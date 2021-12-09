Призрак санкций: Кто не испугался, тот "активист"

Любая инициатива власти, всегда приводит к коррупции Фото из открытых источников

В США появилась стратегия по борьбе с коррупцией. Да, у них тоже есть коррупция. И у них есть стратегия. А у нас – нет. В смысле нет стратегии, она до сих пор не принята, а коррупции хватает.

(Маленькое лирическое отступление: примерно лет с двадцать лет тому назад в Украину приехал француз Кристоф Лакарен. Он поселился в Одесской области, возле знаменитого села Шабо. Взял в аренду виноградники и открыл винокурню. Мсье Лакарена довольно быстро ознакомили с украинскими реалиями. Фискалы накладывали арест на его продукцию, кто-то то и дело поджигал виноградники. Что поделаешь, вздыхал Лакарен, коррупция. А коррупция, говорил он, это такое явление, которое охватило не только Украину, а весь постсоветский регион. Мол, во времена СССР было так принято: не украдешь – не выживешь. Не дашь взятки - не найдешь решение своих проблем. Жаль, если мы до сих пор живем по таким правилам. Но на самом деле коррупция шире территории СССР. И опыт США является тому доказательством, поэтому вернемся к нему).

Итак, на сайте Белого дома был опубликован 38-страничный документ, подробно разжевывающий, что и как следует делать с коррупцией. Если коротко, то алгоритм таков: во-первых, составить реестр бенефициарных владельцев юридических лиц. Это должно повысить эффективность борьбы с непрозрачными корпоративными структурами, скрывающими недобросовестные рыночные практики.

Далее США планируют создать инициативу Democracies Against Safe Havens, которая должна гармонизировать работу американских союзников по санкциям, налоговым и другим вопросам. Запомним слово "санкции", которое фигурирует в документе не менее двадцати раз.

Кроме этого, США заявили о намерении активно сотрудничать с представителями гражданского общества стран, страдающих от коррумпированных политических режимов. Что-то мне подсказывает, что гражданское общество Украины в лице таких активистов, как, например, Шабунин или Лещенко, уже сейчас очень сильно возбудилось. И готово нести перед собой знамена с пятнами от коррупции, как когда-то по селу носили рубашку новобрачной с доказательством ее целомудрия.

Потому и интересно, какую проекцию создаст у нас американская антикор-стратегия. В Украине, правда, очень своеобразные борцы (я бы даже сказала "борцуны") с коррупцией.

Новости по теме: Сам себя не похвалишь, или Какие заслуги в борьбе с коррупцией приписали Зеленскому?

К примеру, 2 декабря стало известно о том, что компания одного олигарха начала поставки дизельного топлива Кременчугского НПЗ для государственной компании "Укрзализныця". Все бы ничего, но есть одно "но". Первую партию в 5000 тонн на сумму 150 млн грн компания поставит в ближайшее время по цене 29 932 грн/т. Цена эта определена формулой с привязкой к стоимости топлива в порту Роттердам плюс доставка в Украину. Наценка к котировкам в Роттердаме составит 59 долларов за тонну.

Ну и чтобы дважды к этой теме не возвращаться, напомню, что Кременчугский НПЗ является монопольным производителем нефтепродуктов в Украине с долей рынка в 90%. То есть другого топлива взять негде.

Что же это значит, дорогие мои друзья? Когда речь шла о формуле "Роттердам+", примененной к углю, такие как Лещенко и Шабунин, рвали на себе волосы и кричали о преступном заговоре Порошенко и Ахметова. А когда речь идет о том таки "Роттердаме", но в контексте нефтепродуктов, они молчат.

"Угольный" "Роттердам" преступнее "нефтяного"? А "олигархизм" Коломойского не так страшен, как у Ахметова?

Пожалуй, что да. Но опять же – возвращаясь к американским санкциям, обещанным недобросовестным юридическим лицам. Мы уже сейчас являемся свидетелями того, как эта тема разгоняется представителями так называемого "гражданского общества", которые находятся на ставке у западных посольств. Приведу два примера.

Первый пример касается деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Глава конкурсной комиссии Екатерина Коваль сообщила, что будет обращаться в правоохранительные органы. Причина обращения – членам комиссии угрожают, причем угрожают как раз санкциями.

Но кто именно угрожает? По словам Коваль, "общественные активисты".

Напомню для непроинформированных, что сейчас продолжается эпопея с назначением главы САП. Ранее я уже писала о том, что в финал конкурса вышли два претендента: детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Александр Синюк.

