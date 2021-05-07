Призвали к порядку: Зачем в Украину приезжали Блинкен и Нуланд

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и Государственного секретаря США Энтони Блинкена, Киев, 6 мая 2021 года Офис президента Украины

Многообещающий визит госсекретаря США Энтони Блинкена и его заместительницы Виктории Нуланд наконец состоялся. Американцы прилетели и улетели, уделив Украине один день. Нам, таким образом, досталась эта пара, а Путину позже достанется "целый" Байден, и это также свидетельствует о многом. И не смотря на такой расклад и не смотря на краткость визита, украинские медиа находятся в эйфории от него. Не все, конечно, но большинство. Почему? Да потому, что Америка о нас не забыла. А присутствие Нуланд, работавшей еще с Обамой и Трампом и продолжающей работать при Байдене, вообще свидетельствует о тяглости традиций. Так, мол, было и будет: Соединенные Штаты любят Украину горячо и последовательно.

Но действительно ли это так и есть?

Америка действительно нас любит - как и каждый другой кирпичик, на котором можно построить фундамент превосходства по отношению к Европе. Той самой "старой Европы" со столицами в Берлине и Париже, которая часто гнет свою линию, которая не находит одобрения в Вашингтоне. Все, что на европейском континенте не является сферой влияния со стороны "старой Европы" и США, является предметом конкуренции между первой и второй. Именно поэтому в Европе так кисло отреагировали на недавний визит Зеленского в Польшу, где состоялось подписание определенной декларации, и на весь состав ее подписантов – Украину, Польшу, Литву, Латвию и Эстонию. Государства, внезапно заговорившие о каком-то отдельном от тела остального континента "поясе безопасности", не понравились Парижу и Берлину. А вот за океаном их панибратски похлопали по плечу – молодцы, мол, давайте, расшатывайте эту старую лодку.

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Поэтому, возможно, тема пятисторонней встречи в Варшаве также звучала во время общения Блинкена с президентом Зеленским. Хотя это не та причина, из-за которой сюда прибыл госсекретарь. Блинкен приехал посмотреть и познакомиться со своей новой "вотчиной", а всем, кому такое определение кажется оскорбительным, хочу напомнить, что в Украине уже два года нет посла США. Вряд ли бы американская администрация допустила бы такую ситуацию, если бы речь шла о какой-либо другой стране. Но с нами такие варианты проходят спокойно, и именно поэтому замену Мари Йованович, которая когда-то отдавала распоряжения генпрокурору Луценко, в Киев еще не прислали.

С Украиной можно не церемониться – это один из выводов, который напрашивался еще задолго до приезда сюда Блинкена. И не только отсутствие посла, но и отсрочка телефонного разговора Зеленского и Байдена, а также то, что личная встреча двух президентов не является приоритетом для Вашингтона – все это укладывается в одну схему. ("Байден нанесет визит, когда сможет", – заявил Блинкен, получив для своего шефа приглашение прибыть на празднование 30-летия Независимости). Нам явно дают почувствовать, насколько мы являются второстепенными в линейке геополитических ценностей Америки – не совсем, конечно, "отпетые" в глазах наших благодетелей, но и далеко не первые, если говорить о точке приложения усилий Белого дома. Впрочем, кое-какие дела у него есть и до нас.

Дело номер один - призвать к порядку власти Украины, которые вдруг начали себе позволять непрописанную в правилах игру фронда. Забралась в уютное гнездо "соросят", как лиса в курятник, и выдернула оттуда нескольких аппетитных персонажей. Первым "пал" глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев – на это увольнение даже отреагировал спикер госсекретаря Нед Прайс. Он настрочил твит о том, что Украина должна иметь уважение к "корпоративному управлению", потому что на этом базируется фактор доверия к ней. После Коболева место в наблюдательном совете национального депозитария потерял бывший министр финансов и бывший секретарь СНБО Александр Данилюк. А затем из кресла заместителя генерального директора по управлению активами "Укроборонпрома" вылетел и Мустафа Найем.

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Общим же между Найемом, Данилюком и Коболевым является то, что все они принадлежат к прозападному лобби. На них, как на тренажере, власть взялась было оттачивать свою способность быть властью. И даже – во что тяжко поверить! – суверенной властью. Потому что поговаривали даже, что "трон" вот-вот зашатается и под директором НАБУ Артемом Сытником, едва ли не главным лоббистом интересов наших зарубежных кураторов. Впрочем, речь сейчас не о Сытнике. А о том, в частности, почему вдруг у Зеленского решились на подобную обойму демаршей. Версии выдвигают разные: говорят, например, что на Банковой разуверились в кредите МВФ, а потому решили махнуть на заигрывание с Западом рукой. Или говорят, что Владимиру Александровичу надоела роль шестерки, и он вдруг вспомнил, что ему 42 года и он – президент…

Как знать, как оно было на самом деле, но эту вольность Зеленского взяли на заметку. И именно об этом с президентом приехал поговорить Блинкен, потому что "корпоративное управление" (читай: внешнее управление) – это вам не шутки! Нельзя просто так взять да и выйти из-под протектората Соединенных Штатов. Как нельзя просто так взять и начать создавать какой-то альянс с Польшей и Балтией. На все надо спрашивать разрешение – одно у Европы, второе у Америки. Потому что так каждый холоп распоясается и будет делать, что захочет.

Кстати, еще одно проявление непослушания Украины, за что ей, конечно, "влетело" от Блинкена, заключается в том, что Украина чуть не так продвигает судебную реформу, как этого хотелось бы Западу. Потому что, собственно, Западу хотелось бы иметь такой вариант судопроизводства, который позволит взять под контроль украинскую Фемиду через отбор кадров с участием так называемых "международных экспертов". О многочисленных попытках вживить их во все законопроекты, которые так или иначе касаются судебной реформы, я писала не раз. И хотя власти Украины все же сопротивляются попыткам подмять ее под себя, Запад проявляет неутомимую настойчивость в этом вопросе. Вот и Блинкен приехал еще раз разъяснить некоторые прописные истины. А если он с этой задачей не справится, то Нуланд, которая присутствует рядом, поможет – с ее-то опытом политических игр!

Как бы там ни было, а в том, что имела место кулуарная порка украинской власти, отсутствуют какие-либо сомнения. Да, официально наши партнеры приезжали поговорить об обороне и экономике. Подтвердить дружеские намерения. Набросать план встреч на будущее, в частности, и встреч на самом высоком уровне. Неофициально же - разведать обстановку и место и высказать все претензии и недовольства. Может, немного пошантажировать вопросом НАТО (если морковка в виде кредита МВФ уже действительно не срабатывает). И здесь можно было бы даже похвалить Владимира Зеленского. Ведь именно он своей неуступчивостью в определенных вещах привел к тому, что Америка осталась нами недовольна, но…

Но то, с какой помпой встречали мистера Блинкена, не дает возможности этого сделать. Если обернуть ситуацию зеркально и представить, что нашего чиновника так встречает Байден... Нет, Байден никого из наших так бы не встречал. Он не пылает желанием встретить даже президента Украины, так что уж говорить о более мелких фигурах? Итак, пока симметрия в отношениях отсутствует, сами эти отношения не могут считаться партнерскими. Но, с другой стороны, ничего плохого в приезде Блинкена нет. Украина остается открытой книгой для Америки, Америка со всеми ее стремлениями – остается предсказуемой для нас. Так и живем в общем геополитическом пространстве – каждый с намерением отстоять свой интерес. Разница только в том, что у кого–то это получается лучше, а у кого-то - хуже. Украина пока играет за вторую команду, к сожалению.

Антонина Славицкая