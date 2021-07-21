Приоритет "Оппозиционной платформы - За жизнь" - социальная защита украинцев, а не комфорт чиновников

Оригинал открытого обращения ОПЗЖ к украинским пенсионерам размещен на сайте политсилы.

Дорогие пенсионеры!

Власть постоянно говорит вам о том, в каком сложном положении находится страна. Этим обосновывается рост тарифов и цен, мизерные пенсии и сокращение доступа к коммунальным субсидиям.

У "правительства реформаторов" нет денег в бюджете. Поэтому рост пенсий в разы отстает от роста цен. Не выполняются решения Конституционного Суда по восстановлению льгот чернобыльцам, ветеранам и многодетным семьям. Поэтому по домам получателей коммунальных субсидий отправляются инспектора, чтобы взять на карандаш все "предметы роскоши", которыми, по мнению министров, набиты квартиры простых украинцев. Еще и коллекторы получили возможность взимать коммунальные долги с банковских счетов должников.

Положение страны и людей действительно тяжело. Каждый день растет государственный долг. Увеличивается задолженность по зарплатам и коммунальным платежам. Чтобы хоть как-то свести концы с концами, правительство распродает за копейки землю и стратегические предприятия, сдает в "концессии" порты и узловые объекты инфраструктуры.

Но разве могут кризис и экономические лишения стать на пути у власти, стремящейся к празднику? Ведь тяжелое положение украинского народа не стало причиной для снижения зарплат иностранных надсмотрщиков, доводящих государственные компании до банкротства. Как не стало оно причиной для сокращения аппетита чинуш, сидящих на коррупционных схемах "больших строительств" и дерибана антиковидного фонда.

Зе-власть готовится пышно отпраздновать 30-летие Независимости. Но не оказанием помощи людям, а новыми тратами на себя родную. На свою помпезность и удобство. Именно так можно расценить решение правительства снять лимиты на расходы для аренды автомобилей в связи с проведением торжественных мероприятий. Власть желает прокатиться "с ветерком", несмотря на то, что для этого придется пустить на ветер государственные деньги, необходимые для социальной защиты пенсионеров. И сколько еще таких решений будет принято!

Мы все гордимся Независимостью. Это главный праздник для украинских граждан. Каждый из нас хочет, чтобы Украина была процветающим, социальным государством, как это предусмотрено Декларацией о государственном суверенитете. Мы хотим, чтобы наша молодёжь могла жить, учиться и работать в своей стране. А пенсионеры могли достойно жить, не выпрашивая подачки у чиновников. Но с этой властью – этого не будет.

У страны есть для этого необходимые ресурсы и возможности. Но нужно прекратить устраивать шоу и сорить деньгами. Не оплачивать "представительские расходы" чиновников. Не выдавать премии за провалы в работе и предательство интересов страны. Нужны не показушные торжества, а инвестиции в развитие и действенная помощь людям. Но эта власть этого делать не станет.

Сегодня мы говорим: только отставка "зеленой" власти и смена курса выведет Украину из экономического кризиса. Только выборы и победа ОПЗЖ позволит решить эту задачу. Мы призываем Вас поддержать нас в будущем. Потому что наш приоритет — это социальная защита и благосостояние простых украинцев, а не комфорт чиновников!

"Оппозиционная платформа - За жизнь"