Клименко во время конкурса набрал баллов больше, чем его конкурент. Что касается Синюка, то грантовые структуры усиленно отрабатывают тему его близости к офису президента, в частности, к заместителю главы ОП Олегу Татарову. Во всяком случае, дальше выхода в полуфинал Клименко и Синюка дело не идет – выбор одного из них еще тормозится.

Хотя, по сути, и Клименко, и Синюк уже выиграли – соревнуются они лишь за то, кто из них займет должность руководителя САП, а кто – заместителя. Впрочем, именно это решение никак не может принять конкурсная комиссия. Последняя включает в себя международный "компонент", а именно – четверых представителей западных структур, имеющих право вето. Вся комиссия состоит из одиннадцати членов, но ее "международное" меньшинство может заблокировать любое решение.

Тем временем на прошедшей 6 декабря встрече между главой президентского офиса Андреем Ермаком и послами G7 дипломаты напомнили Украине: уже пора! Пора определяться с руководителем САП. И строго так сказали: задержка с избранием нового специального антикоррупционного прокурора больше не должна повториться.

Не должна, так не должна. Убеждена, что "общественные активисты" возьмут под козырек и начнут дожимать избрание того, на кого укажет Запад. А иначе – санкции. Но что общего имеет все это с "независимостью" конкурсных процедур?

А вообще под дамокловым мечом санкций можно произвести любое решение. Например, поскорее протолкнуть через Раду новый закон об СБУ – его также упоминали эмиссары Большой семерки. У меня как у юриста к этому закону много вопросов, но это отдельная история.

Есть и второй пример того, что угрозы санкциями применяют прямо сейчас. На сей раз под раздачу попали журналисты.

4 декабря 2021 одиозный Центр противодействия коррупции опубликовал на американском аналитическом сайте Atlantic Council статью с обвинениями в пропаганде "кремлевских нарративов" в адрес телеканала "Украина 24" и его ведущей Наталии Влащенко. Оппозиционные народные депутаты уже просят созвать заседание комитета по свободе слова, чтобы обсудить эти действия Центра.

И определить: имеют ли здесь место попытки давления на телеканал и препятствования деятельности журналистов, или не имеют.

А к участию в заседании предлагается пригласить самого господина Шабунина, и не только его одного, но и тех медийщиков, которые также распространяют эту информацию. Надо же разобраться, о каких именно нарративах идет речь, все ли "приговоры" уже подписаны заранее?

В целом "американские союзники по санкциям", которые живут и работают в условиях "коррумпированных политических режимов", могут сыграть негативную роль в презентации Украины. Я вижу ее так: регулярное стукачество за границу в отношении "кандидатов" на наложение санкций. И регулярный шантаж внутри страны этих самих "кандидатов", а с ними – и всей власти.

Безусловно, с коррупцией нужно бороться. Но не путем расправ над теми, на кого укажут "общественные активисты" на прикорме у наших международных партнеров. Тем более что их приговоры – такие же избирательные, как и их понятие о справедливости.

А вообще амбиции наших активистов угрожающе растут. В недавнем письме президенту Соединенных Штатов группа – как их назвали – "реформаторов" – допустила, по-моему, совсем недипломатическую тональность. Речь в письме шла о недостаточном (по их мнению) противодействии Америки "Северному потоку-2".

"Если вы, – обращаются подписанты к Джозефу Байдену, – не повернете свой курс, вы не только поощрите Путина в его агрессивной и смертельной политике, но и ослабите солидарность демократического мира, которую вы обещали углубить, и вы подорвете свою приверженность глобальной войне с коррупцией и клептократией".

Жестко? По-моему, да. И не допустимо по отношению к американскому президенту. Но скажите об этом подписантам! А именно "депутатам предыдущих созывов Светлане Залищук, Анне Гопко, Алексею Рябчину, Сергею Лещенко, Мустафе Найему, главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину" и иже с ними.

Подумалось мне о том, что если так пойдет и дальше, то скоро от Байдена потребуют наложить санкции на Байдена. То бишь на самого себя. Уж очень рассержены наши "реформаторы".

В заключение отмечу, что американцев стоит похвалить за то, как быстро те выработали собственную концепцию и, по-видимому, столь же быстро начнут претворять ее в жизнь. Единственное, чего они не учитывают, так это того, чем их программа обернется у нас и насколько широкую интерпретацию обретут западные концепции в украинской обработке.

Антонина Славицкая