальной возможности введения СВDC и ее места в финансовой экосистеме мы провели международную конференцию CBDCinUA2020. Участие в ней приняли исследователи из 15 стран мира и представители финансового рынка (банки и финтех).

Кроме того, в конце прошлого года мы начали опрос участников финансового рынка для получения экспертных мнений относительно перспектив внедрения е-гривни в Украине.

Национальный банк продолжает изучать возможность выпуска собственной цифровой валюты, учитывая результаты пилотного проекта, текущие потребности и возможности финансового рынка.

Кирилл Шевченко